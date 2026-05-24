Guerre en Iran et au Liban : vers l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et Téhéran ce dimanche ?

Le monde se dirige-t-il vers la fin de la guerre entre l'Iran et les États-Unis ? Ce dimanche 24 mai, Washington et Téhéran cherchent encore à finaliser un accord de paix après avoir fait état d'avancées majeures dans leurs discussions pour mettre fin à la guerre.

L'essentiel

La guerre en Iran arrivera-t-elle à son terme ce dimanche 24 mai ? Des signes encourageants le laissent penser. En effet, Donald Trump a expliqué samedi que les négociations avec l'Iran faisaient des progrès. Il a aussi souligné qu’un compromis était "largement négocié". Marco Rubio, le secrétaire d'Etat américain a aussi déclaré, un peu plus tôt dans la journée de ce dimanche qu'une annonce serait possible plus tard au cours de la journée concernant un accord avec l'Iran.

arrivera-t-elle à son terme ce dimanche 24 mai ? Des signes encourageants le laissent penser. En effet, Donald Trump a expliqué samedi que les négociations avec l'Iran faisaient des progrès. Il a aussi souligné qu’un compromis était "largement négocié". Marco Rubio, le secrétaire d'Etat américain a aussi déclaré, un peu plus tôt dans la journée de ce dimanche qu'une annonce serait possible plus tard au cours de la journée concernant un accord avec l'Iran. Les négociations sur un possible accord de paix se poursuivent. Donald Trump a évoqué un compromis “largement” négocié qui prévoirait notamment la réouverture du détroit d'Ormuz. D’après les médias américains, l’accord permettrait aux navires de franchir à nouveau Ormuz, vital pour l'économie mondiale, et allégerait les sanctions pesant sur l'Iran. La question du nucléaire iranien serait renvoyée à des négociations ultérieures.

sur un possible accord de paix se poursuivent. Donald Trump a évoqué un compromis “largement” négocié qui prévoirait notamment la réouverture du détroit d'Ormuz. D’après les médias américains, l’accord permettrait aux navires de franchir à nouveau Ormuz, vital pour l'économie mondiale, et allégerait les sanctions pesant sur l'Iran. La question du nucléaire iranien serait renvoyée à des négociations ultérieures. Au Liban, l'ancien ministre de la Défense israélien Benny Gantz a déclaré sur le réseau social X qu'"accepter un cessez-le-feu au Liban dans le cadre d’un accord avec l’Iran serait une erreur stratégique dont nous paierons le prix pendant des années (...) C’est précisément le cas où Israël doit dire non aux États-Unis", affirme cet opposant à Benjamin Netanyahu, appelant à poursuivre la lutte contre le Hezbollah. Des ordres d'évacuation ont été émis dans une dizaines de villes et villages du Sud Liban. Au moins 3 111 personnes ont été tuées et 9 432 blessées par des attaques israéliennes au Liban depuis le 2 mars, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé libanais.

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14:41 - "La question nucléaire sera abordée lors des négociations (..) d'un accord final", selon une source iranienne D’après une information relatée par France 24, une source iranienne de haut rang a déclaré que Téhéran n'avait pas accepté de céder ses stocks d'uranium hautement enrichi. Selon cette même source, la question nucléaire iranienne n’est pas dans l'accord préliminaire décidé avec les États-Unis. "La question nucléaire sera abordée lors des négociations en vue d'un accord final et ne fait donc pas partie de l'accord actuel. Il n'y a pas eu d'accord concernant l'expédition hors du pays des stocks d'uranium hautement enrichi de l'Iran", a déclaré la source. 14:28 - Ursula von der Leyen a salué "les progrès vers un accord entre les États-Unis et l’Iran". Ursula von der Leyen, cheffe de la Commission européenne, a salué sur le réseau social X "les progrès vers un accord entre les États-Unis et l’Iran". "Nous avons besoin d’un accord qui désamorce véritablement le conflit, rouvre le détroit d’Ormuz et garantit une liberté de navigation totale sans péage", a-t-elle aussi déclaré, ajoutant qu'il "ne faut pas permettre à l’Iran de développer une arme nucléaire". 13:51 - Un nouvel ordre d'évacuation émis dans plusieurs villages du Liban Un nouvel ordre d'évacuation a été émis dans plusieurs villages du Liban. L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de dix villages au Liban : Deir el-Zahrani, Charqiyé, Doueir, Nabatiyé el-Tahta, Arabsalim et Kfar Joz, dans le caza de Nabatiyé, ainsi que Qlaya, Sohmor et Machghara, dans la Békaa-Ouest. Les frappes israéliennes au Liban ont fait, jusqu’à présent, plus de 3 100 morts depuis le début de la guerre le 2 mars, selon le ministère libanais de la Santé. 13:29 - “Accepter un cessez-le-feu au Liban (..) serait une erreur stratégique”, affirme Benny Gantz L'ancien ministre de la Défense israélien Benny Gantz a déclaré sur X qu'"accepter un cessez-le-feu au Liban dans le cadre d’un accord avec l’Iran serait une erreur stratégique dont nous paierons le prix pendant des années". Il a aussi ajouté que "C’est précisément le cas où Israël doit dire non aux États-Unis", affirme cet opposant à Benjamin Netanyahu, appelant à poursuivre la lutte contre le Hezbollah. 12:35 - Le Pakistan félicite Donald Trump pour "ses efforts extraordinaires" Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a félicité le président américain Donald Trump pour "ses efforts extraordinaires pour parvenir à la paix" dans un message diffusé sur le réseau social X. 12:27 - Keir Starmer a salué dimanche "les progrès vers un accord" Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a salué ce dimanche "les progrès vers un accord" pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, après que des responsables américains ont indiqué qu'une annonce concernant un accord pourrait être faite au cours de la journée. "Nous travaillerons avec nos partenaires internationaux pour saisir cette occasion de parvenir à un règlement diplomatique à long terme", a-t-il écrit dans un message publié sur le réseau social X. 12:11 - "Il est peut-être possible que (..) le monde reçoive une bonne nouvelle", a déclaré Marco Rubio. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré qu’un possible accord de paix avec l’Iran pourrait être annoncé au plus tard dans la journée. "Je pense qu'il est peut-être possible que, dans les prochaines heures, le monde reçoive une bonne nouvelle", déclare M. Rubio à des journalistes à New Delhi. 11:53 - Donald Trump affirme qu’un accord avec l'Iran est "en cours de finalisation" Donald Trump a affirmé samedi 23 mai 2026 que les négociations avec l'Iran étaient en cours. Il a également échangé avec les autorités de plusieurs États du Golfe, ainsi que d'autres pays de la région. Le projet d'accord inclut la réouverture du détroit d'Ormuz, a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. Le président américain a précisé avoir eu un appel avec les dirigeants de plusieurs États du Golfe, mais aussi de Turquie, d'Égypte, de Jordanie et du Pakistan.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".