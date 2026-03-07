Guerre en Iran et au Moyen-Orient : la France impliquée de fait dans le conflit, les dernières infos
Alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran dure désormais depuis une semaine, les frappes se poursuivent dans tout le Moyen-Orient. De son côté, la France a assuré de son soutien ses alliées dans la région, notamment le Liban, pris pour cible par Israël.
- Après une semaine de conflit, les frappes américaines et israéliennes continuent en Iran. L'armée israélienne a affirmé, ce samedi 7 mars, que plus de 80 avions de chasse ont frappé des "infrastructures appartenant au régime" à Téhéran et dans le centre de l'Iran. Par ailleurs, de nouvelles explosions ont été entendues à Téhéran, indique la télévision d'État. Donald Trump a exigé vendredi une "capitulation" de l’Iran et indiqué qu’il prévoyait s’impliquer dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans la reconstruction de ce dernier, une fois la guerre terminée.
- La guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis se propage aussi au Liban. Voulant détruire le Hezbollah, l'armée israélienne a entamé une offensive terrestre à Beyrouth. Ce samedi matin, des soldats israéliens ont tenté de se poser dans l'est du pays, selon un média libanais. Le mouvement pro-iranien Hezbollah affirme avoir combattu une "infiltration" de l'armée israélienne dans cette zone. Si Israël n'a pas confirmée l'information, cette possible intrusion serait l’opération israélienne menée le plus en profondeur à l’intérieur du territoire libanais depuis novembre 2024. De plus, deux Casques bleus ghanéens ont été grièvement blessés par une frappe sur une position de la Force intérimaire des Nations unies dans le pays (Finul).
- L'Iran poursuit sa réplique avec des frappes contre Israël et des bases américaines dans toute la région. Ce samedi matin, la marine iranienne a lancé une attaque "massive de drones" contre les forces américaines, a rapporté l’agence de presse iranienne IRNA. Une explosion a également été entendue, samedi matin à Jérusalem, après l'arrivée d'un missile iranien. Deux explosions ont été entendues à Dubaï et une à Manama. où une sirène d'alerte a retenti.en ciblant essentiellement Israël, mais aussi des sites américains dispersés au Moyen-Orient. Le président iranien a réaffirmé que son pays ne se rendrait pas et a présenté ses excuses aux pays de la région pour les frappes.
- La France est toujours impliquée dans le conflit pour défendre ses alliés dans la région, à savoir la Syrie, l'Irak ou encore Liban. Le porte-avions Charles de Gaulle est arrivée en mer Méditerranée, vendredi 6 mars. Il sera rejoint par un porte-hélicoptères amphibie. Dénonçant une "attaque inacceptable" contre une position de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), Emmanuel Macron veut "établir un plan" pour "mettre un terme aux opérations militaires" du Hezbollah et d’Israël dans le pays, a-t-il annoncé sur le réseau social X. En ce sens, des "véhicules de transport blindés ainsi qu’un soutien opérationnel et logistique", seront envoyés aux Forces armées libanaises.
- La France va aussi reprendre les vols de rapatriement de ses ressortissants bloqués aux Emirats arabes unis et dans la région du Golfe, a annoncé ce vendredi matin le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur CNews et'Europe 1. Pour le moment, 750 personnes ont été évacués alors que 5 000 Français veulent revenir en France, dont 80% aux Émirats arabes unis, précise le Quai d'Orsay.
09:03 - Israël bombarde Téhéran, les forces américaines visés par l'Iran
Ce samedi matin, les frappes se poursuivent entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Une nouvelle "vague massive d'attaques de drones" contre Israël et les forces américaines a été lancé par l'armée iranienne, rapporte un média d'Etat, repris par Le Parisien. L'armée israélienne a annoncé que plus de 80 avions de chasse ont frappé des "infrastructures appartenant au régime" à Téhéran et dans le centre de l'Iran. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'Université Imam-Hossein, "qui a été utilisée pour la formation des officiers du Corps des gardiens de la révolution islamique", aurait été touchée, indique Tsahal.
06/03/26 - 23:20 - Plus de 3 000 cibles frappées par les États-Unis pendant la première semaine de guerre contre l'Iran
Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé, vendredi 6 mars, que les États-Unis avaient frappé plus de 3 000 cibles depuis le début de la guerre en Iran. Les cibles frappées concernent des centres militaires de commandement et de contrôle, des systèmes de défense aérienne, mais aussi des navires et sous-marins iraniens, a précisé le commandement dans un document repris par BFM TV.
06/03/26 - 22:40 - Emmanuel Macron condamne l'attaque de la Finul
"Alors que la Force des Nations unies au Liban (Finul) joue un rôle clé de stabilisation au sud du Liban, je condamne fermement l’attaque inacceptable qui a frappé aujourd’hui des membres de son contingent. La France y restera engagée", a assuré Emmanuel Macron dans un post sur X vendredi 6 mars. Selon les premiers éléments, le quartier général du bataillon ghanéen de la Finul a été visé par "deux attaques de missiles". Les autorités libanaises attribuent ces frappes à Israël, indique franceinfo.
06/03/26 - 21:55 - Emmanuel Macron soutient la Syrie et le Liban
Sur X, Emmanuel Macron a rappelé, vendredi 6 mars, que la France voulait "éviter que le conflit ne se propage davantage dans la région". Pour cela, "la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie et du Liban, comme de chaque pays dans la région, doivent être respectées", a assuré le président français.