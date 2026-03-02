Guerre en Iran : la France va-t-elle riposter après une frappe sur une base militaire ? Plusieurs pays visés par Téhéran et le Liban

L'Iran poursuit la riposte avec des frappes lancées dans plusieurs pays du Golfe et reçoit le soutien du Hezbollah libanais qui a attaqué Israël. Les frappes israéliennes continuent et le président américain promet une "vengeance". La France évoque des "actions" pour détruire les capacités militaires de l'Iran.

En direct

08:34 - Des commissariats, des hôpitaux.. Des cibles civiles visées par les frappes israéliennes en Iran Les frappes israéliennes contre l'Iran se poursuivent également avec deux vagues offensives ayant touché Téhéran dans la nuit a précisé Siavosh Ghazi, correspondant RFI et France 24, auprès de BFMTV. Les frappes ont touché des commissariats de différents quartiers de la capitale, mais aussi des bâtiments civils et résidentiels. Un hôpital pour enfants a été touché par une explosion. Au moins 20 civils ont été tués dans le centre de la capitale, selon les médias officiels du pays, tandis que les autorités iraniennes ont annoncé que les frappes israélo-américaines ont fait au moins 27 morts dans le nord-ouest du pays depuis le début du conflit ce samedi 28 février.

08:18 - Le Hezbollah libanais a rejoint le conflit, l'armée israélienne a bombardé Beyrouth Le Hezbollah libanais, organisation islamiste alliée du régime iranien, a rejoint le conflit en attaquant Israël dans la nuit de dimanche à lundi. Le président libanais Joseph Aoun a condamné ces tirs de roquette vers Israël : "Le lancement de missiles depuis le territoire libanais va à l'encontre de tous les efforts et démarches entrepris par l'État libanais pour maintenir le Liban à l'écart des dangereuses confrontations militaires en cours dans la région", a-t-il déclaré. En réaction, plusieurs frappes israéliennes ont été lancées sur Beyrouth, capitale libanaise et bastion notoire du Hezbollah, et le sud du Liban faisant au moins 31 morts et 149 blessés selon le gouvernement libanais. Des habitants du sud du Liban ont commencé à fuir massivement ce matin la région ces frappes, a constaté un journaliste de l'AFP. Le chef de l'armée israélienne a indiqué que les frappes contre le Hezbollah pourraient durer de "nombreux jours" : "Nous devons nous préparer à plusieurs jours de combats".

08:18 - Dubaï, Abou Dhabi, Doha ou encore Jérusalem frappées par des attaques iraniennes L'Iran poursuit ses frappes de représailles après l'opération offensive d'Israël et des Etats-Unis. Le pays a frappé plusieurs cibles américaines situées dans différents pays du Golfe : Dubaï et Abou Dhabi aux Emirats-arabes-unis qui n'avait pas été touché pas des frappes depuis des années, Doha au Qatar, Manama au Bahreïn ou encore le Koweït où trois soldats américains ont été tués. Des détonations ont été entendues dans ces villes. La ville israélienne de Jérusalem et la région de Tel-Aviv ont également été visées dans la nuit rapporte l'AFP. "Les forces armées israéliennes ont identifié des missiles lancés depuis l'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël", a annoncé l'armée, ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter.

01/03/26 - 22:22 - La déclaration complète de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ce dimanche soir Le texte a été publié ce dimanche soir sur le site internet de l'Elysée sous le titre "Déclaration conjointe des dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni sur les attaques indiscriminées de l’Iran contre des pays de la région". Il intervient quelques heures après de nouvelles frappes de l'Iran sur des bases au Moyen-Orient. L'une d'entre elles a touché une base d'Abu Dhabi où stationnent des soldats français. Cette frappe a provoqué un début d'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer selon le ministère des Armées. Voici le communiqué dans son intégralité : "Les dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni expriment leur consternation vis-à-vis des attaques de missiles indiscriminées et disproportionnées lancées par l’Iran contre des pays dans la région, y compris ceux qui n’étaient pas impliqués dans les opérations militaires initiales des États-Unis et d’Israël. Les attaques inconsidérées de l’Iran ont ciblé nos alliés proches et menacent notre personnel militaire et nos civils dans toute la région. Nous appelons l’Iran à mettre fin immédiatement à ces attaques inconsidérées. Nous prendrons des mesures pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés dans la région, potentiellement en permettant des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité de l’Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. Nous sommes convenus de travailler ensemble avec les États-Unis et les alliés de la région sur cette question."

01/03/26 - 22:00 - Le centre de commandement américain diffuse une vidéo de tirs de missiles Dans un post publié sur le réseau social X, le centre de commandement américain, le CENTCOM, a diffusé une vidéo montrant des tirs de missiles et ce qui semble être le QG d'Ali Khomenei à Téhéran, frappé samedi au lancement de l'opération Epic Fury. "Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI) a tué plus de 1 000 Américains au cours des 47 dernières années. Hier, une frappe américaine d'envergure a porté un coup fatal à ce groupe. L'Amérique possède l'armée la plus puissante du monde, et le CGRI n'a plus de quartier général", commente le CENTCOM en légende de cette vidéo.

01/03/26 - 21:57 - Trump promet une action de "quatre semaines.. ou moins" Interrogé par le Daily Mail ce dimanche soir, Donald Trump a donné de nouvelles indications sur le calendrier de l'opération Epic Fury lancée samedi contre l'Iran. "Ça a été toujours été un processus de quatre semaines, alors - aussi fort qu'est (l'Iran), le pays est grand, ça prendra quatre semaines ou moins", a déclaré le président américain, lui qui, plus tôt dans la soirée, avait assuré être "en avance" sur le calendrier des frappes.

01/03/26 - 21:46 - Les trois militaires américains tués l'ont été lors d'une attaque au Koweït Le centre de commandement américain au Moyen-Orient, le CENTCOM, avait confirmé dans la journée le décès de trois militaires américains depuis le début de l'opération en Iran samedi 28 février. NBC News assure ce dimanche soir que les trois militaires tués l'ont été au Koweït, où ces troupes faisent partie d'une unité de soutien de l'armée basé dans le petit pays du Golfe. Selon le Washington Post, qui a pu interroger deux responsables américains, ces soldats servaient dans l'armée de terre. Cette attaque sur une base au Koweït a blessé au moins cinq autres soldats.

01/03/26 - 21:44 - Une réunion de crise au Quai d'Orsay dès lundi matin Le Quai d'Orsay fait savoir ce dimanche soir qu'une réunion de crise relative à la situation au Moyen-Orient se tiendra dès lundi matin à 8h15, présidée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

01/03/26 - 21:41 - L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni prêts à mener "des actions défensives" Dans un communiqué commun publié ce dimanche soir, les dirigeants allemands, français et britanniques expriment leur "consternation vis-à-vis des attaques de missiles indiscriminées et disproportionnées lancées par l’Iran contre des pays dans la région. Les attaques inconsidérées de l’Iran ont ciblé nos alliés proches et menacent notre personnel militaire et nos civils dans toute la région", expliquent-ils également, avant d'appeler l'Iran à "mettre fin immédiatement à ces attaques inconsidérées". Ils évoquent surtout la possiblité de mener des "actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité de l’Iran à tirer des missiles et des drones à leur source", assurant avoir "convenus de travailler ensemble avec les Etats-Unis et les alliés de la région sur cette question".