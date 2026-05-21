Guerre en Iran et au Liban : une "nouvelle guerre" en préparation ? Téhéran répond à Trump

La dernière proposition américaine en vue d'un règlement du conflit ne semble pas avoir convaincu l'Iran. Les Etats-Unis "cherchent à déclencher une nouvelle guerre", a affirmé le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, ajoutant que l'Iran pourrait apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque.

L'essentiel

La guerre en Iran connaît son 83ème jour ce jeudi 21 mai. La trêve est toujours de mise après que le président américain a répété qu'il espérait ne pas devoir faire la guerre. Mercredi soir, Donald Trump a déclaré que la situation avec Téhéran était "sur le fil", entre un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et une reprise des frappes contre l'Iran. " Si nous n’obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite. Nous sommes tous prêts à agir. Il faut obtenir les bonnes réponses. Elles devront être entièrement, à 100 %, satisfaisantes", a-t-il poursuivi, estimant qu'un accord pourrait être conclu "très rapidement, ou d’ici quelques jours".

connaît son 83ème jour ce jeudi 21 mai. La trêve est toujours de mise après que le président américain a répété qu'il espérait ne pas devoir faire la guerre. Mercredi soir, estimant qu'un accord pourrait être conclu "très rapidement, ou d’ici quelques jours". Les négociations sur la fin de la guerre en Iran se poursuivent, sans aboutir. Donald Trump a assuré le mercredi 20 mai qu'elles entraient "en phase finale". Mercredi soir, l'Iran a dit examiner une nouvelle proposition américaine, après la visite d'un médiateur pakistanais. "Nous avons reçu les points de vue de la partie américaine et nous les examinons actuellement", a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères, tout en faisant part de sa "grande méfiance" vis-à-vis des Etats-Unis. Les Etats-Unis "cherchent à déclencher une nouvelle guerre", a affirmé, de son côté, le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, ajoutant que l’Iran devait "renforcer ses préparatifs afin d’apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque".

sur la fin de la guerre en Iran se poursuivent, sans aboutir. Donald Trump a assuré le mercredi 20 mai qu'elles entraient "en phase finale". Mercredi soir, l'Iran a dit examiner une nouvelle proposition américaine, après la visite d'un médiateur pakistanais. "Nous avons reçu les points de vue de la partie américaine et nous les examinons actuellement", a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères, tout en faisant part de sa "grande méfiance" vis-à-vis des Etats-Unis. Le détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial est toujours bloqué par l'Iran. Téhéran se sert du passage pour mettre la pression aux Etats-Unis et a fait trois annonces : il a évoqué la taxation des câbles internet sous-marins passant dans le détroit d'Ormuz, le sabotage de ces mêmes câbles et a officialisé la création de l’Autorité du détroit du Golfe Persique (PGSA), une organisme censé gérer le détroit. L'Europe, elle, s'oppose fermement au contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran. Enfin, la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz risque de provoquer un choc agroalimentaire systémique susceptible de déclencher une grave crise mondiale des prix alimentaires dans les six à douze mois, a mis en garde l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

par lequel transite 20% du pétrole mondial est toujours bloqué par l'Iran. Téhéran se sert du passage pour mettre la pression aux Etats-Unis et a fait trois annonces : il a évoqué la taxation des câbles internet sous-marins passant dans le détroit d'Ormuz, le sabotage de ces mêmes câbles et a officialisé la création de l’Autorité du détroit du Golfe Persique (PGSA), une organisme censé gérer le détroit. L'Europe, elle, s'oppose fermement au contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran. Enfin, la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz risque de provoquer un choc agroalimentaire systémique susceptible de déclencher une grave crise mondiale des prix alimentaires dans les six à douze mois, a mis en garde l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Au Liban, une prolongation du cessez-le-feu avec Israël pour une durée de 45 jours a été actée à l’issue de pourparlers libano-israéliens à Washington. Les bombardements israéliens dans le sud du Liban ont fait au moins huit morts, mercredi, selon l’Agence nationale de l’information libanaise. Au moins 3 073 personnes ont été tuées et 9 362 blessées par des attaques israéliennes au Liban depuis le 2 mars, selon les derniers chiffres du ministère de la santé libanais.

En direct

12:17 - Le projet iranien de contrôle du détroit d'Ormuz n'est que "chimère", estime un responsable émirati "Le régime (iranien) tente d'imposer une nouvelle réalité née d'une défaite militaire évidente, mais les tentatives de contrôle du détroit d'Ormuz ou d'atteinte à la souveraineté maritime des Emirats ne sont qu'une chimère", a écrit sur X le conseiller du président émirati, Anwar Gargash. 11:32 - L'Iran revendique le contrôle d'une zone bien précise dans le détroit d'Ormuz Le nouvel organisme iranien de gestion du détroit d’Ormuz a revendiqué mercredi une zone de contrôle allant jusqu’aux eaux au sud du port émirati de Fujaïrah, qui abrite des infrastructures pétrolières visant à contourner le blocage du détroit. Cette nouvelle autorité iranienne indique avoir délimité "la zone de compétence réglementaire pour la gestion" du détroit. Elle s'étend à présent "de Kuh-e Mubarak en Iran jusqu’au sud de Fujaïrah aux Émirats arabes unis" pour l’entrée est du détroit, et du côté ouest "de l’île de Qeshm à Umm Al-Quwain aux Emirats". "Le transit dans cette zone dans le but de traverser le détroit d’Ormuz nécessite une coordination avec l’Autorité du détroit du golfe Persique et son autorisation", assure l’Autorité du détroit du Golfe Persique (PGSA). 09:52 - Le Liban est "en situation de péril", selon Jean-Yves Le Drian "Aujourd’hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité", a déclaré ce jeudi l’envoyé spécial du président français pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, sur BFM-TV/RMC. "Le Liban est menacé dans son intégrité parce qu’il y a une partie de son territoire qui est occupée par Israël et une autre partie qui est agitée et animée par le Hezbollah, qui sert les intérêts iraniens, donc d’une puissance étrangère", a-t-il rappelé. Il juge "positif" que les Etats-Unis s’impliquent dans le processus de négociation et ce, "même si Israël a refusé que la France fasse partie de cette discussion alors que les Libanais le demandaient". 08:26 - Une "punition militaire qui n'a jamais été vue dans l'histoire moderne", la dernière menace des Etats-Unis Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche et conseiller à la sécurité intérieure des Etats-Unis, a déclaré sur Fox News que l'Iran a désormais un "choix à faire". "Soit ils acceptent un papier qui satisfait les Etats-Unis, soit ils pourront faire face à une punition militaire qui n'a jamais été vue dans l'histoire moderne. C'est le choix qu'ils doivent faire", a déclaré le responsable américain. D'après lui, à ce stade, les USA ont "toutes les cartes en main" et tout "le pouvoir". 08:12 - Washington cherche à "déclencher une nouvelle guerre" "Toutes les options restent ouvertes", a déclaré, mercredi, sur X, le président iranien, Massoud Pezeshkian, appelant au "respect mutuel". "Vouloir contraindre l’Iran à capituler par la force n’est qu’une illusion" a-t-il prévenu. Les Etats-Unis "cherchent à déclencher une nouvelle guerre", a affirmé, de son côté, le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, ajoutant que l’Iran devait "renforcer ses préparatifs afin d’apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque". 08:10 - L'Iran fait part de sa "grande méfiance" vis-à-vis des Etats-Unis. L’Iran a dit mercredi soir "examiner" une nouvelle proposition américaine dans le cadre de la visite du ministre pakistanais de l’Intérieur à Téhéran, médiateur dans ces discussions entre les deux belligérants, selon le ministère des Affaires étrangères. "Nous avons reçu les points de vue de la partie américaine et nous les examinons actuellement", a déclaré sur la télévision d’Etat le porte-parole du ministère Esmaïl Baghaï, tout en faisant part de sa "grande méfiance" vis-à-vis des Etats-Unis. Il a rappelé les exigences de la République islamique : "le dégel des avoirs iraniens bloqués" à l’étranger et la fin du blocus américain des ports iraniens. De son côté, Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec Téhéran étaient "sur le fil", entre un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et une reprise des frappes contre l’Iran.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".