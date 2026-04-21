Guerre en Iran : fin de la trêve et des pourparlers ? Un nouvel embrasement redouté

Le cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis a été prolongé, mais prendra fin "mercredi soir, heure de Washington" a indiqué Donald Trump disant ne pas croire à une trêve étendue. Des pourparlers sont prévus entre Washington et Téhéran au Pakistan, mais l'Iran refuse de négocier "sous la menace" américaine.

L'essentiel

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09:37 - Les Etats-Unis peuvent-ils recourir à l'arme nucléaire contre l'Iran ? L'idée a circulé estime De Villepin Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a attiré l'attention de l'objectif des Etats-Unis qu'il estime être "l'écrasement total" de l'Iran au micro de BFMTV et a alerté sur un possible recours de Donald Trump à l'arme nucléaire. "On ne peut pas totalement exclure que l'idée d'employer l'arme nucléaire n'ait pas effleuré certains dirigeants américains", a-t-il estimé ajoutant que "nous sommes dans un monde de plus en plus désinhibé, capable de choses qui nous paraissent aujourd'hui impossible à penser". Face à un Donald Trump imprévisible et à la "chronique d'une catastrophe annoncée", Dominique de Villepin espère que "la diplomatie reprenne ses droits" face à un président américain qui "ne que la marche en avant militaire ou le retrait pur".

09:19 - Le gouvernement israélien promet de "désarmer le Hezbollah" et menace le Liban Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré ce mardi que le Hezbollah libanais sera désarmé par des moyens "militaires et diplomatiques" pour atteindre "l'objectif stratégique de la campagne au Liban". Le ministre, qui s'exprimait lors d'une cérémonie à l'occasion de la journée nationale de commémoration des soldats tués lors des guerres d'Israël, a également évoqué le cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays et a menacé le gouvernement libanais d'une poursuite des opérations militaires, s'il "continue de ne pas respecter ses obligations". Et d'ajouter : "Nous agirons de la même manière face aux tirs".

08:59 - Emmanuel Macron va s'entretenir avec le Premier ministre libanais Une rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre libanais Nawaf Salam, est prévue ce mardi à partir de 17h30 à l'Élysée. La population libanaise compte sur la France, pays ami et influent au Liban, pour peser de tout son poids dans les futures négociations notamment face au géant allié américain d'Israël. "Le seul pays sur lequel on peut compter dans la durée et dans le temps, c'est la France", témoigne Maurice El Beaino, entrepreneur libanais, au micro de Franceinfo.

08:44 - Le coût de la guerre en Iran pour la France est estimé entre 4 et 6 milliards d'euros La guerre en Iran a un impact économique sur la France et le ministre de l'Economie et des Finances a estimé sur RTL que "l'impact potentiel" du conflit est compris entre 4 et 6 milliards d'euros. "C'est l'ordre de grandeur à ce stade du coût de la crise tel qu'on peut l'estimer" avec notamment un impact de 3,6 milliards d'euros sur le coût de la dette "qui est en hausse parce que les taux d'intérêt ont monté", a-t-il précisé. Roland Lescure a fait savoir qu'une réunion est organisée à 9 heures avec les parlementaires pour discuter des axes d'économies et limiter ce "coût de la guerre" sur l'économie française.

08:36 - De nouvelles négociations entre Israël et le Liban Un nouveau cycle de négociations doit avoir lieu entre le Liban et Israël le jeudi 23 avril à Washington a annoncé le président libanais Joseph Aoun. La délégation libanaise sera menée par Simon Karam, ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis.

08:28 - Des menaces américaines et iraniennes faute de nouvelles négociations Rien ne garantit qu'une nouvelle salve de négociations aura bien lieu dans les prochaines heures entre les Etats-Unis ou l'Iran. Mais Donald Trump a promis une reprise des hostilités en l'absence d'accord entre les deux pays : "Beaucoup de bombes exploseront" faute d'accord a-t-il averti sur la chaîne PBS. Des menaces qui semblent détourner d'avantage l'Iran des négociations et face auxquelles le régime ne compte pas céder. "Nous n’acceptons pas de négocier sous la menace et, au cours des deux dernières semaines, nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le terrain", a affirmé sur X le président du Parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président iranien a renchérit sur X affirmant que son peuple "ne se soume[t] pas à la force".

08:21 - Une incertitude sur la tenue de nouvelles négociations entre Etats-Unis et Iran Une possible reprise des négociations sur la fin de la guerre en Iran serait prévue à Islamabad, au Pakistan, mais des incertitudes planent au-dessus de ces discussions. La délégation américaine, dirigée par JD Vance, doit décoller pour Islamabad "bientôt" selon une source proche du dossier à L'AFP qui n'a précisé ni date, ni horaire. Selon le média Axios, un départ est prévu dans la journée de ce mardi. Mais du côté de l'Iran, le régime a indiqué ne pas avoir "à ce stade" de "projet pour le prochain cycle de négociations" et qu'"aucune décision n’a été arrêtée à ce sujet".

08:14 - Le cessez-le-feu en Iran doit prendre fin dans deux jours Le cessez-le-feu décrété le 8 avril entre les Etats-Unis et l'Iran devait prendre fin dans la nuit de mardi à mercredi, mais Donald Trump a annoncé prolonger la trêve de 24 heures. Le cessez-le-feu prendra fin "mercredi soir, heure de Washington" a déclaré le président américain hier. Mais en même temps qu'il prolonger la trêve, il juge "très improbable" que ce cessez-le-feu soit étendu ces prochains jours. Prudence toutefois, car ce ne serait pas la première fois que le locataire de la Maison Blanche se contredirait à quelques heures d'intervalle.