Guerre en Iran : le plan de Londres et Paris pour remettre de l'ordre

Londres accueille à partir de ce mercredi 22 avril des discussions sur la mission visant à protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce dispositif souhaité par le Premier ministre britannique, Keir Starmer et le président français, Emmanuel Macron, se veut exclusivement défensif.

L'essentiel

"L’objectif aujourd’hui et demain est de traduire le consensus diplomatique en un plan commun pour garantir la liberté de navigation dans le détroit et soutenir un cessez-le-feu durable", a déclaré le ministre de la défense britannique, John Healey, cité dans un communiqué.

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08:33 - "L’Iran est prêt à tous les scénarios", même à des négociations, estime l’ambassadeur iranien à l’ONU "Les Etats-Unis doivent mettre fin à leur violation du cessez-le-feu avant toute nouvelle série de négociations (...) Dès qu’ils lèveront le blocus, le prochain cycle de négociations se tiendra à Islamabad. L’Iran est prêt à tous les scénarios", a déclaré l’ambassadeur iranien à l’Organisation des Nations unies (ONU), Amir Saeid Iravani, au média iranien Shargh, cité par Al-Jazira. "Nous n’avons pas été à l’origine d’une agression militaire. S’ils recherchent une solution politique, nous sommes prêts. S’ils recherchent la guerre, l’Iran y est également prêt", prévient-il.

08:22 - L'ONU salue une "avancée importante" après la prolongation du cessez-le-feu Antonio Guterres a salué une "avancée importante vers la désescalade" après l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu par Donald Trump, selon un communiqué. Le président américain a décidé de "prolonger le cessez-le-feu jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition et que les discussions soient conclues, d'une manière ou d'une autre", précise le chef de l'ONU.

08:11 - "L'Iran est en train de s'effondrer financièrement", dit Trump Dans un message posté sur son réseau social Truth Social, le président des Etats-Unis affirme que "l'Iran est en train de s'effondrer financièrement". "Ils veulent l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz- ils sont à court d'argent!", écrit-il, assurant que les Iraniens perdent "500 millions de dollars par jour". "Leur police et leurs militaires se plaignent de ne pas être payés. AU SECOURS!!!", précise Donald Trump qui repart de plus belles dans la rédactions de ses messages sur les réseaux sociaux.

08:09 - La mission dirigée par Londres et Paris discutée ce mercredi Mercredi 22 et jeudi 23 avril 2026, le Royaume-Uni accueille des militaires d’une trentaine de pays pour discuter de la formation d’une mission dirigée par Londres et Paris afin de protéger la navigation dans le détroit d’Ormuz. "L’objectif aujourd’hui et demain est de traduire le consensus diplomatique en un plan commun pour garantir la liberté de navigation dans le détroit et soutenir un cessez-le-feu durable", a déclaré le ministre de la défense britannique, John Healey, cité dans un communiqué. Il s’est dit confiant que "des progrès concrets puissent être accomplis". Ces discussions interviennent dans la foulée de pourparlers sur ce détroit stratégique, ayant réuni vendredi à Paris plus de 40 pays sous la houlette du premier ministre britannique, Keir Starmer, et du président français, Emmanuel Macron. Cette mission pourrait débuter "dès que les conditions le permettront", a déclaré Keir Starmer, sans donner davantage de détails sur le top départ.

21/04/26 - 23:26 - Le voyage de JD Vance au Pakistan repoussé FIN DU DIRECT - "À la lumière du message du président Trump sur Truth Social, confirmant que les États-Unis attendent une proposition unifiée des Iraniens, le voyage au Pakistan n'aura pas lieu aujourd'hui", a fait savoir dans une déclaration à la presse un haut responsable américain. Le vice-président des États-Unis, JD Vance, devait initialement quitter Washington ce mardi pour se rendre au Pakistan et mener d'éventuelles nouvelles discussions avec l'Iran.

21/04/26 - 22:14 - Donald Trump annonce la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran "Il nous a été demandé de suspendre notre attaque contre l’Iran jusqu’à ce que ses dirigeants et représentants puissent présenter une proposition unifiée", a déclaré mardi soir, à quelques heures de la fin de la trêve, Donald Trump sur son réseau Truth Social. Et le président américain d'ajouter : "J’ai donc ordonné à notre armée de poursuivre le blocus et, à tous autres égards, de rester prête et opérationnelle, et je prolongerai donc le cessez-le-feu jusqu’à ce que leur proposition soit soumise et que les discussions soient conclues, dans un sens ou dans l’autre."