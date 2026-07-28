Guerre en Iran : nouvel imbroglio entre Washington et Téhéran ? Trump affiche sa confiance

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, se dit confiant à l'idée de voir les négociations actuelles avec l'Iran aboutir à des résultats. Pourtant, la diplomatie iranienne assure qu'elle ne mène actuellement aucune négociation avec Washington, malgré l'arrêt récent des combats entre les deux pays.

L'essentiel

La guerre entre les Etats-Unis et l’Iran fait état d'une accalmie depuis plusieurs jours. Aucun bombardement américain n’a été signalé en Iran depuis vendredi soir, marquant une pause dans les hostilités après deux semaines de frappes sans précédent depuis le cessez-le-feu d’avril. Donald Trump a également balayé toute inquiétude sur la possibilité d’une pénurie de munitions pour l’armée américaine. De son côté, l’Iran n’a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du Golfe alliés de Washington, et ces derniers n’ont fait état d’aucune alerte nocturne.

fait état d'une accalmie depuis plusieurs jours. Aucun bombardement américain n’a été signalé en Iran depuis vendredi soir, marquant une pause dans les hostilités après deux semaines de frappes sans précédent depuis le cessez-le-feu d’avril. Donald Trump a également balayé toute inquiétude sur la possibilité d’une pénurie de munitions pour l’armée américaine. De son côté, l’Iran n’a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du Golfe alliés de Washington, et ces derniers n’ont fait état d’aucune alerte nocturne. Les discussions entre Washington et Téhéran sont-elles rompues ? Donald Trump a affirmé qu'elles avaient "de bonnes chances" d’aboutir à des résultats. "Si ce n'est pas le cas, on reviendra à ce qu'on faisait il y a deux jours", à savoir bombarder l'Iran, a-t-il déclaré à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One. La diplomatie iranienne a pourtant dit qu’elle ne menait actuellement aucune négociation avec les Etats-Unis.

sont-elles rompues ? Donald Trump a affirmé qu'elles avaient "de bonnes chances" d’aboutir à des résultats. "Si ce n'est pas le cas, on reviendra à ce qu'on faisait il y a deux jours", à savoir bombarder l'Iran, a-t-il déclaré à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One. La diplomatie iranienne a pourtant dit qu’elle ne menait actuellement aucune négociation avec les Etats-Unis. Le détroit d’Ormuz est toujours au cœur des tensions régionales. Lundi, la marine des Gardiens de la Révolution iraniens a empêché six navires d’emprunter le détroit d’Ormuz, rapportent les médias iraniens. "Six navires qui tentaient de passer par une route autre que celle désignée ont été stoppés par la marine des Gardiens de la Révolution à l’aide de tirs de semonce et contraints de faire demi-tour", a déclaré un correspondant de la télévision d’État depuis le Golfe.

est toujours au cœur des tensions régionales. Lundi, la marine des Gardiens de la Révolution iraniens a empêché six navires d’emprunter le détroit d’Ormuz, rapportent les médias iraniens. "Six navires qui tentaient de passer par une route autre que celle désignée ont été stoppés par la marine des Gardiens de la Révolution à l’aide de tirs de semonce et contraints de faire demi-tour", a déclaré un correspondant de la télévision d’État depuis le Golfe. Benjamin Nétanyahou doit rencontrer ce mardi 28 juillet le président américain Donald Trump à Washington pour la première rencontre entre les deux hommes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Leurs discussions doivent être centrées sur les dossiers régionaux, en particulier l’Iran. Le rendez-vous "est un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité", a déclaré le Premier ministre israélien. "L’enjeu principal est de montrer au monde entier, à l’Iran, mais aussi au Liban, qu’il n’y a pas de rupture ni de désaccord majeur entre les Etats-Unis et Israël", explique Yonatan Freeman, expert en relations internationales à l’Université hébraïque de Jérusalem auprès de l'AFP.

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10:49 - Une rencontre Trump-Nétanyahou ce mardi, un "grand privilège" selon le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou doit rencontrer ce mardi 28 juillet le président américain Donald Trump à Washington pour la première rencontre entre les deux hommes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Leurs discussions doivent être centrées sur les dossiers régionaux, en particulier l’Iran. Le rendez-vous "est un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité", a déclaré le Premier ministre israélien. "Nous discuterons de tous les sujets […] avant tout de l’Iran, naturellement, notre objectif est de garantir notre sécurité, mais aussi d’élargir le cercle de la paix autour de nous", a-t-il ajouté. Pour rappel, les relations entre les deux dirigeants s’étaient fortement dégradées en avril, lors des négociations sur un premier cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Selon Yonatan Freeman, expert en relations internationales à l’Université hébraïque de Jérusalem, le rendez-vous vise avant tout à dissiper les spéculations sur un refroidissement des relations. "L’enjeu principal est de montrer au monde entier, à l’Iran, mais aussi au Liban et à d’autres pays en particulier, qu’il n’y a pas de rupture ni de désaccord majeur entre les États-Unis et Israël", a-t-il dit à l’AFP. 10:45 - L’Iran dit n’être engagé dans aucune négociation avec les Etats-Unis Les discussions entre Washington et Téhéran sont-elles rompues ? Pas du tout à en croire Donald Trump, qui a affirmé qu'elles avaient "de bonnes chances" d’aboutir à des résultats. "Si ce n'est pas le cas, on reviendra à ce qu'on faisait il y a deux jours", à savoir bombarder l'Iran, a-t-il déclaré à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One. La diplomatie iranienne a pourtant dit qu’elle ne menait actuellement aucune négociation avec les Etats-Unis. "Comme notre stratégie est essentiellement basée sur la riposte, nous avons également interrompu nos opérations", a commenté le porte-parole de l'armée iranienne Mohammad Akraminia. Pour rappel, un protocole d'accord signé le 17 juin par Washington et Téhéran, prévoyant un cycle de négociations de paix de 60 jours, a volé en éclats moins d'un mois après son entrée en vigueur.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.