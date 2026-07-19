Guerre en Iran : les États-Unis maintiennent la pression après la mort de deux soldats américains

Après la mort de deux militaires américains, tués en Jordanie lors d'une attaque iranienne, les États-Unis ont lancé une nouvelle série de bombardements sur l'Iran. Le point sur la situation.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit. L'armée américaine a lancé, pour la huitième nuit consécutive, des bombardements. Washington a fait part de sa détermination à "punir" Téhéran après la mort de deux de ses soldats, tués en Jordanie. Les États-Unis ont ciblé des sites militaires iraniens ainsi que les auteurs de l'attaque qui a provoqué la mort des deux militaires américains.

se poursuit. L'armée américaine a lancé, pour la huitième nuit consécutive, des bombardements. Washington a fait part de sa détermination à "punir" Téhéran après la mort de deux de ses soldats, tués en Jordanie. Les États-Unis ont ciblé des sites militaires iraniens ainsi que les auteurs de l'attaque qui a provoqué la mort des deux militaires américains. Téhéran a lancé en représailles de nouvelles attaques dans la région. L’Iran a affirmé avoir frappé des bases militaires au Koweït alors que le Conseil de coopération du Golfe a dénoncé samedi des "crimes de guerre" iraniens. Des sirènes d'alerte ont été déclenchées à Bahreïn. Le guide suprême iranien a promis d'infliger des "leçons inoubliables" aux États-Unis après la reprise des hostilités.

a lancé en représailles de nouvelles attaques dans la région. L’Iran a affirmé avoir frappé des bases militaires au Koweït alors que le Conseil de coopération du Golfe a dénoncé samedi des "crimes de guerre" iraniens. Des sirènes d'alerte ont été déclenchées à Bahreïn. Le guide suprême iranien a promis d'infliger des "leçons inoubliables" aux États-Unis après la reprise des hostilités. Le mémorandum d’entente conclu le 17 juin entre les États-Unis et l’Iran est assurément enterré. Téhéran a annoncé samedi suspendre les engagements pris dans ce cadre. Selon le guide suprême iranien, les frappes américaines sont la preuve que la signature de Donald Trump est "sans valeur".

entre les États-Unis et l’Iran est assurément enterré. Téhéran a annoncé samedi suspendre les engagements pris dans ce cadre. Selon le guide suprême iranien, les frappes américaines sont la preuve que la signature de Donald Trump est "sans valeur". Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a d'ailleurs souligné que les dernières frappes des États-Unis avaient pour objectif de "réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale". Le sort de deux pétroliers a aussi créé des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Selon Téhéran, ils ont "explosé et pris feu" après avoir heurté des mines dans le détroit, mais cette version a été rapidement démentie par Washington.

En direct

13:10 - Une alerte à Aqaba en Jordanie, l'aéroport et le port évacués, le pays dément En Jordanie, l'ambassade des États-Unis à Amman rapporte, dimanche 19 juillet, des évacuations de l'aéroport et du port d'Aqaba. Les autorités jordaniennes ont pris ces décisions à cause d'une "menace précise et crédible". Pour rappel, deux soldats américains ont été tués vendredi en Jordanie par une attaque iranienne. Mais selon l'agence officielle Petra, aucun ordre d'évacuation n'a été émis pour le moment, l'aéroport et le port fonctionnent normalement. 12:25 - Quelle est la situation au Koweït et à Bahrein ? L'Iran continue de riposter aux bombardements américains en ciblant ses pays voisins du Golfe. Téhéran a annoncé avoir lancé une attaque contre deux bases au Koweït, qui a affirmé être la cible d'une offensive de missiles et de drones. Des sirènes d'alerte ont retenti à Bahreïn ce dimanche. La raison du déclenchement de ces alertes n'a pas été précisée alors que le pays est la cible depuis plusieurs jours d'attaques iraniennes. 11:38 - Ce que l'on sait de la mort des deux soldats américains en Jordanie Les États-Unis ont assuré vouloir "punir" l'Iran après la mort de deux soldats américains. L'armée a d'ailleurs fait savoir que les derniers bombardements avaient ciblé les responsables de cette attaque mortelle. Les militaires ont été tués vendredi en Jordanie par une attaque iranienne, selon Washington. C'est à peu près tout ce que l'on sait à ce stade. Le Commandement central américain (Centcom) précise qu'un militaire est porté disparu et que quatre autres ont été transportés vers des hôpitaux jordaniens. 11:00 - Frappes américaines en Iran : quelles étaient les cibles ? La mort de deux militaires américains en Jordanie a fait monter la colère des États-Unis qui ont une nouvelle fois bombardé l'Iran. Les Américains ont affirmé vouloir "punir" le décès des militaires. Washington a fait savoir que ses dernières frappes avaient ciblé des sites militaires iraniens et "les forces du Corps des Gardiens de la Révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des membres des forces américaines en Jordanie".

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :