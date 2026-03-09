Guerre en Iran : la France parle avec Téhéran après la nomination du Guide suprême
De nouvelles frappes éclatent au dixième jour de la guerre en Iran. Téhéran cible plusieurs pays du Moyen-Orient, tandis qu'Israël vise le régime iranien et le Hezbollah au Liban. Le président français, lui, affiche son soutien à ses alliés et s'est entretenu avec le président iranien.
- De nouvelles salves de frappes ont été lancé ce lundi 9 mars au dixième jour de la guerre en Iran. Le régime iranien a ciblé Israël pour la première fois depuis la nomination de Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, en tant que Guide suprême. Les Gardiens de la Révolution ont prêté allégeance au nouveau chef, tandis que Donald Trump a estimé que ce dernier "ne tiendra pas longtemps" sans son approbation.
- Israël a également poursuivi ses frappes sur les "infrastructures du régime iranien" à Téhéran, mais aussi sur les "infrastructures appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah à Beyrouth" au Liban. Le Hezbollah affirme avoir combattu des troupes israéliennes s'étant infiltrées sur le sol libanais, dans la région de la Bekaa au nord-est, grâce à des hélicoptères.
- La France poursuit son implication dans la guerre en Iran avec le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle et du porte-hélicoptères Tonnerre en mer Méditerranée. Emmanuel Macron s'est entretenu avec les dirigeants de plusieurs pays du Moyen-Orient, mais aussi avec Donald Trump et avec Massoud Pezeshkian dimanche. Les deux hommes lui ont promis de poursuivre les échanges. Le président français se rend à Chypre, ce lundi, pour rencontrer les chef d'Etat et du gouvernement afin de témoigner sa "solidarité" après les frappes qui ont touché l'île.
- Les frappes aériennes menées avec des missiles et des drones ont visé plusieurs pays du Moyen-Orient ce lundi : le Koweït, le Qatar, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Bahreïn où une attaque sur un site pétrolier a entraîné un violent incendie. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a présenté ses excuses à ces pays samedi tout en prévenant que Téhéran "sera forcé de riposter" si leur territoire est utilisé pour l'attaquer.
- Depuis la nuit de samedi à dimanche, un épais nuage noir recouvre Téhéran après que des frappes ont touché des sites pétroliers. Des pluies acides, des dépôts pétroliers et des fumées se sont propagés sur la ville, obligeant les habitants à rester à l'abris ou à sortir avec des masques.
08:52 - Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian
Emmanuel Macron tente de faire entendre la voix de l'Union européenne pour mettre fin à la guerre en Iran. Il s'est entretenu avec ses homologues des pays alliés de la France au Moyen-Orient comme l'Egypte, le Koweït ou les Emirats arabes unis. Le chef de l'Etat a aussi, et surtout, échangé avec le président iranien Massoud Pezeshkian pour demander à ce que l'Iran cesse immédiatement ses frappes contre les pays de la région, à ce qu'il garantisse la liberté de navigation en mettant fin au blocage de détroit d'Ormuz et il a rappelé la vive préoccupation de la France concernant les programmes nucléaire et balistique de l'Iran. Emmanuel Macron a été le premier dirigeant occidental à échanger avec le président iranien depuis le début de la guerre en Iran, une stature qui donne du poids à sa venue à Chypre, ce lundi, pour exprimer le soutien de l'Union européenne à ce pays membre déjà ciblé par l'Iran.
08:43 - 1500 ressortissants français "vulnérables" rapatriés
Si le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a évoqué le rapatriement de 900 Français vulnérables depuis le début de la guerre en Iran, la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger Éléonore Caroit évoque pour sa part 1 500 ressortissants "vulnérables" concernés sur RMC.
08:39 - "Il faut que cette escalade s’arrête" déclare le ministre des Affaires étrangères
Interrogé sur l'identité du nouveau Guide suprême de l'Iran, le ministre des Affaires étrangères a estimé que "la question ce n’est pas qui, la question c’est pour le régime de consentir à des concessions majeures, changer radicalement de posture, respecter les droits des Iraniens et leur permettre de construire librement leur avenir" au micro de France Inter. "Il faut que cette escalade s’arrête, parce qu’elle emporte sans doute plus de risques encore pour la sécurité et la stabilité de la région qu’elle n’apporte de solutions aux problèmes majeurs des actions du régime iranien", a ajouté Jean-Noël Barrot.
08:36 - Qui est Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême de l'Iran ?
Le régime iranien a nommé son nouveau Guide suprême un peu plus d'une semaine après la mort d'Ali Khamenei. L'Assemblée des experts ont choisi un des fils dans l'ancien guide pour prendre la relève : Mojtaba Khamenei. L'homme de 56 ans est un religieux proche des conservateurs et très apprécié des Gardiens de la Révolution. Il se présente comme le "gardien" de la pensée de son père et s'est toujours opposé à l'idée d'un dialogue avec l'Occident dans le cadre des efforts visant à freiner les ambitions nucléaires iraniennes rapporte RFI. Si le nouveau Guide suprême de l'Iran jouit d'une grande influence dans l'appareil politique et sécuritaire iranien, sa nomination suscite des oppositions en raison de ses qualifications religieuses insuffisantes et de l'aspect dynastique de la succession. Mais le choix de Mojtaba Khamenei est un pied de nez aux Etats-Unis et à Donald Trump qui avait exclu la nomination du fils d'Ali Khamenei qualifié de "poids plume" et avait exigé d'être consulté avant la nomination.
08:24 - Environ 10 000 ressortissants français rapatriés
Le rapatriement des ressortissants français coincé au Moyen-Orient continue ce matin. "Environ 10 000 de nos ressortissants sont aujourd’hui rentrés" a assuré Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée chargée de l'Énergie, sur RTL ce lundi matin. Le Quai d'Orsay aurait lui-même rapatrié "environ un millier de personnes". Et les opérations se poursuivent fait savoir le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France Inter. Le gouvernement s'apprête à affréter "sept vols supplémentaires dans les prochains jours" pour rapatrier les ressortissants français. Alors que les rapatriements cherchent à évacuer les personnes les plus vulnérables en priorité, "900 ressortissants parmi les plus vulnérables sont rentrés grâce aux sept vols que nous avons affrétés", a précisé Jean-Noël Barrot. Selon le ministre, le gouvernement a enregistré "7500 demandes d'assistance au rapatriement" de personnes présentes dans la région.
08:20 - Le Hezbollah évoque une infiltration israélienne sur le sol libanais
En plus des frappes aériennes israéliennes, le Hezbollah rapporte des combats violents sur le sol libanais contre des troupes israéliennes arrivées via une quinzaine d'hélicoptères. D'après l'organisation islamiste, l'armée israélienne s'est infiltrée près de la frontière syrienne au niveau de la plaine de la Bekaa, au nord-est du pays. Le Hezbollah a affirmé avoir abattu un hélicoptère et avoir repoussé les soldats israéliens à l'aide de roquettes et de mitrailleuses. L'armée israélienne, quant à elle, n'a pas communiqué sur une telle opération.
08:15 - De nouvelles frappes dans la guerre en Iran et plusieurs pays ciblés
L'Iran a lancé sa première salve de frappes depuis la nomination du nouveau Guide suprême du régime iranien dans la nuit de dimanche à lundi. En face, Israël a également poursuivi les attaques contre les "infrastructures du régime iranien" et contre les "infrastructures appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah" au Liban. Si les deux pays s'attaquent mutuellement, d'autres pays du Moyen-Orient ont également fait l'objet de frappes : le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont été touchés par des missiles et des drones. Au Bahreïn, une frappe sur un site pétrolier a entrainé un important incendie.