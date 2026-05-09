Guerre en Iran et au Liban : vers la fin des hostilités ? Washington attend une réponse de Téhéran

Alors que les tensions restent fortes au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump espère recevoir une réponse de Téhéran à sa dernière proposition en vue de mettre un terme aux hostilités.

L'essentiel

La guerre en Iran est entrée dans son 71e jour ce samedi 9 mai 2026. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne faiblissent pas. Les deux pays ne parviennent toujours pas à trouver un accord. Donald Trump a indiqué vendredi attendre "ce soir" une réponse de Téhéran à la dernière proposition américaine visant à mettre fin aux hostilités.

est entrée dans son 71e jour ce samedi 9 mai 2026. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne faiblissent pas. Les deux pays ne parviennent toujours pas à trouver un accord. Donald Trump a indiqué vendredi attendre "ce soir" une réponse de Téhéran à la dernière proposition américaine visant à mettre fin aux hostilités. Au Liban, Israël poursuit ses attaques contre le Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur. Les frappes israéliennes survenues vendredi dans le sud du territoire libanais ont fait 10 morts, a indiqué le ministère de la Santé du Liban. Israël affirme avoir frappé plus de 85 cibles du Hezbollah dans les dernières vingt-quatre heures. L'armée israélienne a lancé samedi un nouvel appel à l'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban.

Israël poursuit ses attaques contre le Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur. Les frappes israéliennes survenues vendredi dans le sud du territoire libanais ont fait 10 morts, a indiqué le ministère de la Santé du Liban. Israël affirme avoir frappé plus de 85 cibles du Hezbollah dans les dernières vingt-quatre heures. L'armée israélienne a lancé samedi un nouvel appel à l'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban. Le détroit d'Ormuz , l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Des affrontements ont eu lieu vendredi entre Téhéran et Washington. Les États-Unis ont tiré sur deux pétroliers iraniens qui tentaient de rejoindre un port iranien, "en violation du blocus américain en cours". L'Iran a fait état d'"affrontements sporadiques". Pour un conseiller du guide suprême iranien, le détroit d'Ormuz est "opportunité aussi précieuse qu'une bombe atomique".

, l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Des affrontements ont eu lieu vendredi entre Téhéran et Washington. Les États-Unis ont tiré sur deux pétroliers iraniens qui tentaient de rejoindre un port iranien, "en violation du blocus américain en cours". L'Iran a fait état d'"affrontements sporadiques". Pour un conseiller du guide suprême iranien, le détroit d'Ormuz est "opportunité aussi précieuse qu'une bombe atomique". Bilan humain. Selon le groupe de défense des droits HRANA basé aux États-Unis, la guerre en Iran, au Liban et au Moyen-Orient a provoqué la mort de 3 500 personnes. Au Liban, 2 702 victimes sont recensées et 8 311 blessés, d'après l'Agence nationale de l'information (NNA).

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08:35 - Donald Trump attend une réponse de l'Iran Un accord entre les États-Unis et l'Iran peut-il avoir lieu ? Donald Trump a déclaré vendredi attendre "ce soir" une réponse de Téhéran à la dernière proposition américaine visant à arrêter les hostilités. "On verra bien comment ça se passe", a expliqué le locataire de la Maison-Blanche. "Nous espérons qu'elle nous permettra d'entamer de sérieuses négociations", a également assuré Marco Rubio, le secrétaire d'État américain.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".