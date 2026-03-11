Guerre en Iran : la France prend une initiative pour l'essence, Macron active ses réseaux
Le président français parle avec ses partenaires du G7 de la "situation énergétique" ce mercredi. La guerre en Iran n'est pas près de s'arrêter, Emmanuel Macron anticipe des "conséquences économiques" pour la France.
- La guerre en Iran entre dans son 12ᵉ jour ce mercredi 11 mars.
- Emmanuel Macron tient ce mercredi après-midi une réunion du G7 en visioconférence sur "les conséquences économiques" de la guerre en Iran. La France est à l'initiative pour prévoir des "mesures pour atténuer" les effets de "la situation énergétique". Un possible recours des pays du G7 à leurs réserves stratégiques de pétrole afin d'atténuer la hausse des prix de l'essence est déjà évoqué.
- La guerre en Iran n'est pas près de s'arrêter : la tension est encore montée d'un cran dans le détroit d'Ormuz par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Des médias américains indiquent que selon des dires non vérifiés, Téhéran aurait commencé à miner le détroit. L'armée américaine annonçait en fin de soirée avoir détruit 16 navires poseurs de mines.
- La France, de son côté, a déployé des moyens militaires au Moyen-Orient pour aider à la défense de ses alliés dans la région, notamment du Liban, et pour sécuriser et assurer la liberté de navigation en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron a cependant assuré que la France tenait une posture "purement défensive" : "Nous ne participons pas à un conflit en cours".
- La France va "tripler" son soutien humanitaire au Liban et va envoyer "60 tonnes d’aide", a annoncé ce mercredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur TF1.
- Mojtaba Khamenei, qui a remplacé son père à la tête de l'Iran aurait été blessé durant le raid qui a tué son père, mais il est "sain et sauf" a indiqué Téhéran.
08:50 - En pleine guerre, le G7 communique sur son action à venir pour le pétrole
«Nous soutenons en principe la mise en œuvre de mesures proactives pour remédier à la situation, y compris le recours aux réserves stratégiques», indiquent les ministres du G7 Énergie dans un communiqué commun publié ce mercredi matin. Le G7, réuni hier soir par Emmanuel Macron doit encore prendre des décisions aujourd'hui et acter des lignes avec les Etats-Unis, mais les ministres du G7 sont "prêts à prendre «toutes les mesures nécessaires", en coordination avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Selon des informations du Wall Street Journal, l’AIE propose un recours considérable aux réserves stratégiques de pétrole afin de contenir la montée des prix.
08:40 - La guerre en Iran aura un impact sur le pouvoir d'achat des Français, selon la Banque de France
le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, était ce matin invité sur RTL. "Le sens de cette crise est malheureusement plus clair au fil des jours: ça signifie économiquement un peu plus d’inflation et un peu moins de croissance", a-t-il dit à la radio, ajoutant toutefois que "l’inflation en France restera basse".
08:27 - Emmanuel Macron fait savoir qu'il est concentré totalement sur la guerre en Iran
Ce mercredi , les présidents des groupes parlementaires, des partis politiques et des deux chambres ont rendez-vous à Matignon : Sébastien Lecornu les informera de “l’état de la menace et du positionnement de la France”, douze jours après le déclenchement de la guerre en Iran, indique Politico, qui pointe que le chef de l'Etat préfère laisser la main à son premier ministre pour cette réunion. Un conseiller de l'Elysée explique qu'Emmanuel Macron est “concentré sur la gestion diplomatique et militaire dans laquelle la vérité de l’après-midi n’est pas celle du matin” et qu'il serait “prématuré” qu'il participe à un point d'infirmation avec les partis politiques français.
10/03/26 - 23:09 - Emmanuel Macron va tenir une réunion du G7 sur la guerre en Iran ce mercredi
"Il s’agira de la première discussion sur cet enjeu entre membres du G7. La coordination économique est un enjeu central pour avoir une réponse efficace et utile à la situation", a indiqué le palais de l’Élysée mardi soir. Pour rappel, la France préside cette année le G7 des pays les plus industrialisés. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va tenir à 15 heures, ce mercredi la réunion des chefs d’État et de gouvernement du G7. Elle portera donc sur "les conséquences économiques" de la guerre en Iran, et plus particulièrement sur l'épineuse "situation énergétique" et les "mesures pour les atténuer", a détaillé l’Élysée.
10/03/26 - 22:28 - Christine Lagarde affirme "faire tout ce qui est nécessaire" pour garder l'inflation "sous contrôle"
"La BCE fera tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que l'inflation soit sous contrôle et que les Français, les Européens ne subissent pas des augmentations d'inflation du type de celles que nous avions vues dans les années 2022 et 2023", a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne lors d'une interview sur France 2 et France Inter.
10/03/26 - 21:48 - Guerre en Iran : environ 140 militaires américains blessés, dont huit gravement
Depuis le début de la guerre en Iran, le Pentagone a annoncé que près de 140 militaires américains ont été blessés. Selon le porte-parole Sean Parnell, la grande majorité de ces blessures sont légères, et 108 soldats ont déjà pu reprendre du service. Huit militaires restent gravement blessés et bénéficient des "meilleurs soins médicaux possibles". Le communiqué souligne l’intensité du conflit et la vigilance continue des États-Unis, alors que la situation sur le terrain reste instable et que Washington suit de près l’évolution des opérations militaires.