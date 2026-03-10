Guerre en Iran : Macron et Trump en désaccord sur l'issue du conflit, Téhéran promet la poursuite des frappes

La guerre en Iran se poursuit et Téhéran promet de poursuivre les frappes "aussi longtemps que nécessaire". Si Emmanuel Macron confirme que le conflit va encore durer "plusieurs semaines", Donald Trump estime au contraire qu'il est "quasiment fini".

En direct

10:12 - Benyamin Nétanyahou affirme "briser les os" du régime iranien et n'avoir "pas encore fini" Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé ce lundi qu'Israël "brisait les os" du pouvoir iranien depuis le début de l'offensive menée conjointement avec les États-Unis depuis le 28 février, mais que le pays n'en avait "pas encore fini". "Nous aspirons à amener le peuple iranien à briser le joug de la tyrannie, en fin de compte, cela dépend d'eux" a déclaré le Premier ministre lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé israélien. "Il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os — et nous n'en avons pas encore fini", a-t-il ajouté.

09:46 - Une "très bonne conversation" entre Macron et Nétanyahou L'ambassadeur d'Israël en France a assisté à la conversation téléphonique qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et Benyamin Nétanyahou hier et a salué la "reprise de dialogue" entre les deux chefs d'Etat. "Cette conversation était une très bonne conversation. Il est très important que les deux dirigeants aient repris le dialogue, comme ils le font. Ça se passe très bien", a-t-il indiqué sur BFMTV-RMC. Lors de l'échange, Emmanuel Macron a demandé une nouvelle fois à Israël d'arrêter les opérations au Liban, et au Hezbollah de cesser ses attaques.

09:29 - Israël appelle Mojtaba Khamenei a changé "fondamentalement" le régime ou menace de l'éliminer L'ambassadeur d'Israël en France a annoncé sur BFMTV que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, doit changer "fondamentalement" le régime sous peine d'être "éliminé". Rappelant l'objectif de "vivre en paix" avancé par l'Etat hébreu pour mener une guerre contre l'Iran, l'ambassadeur Joshua Zarka a estimé que "toutes les premières couches de la direction de ce régime sont tombées, ont été éliminées" et que "Mojtaba Khamenei, qui est le fils du précédent guide suprême, n'est pas celui que les Iraniens voulaient choisir comme successeur". Poursuivant sur le nouveau leader du régime iranien, le diplomate a indiqué que s'il "continue à avoir la même ligne que son père, il sera aussi sur la liste de ceux qui doivent être éliminés."

09:10 - La guerre en Iran va dure "quelques semaines" au plus selon l'ambassadeur d'Israël en France Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France assure que la guerre en Iran durera "quelques semaines", tout au plus. Le représentant de l'Etat hébreu est moins optimiste que Donald Trump sur la rapidité avec laquelle le conflit prendra fin, mais il assure qu'il ne s'enlisera pas dans une guerre longue. "Quand on s'est posé la question au début de cette guerre, nous avons défini la durée de quelques semaines. Ça n'a pas changé", a assuré Joshua Zarka sur BFMTV-RMC ajoutant : "Combien de semaines exactement, je ne peux pas vous dire, mais on est en avance sur les objectifs de guerre".

08:48 - Plus de 200 stations-services contrôlées, mais aucune mesure sur le prix du pétrole Le ministre des Petites et moyennes entreprises Serge Papin a indiqué sur TF1 que 231 contrôles de stations-services ont été effectués en France après l'annonce fait ce week-end par le Premier ministre Sébastien Lecornu. "Sur 231 contrôles, il y a eu 6% de procès-verbaux" indique le ministre précisant que le nombre de 500 contrôles devrait être atteint mercredi en fin de journée. Si des sanctions ont été prises à l'encontre de certaines stations-services, c'est parce qu'elles n'affichaient pas le même prix en ligne et en stations, non pas parce qu'elle ont augmenté leur prix de façon abusive a précisé Serge Papin rappelant que l'augmentation des prix reste "légale". Pour l'heure, le gouvernement n'envisage pas de mécanisme national permettant de faire baisser la fiscalité sur les carburants ou de bloquer les prix. Serge Papin invite à suivre de près l'évolution du cours du pétrole qui avoir une augmentation de 30% hier, a baissé de 10% ce mardi matin.

08:34 - L'Iran annonce le blocage du détroit d'Ormuz et Trump évoque une prise de "contrôle" du point stratégique Si Donald Trump a assuré que la guerre en Iran toucherait bientôt à sa fin, il a redoublé de menace contre le régime iranien lors d'une conférence de presse donnée lundi soir depuis Miami. Il a menacé l'Iran de frapper "beaucoup plus fort" si Téhéran "prenait le monde en otage" en bloquant le détroit d'Ormuz par lequel le pétrole et le gaz naturel liquéfié (GNL) du Moyen-Orient doit être acheminé vers les autres régions du globe. Le président américain a indiqué par ailleurs réfléchir "à prendre le contrôle" du détroit d'Ormuz. Mais le régime iranien a déjà annoncé prendre des mesures pour limiter la circulation du pétrole envers l'Occident. "Les forces armées iraniennes (...) n’autoriseront pas l’exportation d’un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi et ses partenaires jusqu’à nouvel ordre. Leurs efforts pour réduire et contrôler le prix du pétrole et du gaz seront ponctuels et vains. En temps de guerre, le commerce est tributaire de la sécurité régionale", a déclaré Ali Mohammad Naini, porte-parole des Gardiens de la Révolution, selon l’agence de presse Tasnim.

08:26 - "Il ne reste plus rien" à l'armée iranienne assure Donald Trump Donald Trump a soutenu auprès de la chaîne CBS que la guerre en Iran est "quasiment finie". "Ils n'ont plus de marine, plus de moyens de communication, plus d'armée de l'air. Leurs missiles sont dispersés. Leurs drones sont détruits de toutes parts, y compris leurs usines de fabrication", a-t-il déclaré au sujet des militaires iraniens. Et le président américain d'insister : "Militairement, il ne leur reste plus rien". Le locataire de la Maison Blanche s'est réjoui de cette analyse - qui n'est partagée ni par l'Iran, ni par la France - assurant être "très en avance" sur le calendrier américain qui prévoyait "quarte à cinq semaines" pour régler le conflit en Iran.

08:20 - Des frappes iraniennes et américaines en Irak L'Irak s'ajoute à la liste des pays frappés par la guerre en Iran. Les deux camps auraient ciblé certaines forces irakiennes. D'un côté, une frappe attribuée à l'aviation américaine a tué quatre combattants d'une faction armée pro-Iran située dans le nord pays selon le communiqué des Brigades de l'Imam Ali. De l'autre, les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé une base américaine située dans le Kurdistan irakien avec cinq missiles.

08:13 - L'Iran et le Liban touchés d'un côté, les Emirats arabes unis et le Bahreïn frappés de l'autres Les frappes de la guerre en Iran touchent plusieurs pays du Moyen-Orient. Les Emirats arabes unis ont évoqué une nouvelle attaque de drones et de missiles attribué à l'Iran, tandis qu'au Bahreïn une frappe supposée iranienne a touché une zone résidentielle de la capitale Manama et fait au moins un mort et plusieurs blessés. Des attaques israéliennes ont également été menées dans la nuit. Plusieurs quartiers de Téhéran comprenant des zones industrielles et une zone résidentielle ont été ciblés. L'armée israélienne a également frappé plusieurs localités du sud et de l'est du Liban considérées comme des bastions du Hezbollah selon l'agence nationale d'information libanaise (Ani).

08:04 - L'Iran assure poursuivre les attaques et décider seul "de la fin de la guerre" La guerre en Iran sure depuis dix jours et n'est pas prête de se terminer selon le régime iranien. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghtchi a déclaré dans la nuit de lundi à mardi que l'Iran allait poursuivre ses attaques "aussi longtemps que nécessaire". Abondant dans ce sens, les Gardiens de la Révolution, force armée du régime iranien, ont affirmé qu'eux seuls "décideront de la fin de la guerre". "L'équation et le futur statut de la région sont désormais entre les mains de nos forces armées. Les forces américaines ne mettront pas fin à la guerre", a insisté le porte-parole de l'organisation. Ces déclarations sont une réponse à Donald Trump qui a assuré lundi soir que la guerre en Iran était "quasiment finie".

09/03/26 - 23:21 - Pétrole : Trump menace de frapper l'Iran "beaucoup, beaucoup plus fort" FIN DU DIRECT - "Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l’offre mondiale de pétrole", a assuré en conférence de presse Donald Trump. "Et si l’Iran fait quelque chose en ce sens, ils seront frappés beaucoup, beaucoup plus fort", a-t-il prévenu, tout en insistant sur le fait que la guerre en Iran va, selon lui, "se terminer bientôt".

09/03/26 - 23:19 - "Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous y sommes encore dans 10 ans" En conférence de presse, Donald Trump s'est réjoui de l'avancée de la guerre en Iran. "Nous pensions être dans cette situation après un mois, mais nous sommes en avance", a-t-il assuré. Et d'ajouter : "Nous ne voulons pas nous impliquer, et nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous y sommes encore dans 10 ans."

09/03/26 - 22:47 - "Tout pays qui.." : la proposition des Gardiens de la révolution pour laisser passer certains bateaux "Tout pays arabe ou européen qui expulsera les ambassadeurs d’Israël et des États-Unis de son territoire aura, à partir de demain, pleine autorité et liberté de passage à travers le détroit d’Ormuz", ont informé lundi soir les Gardiens de la révolution.