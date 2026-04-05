Guerre en Iran : bientôt des attaques américaines contre des centrales énergétiques et des ponts ?

Après avoir lancé un ultimatum à Téhéran, Donald Trump a menacé de s'en prendre à des centrales énergétiques et des ponts mardi en Iran. Selon le président américain, ces attaques auront lieu si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert.

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16:15 - Un accord avec l'Iran bientôt conclu ? Donald Trump optimiste Donald Trump multiplie les menaces, dimanche 5 avril, vis-à-vis de l'Iran. Le président américain estime néanmoins qu'un accord avec Téhéran reste possible. "Je pense qu'il y a de bonnes chances demain" d'en trouver un. "Vous allez voir des ponts et des centrales électriques s'effondrer en Iran" si un accord n'est pas trouvé, a souligné Donald Trump lors d'un échange avec un journaliste de Fox News.

15:50 - Benjamin Netanyahu salue Donald Trump après le sauvetage du pilote américain Benjamin Netanyahu a évoqué, dimanche 5 avril, l'opération des États-Unis qui a conduit au sauvetage du pilote américain. "Félicitations, président Trump", a salué le dirigeant de l'État hébreu. Le président israélien a aussi parlé d'un "incroyable sauvetage d'un courageux pilote américain par les vaillants soldats des États-Unis".

15:38 - Plusieurs frappes israéliennes à Beyrouth, l'une d'elles fait plusieurs morts De nouvelles frappes israéliennes ont visé Beyrouth, la capitale du Liban, ce dimanche 5 avril. L'une d'elles s'est produite à proximité d'un hôpital gouvernemental. Au moins quatre personnes ont été tuées et 39 blessées. Dans le sud du Liban, sept personnes, dont six d'une même famille, ont été tuées dans une frappe de l'État hébreu. Une jeune fille de 4 ans fait partie des victimes, selon le ministère libanais de la Santé.

14:45 - Donald Trump menace d'attaquer les centrales électriques et les ponts en Iran Un jour après avoir lancé un ultimatum de 48 heures à l'Iran, Donald Trump a encore menacé Téhéran, ce dimanche 5 avril. Le président américain s'est dit prêt à attaquer les centrales électriques et les ponts en Iran. Le locataire de la Maison-Blanche a de nouveau appelé à l'ouverture du détroit d'Ormuz.

14:36 - Des nouvelles déclarations de Trump sur l'état de santé de l'aviateur Donald Trump multiplie les messages sur son réseau Truth Social. Il a notamment évoqué l'état de santé du pilote américain secouru. L'aviateur est "gravement blessé", a précisé le locataire de la Maison-Blanche. "C'est un colonel chevronné et très respecté", a affirmé Donald Trump.

12:05 - Ce que l’on sait de l’opération des États-Unis pour retrouver le pilote disparu Pour Donald Trump, cette initiative pour retrouver le pilote américain fait partie des "opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l’histoire des États-Unis". Cette action a mobilisé des "dizaines d’appareils" selon le locataire de la Maison-Blanche. D’après CNN, l’aviateur, blessé lors de son expulsion de l’avion, a échangé avec l’armée américaine vendredi. Des vols à basse altitude auraient aussi été nécessaires, faisant craindre des tirs contre les appareils impliqués dans l’opération. Le président américain a confirmé que le premier membre de l’équipage de l’avion abattu avait bien été secouru. Les Gardiens de la révolution ont d’ailleurs affirmé avoir abattu plusieurs appareils américains et parlent de cinq morts sur le territoire en lien avec l’opération de sauvetage. Donald Trump a déclaré qu’aucun Américain n’avait été tué ou blessé dans le cadre de cette action.

10:15 - Le président du Liban envoie un message à Israël Le président libanais Joseph Aoun s'est adressé une nouvelle fois à Israël pour appeler l'État hébreu à des négociations directes. Le dirigeant cherche à éviter que le sud du Liban se transforme en nouveau Gaza. "Pourquoi ne pas négocier pour arrêter ces tragédies [..] sauver ce qui reste de maisons qui n'ont pas encore été détruites ?", a notamment confié le chef de l'État, ce dimanche 5 avril, dans un discours.

10:05 - Plusieurs morts en Iran dans des frappes lors de l'opération spéciale pour retrouver le pilote américain L'initiative des États-Unis pour retrouver le pilote américain a mobilisé des "dizaines d'appareils", selon Donald Trump. Les Gardiens de la révolution ont affirmé avoir abattu l'un d'eux. Donald Trump a tenu à préciser qu'aucun Américain n'avait été tué ou blessé lors de cette opération spéciale. Mais les médias iraniens font état de plusieurs victimes dans la zone où le pilote était recherché. Sur les neuf personnes tuées, il y a eu au moins cinq décès qui sont liés à l'opération de sauvetage.