Guerre en Iran : les rebelles houthsites du Yémen revendiquent une attaque de missiles contre l'Arabie Saoudite

La guerre entre l'Iran et les États-Unis embrase la région. Les rebelles houthistes du Yémen ont tiré des missiles sur une ville d'Arabie Saoudite et Washington continue ses frappes contre les cibles militaires de Téhéran.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran continue ce samedi 25 juillet 2026 et embrase la région. En riposte à de récentes frappes menées par Riyad contre un port sous leur contrôle, les rebelles houthistes du Yémen ont revendiqué samedi un tir de missile visant la ville de Jizan, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé au quotidien Iran Daily qu'il n'existait "pas de solution militaire" au conflit saoudo-yéménite, appelant au « dialogue ».

continue ce samedi 25 juillet 2026 et embrase la région. En riposte à de récentes frappes menées par Riyad contre un port sous leur contrôle, les rebelles houthistes du Yémen ont revendiqué samedi un tir de missile visant la ville de Jizan, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé au quotidien Iran Daily qu'il n'existait "pas de solution militaire" au conflit saoudo-yéménite, appelant au « dialogue ». L’armée américaine a mené la veille une treizième nuit consécutive de frappes contre des cibles militaires en Iran, causant des dégâts matériels au quartier général de la marine des Gardiens de la Révolution sans faire de victimes, selon l'agence Irna. Après s'être publiquement montré menaçant, promettant des opérations d'une violence inédite, Donald Trump est réapparu plus mesuré vendredi, affirmant n'avoir pris aucune décision définitive et que des discussions étaient actuellement en cours avec Téhéran.

a mené la veille une treizième nuit consécutive de frappes contre des cibles militaires en Iran, causant des dégâts matériels au quartier général de la marine des Gardiens de la Révolution sans faire de victimes, selon l'agence Irna. Après s'être publiquement montré menaçant, promettant des opérations d'une violence inédite, Donald Trump est réapparu plus mesuré vendredi, affirmant n'avoir pris aucune décision définitive et que des discussions étaient actuellement en cours avec Téhéran. Téhéran. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué vendredi 24 juillet la destruction d'un centre de données d'Amazon à Bahreïn, selon un communiqué relayé par la télévision d'État. L'armée iranienne affirme avoir ciblé cette infrastructure stratégique en lui imputant un rôle majeur dans la collecte de renseignements militaires au profit des forces américaines.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué vendredi 24 juillet la destruction d'un centre de données d'Amazon à Bahreïn, selon un communiqué relayé par la télévision d'État. L'armée iranienne affirme avoir ciblé cette infrastructure stratégique en lui imputant un rôle majeur dans la collecte de renseignements militaires au profit des forces américaines. Le détroit d’Ormuz est toujours au cœur des tensions régionales et a été le théâtre d'une nouvelle escalade jeudi 23 juillet lors de l'interception de trois pétroliers par les Gardiens de la révolution iraniens, provoquant l'embrasement de l'un d'eux et le repli des deux autres. La force armée de Téhéran a prévenu que ce point de passage resterait "totalement fermé" tant que les États-Unis poursuivraient leurs actions dans la région.

est toujours au cœur des tensions régionales et a été le théâtre d'une nouvelle escalade jeudi 23 juillet lors de l'interception de trois pétroliers par les Gardiens de la révolution iraniens, provoquant l'embrasement de l'un d'eux et le repli des deux autres. La force armée de Téhéran a prévenu que ce point de passage resterait "totalement fermé" tant que les États-Unis poursuivraient leurs actions dans la région. L 'armée israélienne prépare vendredi 24 une "vaste opération" dans le nord de la Cisjordanie occupée après des violences impliquant des colons qui ont coûté la vie à deux Israéliens et quatre Palestiniens. Benyamin Netanyahou a promis de riposter "avec fermeté" et a annoncé l'accélération de la légalisation d'avant-postes de colonies et a prévu une rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump mardi prochain.

En direct

15:02 - L'armée israélienne a intensifié son offensive dans la Cisjordanie occupée en arrêtant des dizaines de Palestiniens ce samedi, notamment dans le village de Tal, au lendemain d'une fusillade près de la colonie de Havat Gilad qui a coûté la vie à deux soldats israéliens et quatre Palestiniens, selon Al Jazeera. Cette vaste opération militaire, ordonnée par Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense Israel Katz, s'accompagne d'une vague de violences menée par des colons israéliens contre plusieurs localités palestiniennes de la région de Naplouse, où des habitations ont été incendiées. 14:19 - Un incident entre des forces armées et un pétrolier dans le golfe d'Oman Un incident impliquant un pétrolier et des forces militaires est survenu dans le golfe d’Oman, a indiqué ce samedi 25 juillet l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, selon Le Monde. Face à un "environnement opérationnel en constante évolution", l'organisme appelle les navires de passage à la plus grande vigilance et à suivre de près les consignes de sécurité dans cette zone sous haute tension. 13:24 - Pour Téhéran, il n'y a "pas de solution militaire" entre les houthistes du Yémen et l'Arabie saoudite Dans une interview accordée au quotidien Iran Daily reprise par le Monde, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi, a affirmé qu'il n'existait "pas de solution militaire" au conflit opposant les rebelles houthistes du Yémen à l'Arabie saoudite. Alors que la guerre avec les États-Unis embrase la région, le chef de la diplomatie de Téhéran a ainsi appelé au "dialogue" entre les belligérants pour sortir de l'impasse au Yémen. 12:13 - Les rebelles houthistes revendiquent une attaque au missile contre une ville d'Arabie saoudite La guerre entre les États-Unis et l'Iran embrase la région. En riposte à de récentes frappes menées par Riyad contre un port sous leur contrôle, les rebelles houthistes du Yémen ont revendiqué ce samedi 25 juillet un tir de missile visant la ville de Jizan, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, indique Le Monde. Une offensive confirmée indirectement par la défense civile saoudienne, qui avait brièvement déclenché une alerte de sécurité dans la zone.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.