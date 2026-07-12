Guerre en Iran : nouvelle escalade dans le détroit d'Ormuz après des attaques iraniennes et des frappes américaines

La tension monte encore entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit d'Ormuz. Téhéran affirme avoir frappé deux navires dans cette zone stratégique et annoncé sa fermeture "jusqu'à nouvel ordre", tandis que Washington dit avoir visé environ 140 cibles iraniennes.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran reprend-elle ? Après les frappes américaines menées dans la nuit de mercredi à jeudi, Washington a annoncé dimanche avoir visé environ 140 cibles en Iran, en représailles à l’attaque d’un navire marchand dans le détroit d’Ormuz. Téhéran a de son côté riposté par des tirs de missiles contre plusieurs pays de la région, dont la Jordanie, le Qatar et le Koweït. Les deux camps s’accusent désormais mutuellement d’avoir enterré la trêve.

Après les frappes américaines menées dans la nuit de mercredi à jeudi, Washington a annoncé dimanche avoir visé environ 140 cibles en Iran, en représailles à l’attaque d’un navire marchand dans le détroit d’Ormuz. Téhéran a de son côté riposté par des tirs de missiles contre plusieurs pays de la région, dont la Jordanie, le Qatar et le Koweït. Les deux camps s’accusent désormais mutuellement d’avoir enterré la trêve. Le cessez-le-feu conclu le 17 juin semble plus fragile que jamais. Donald Trump avait déjà affirmé vendredi 10 juillet que l’accord était "terminé", tout en laissant la porte ouverte à des discussions. Mais les nouvelles frappes américaines, suivies d’attaques iraniennes contre des pays du Golfe, rendent toute désescalade plus incertaine encore.

semble plus fragile que jamais. Donald Trump avait déjà affirmé vendredi 10 juillet que l’accord était "terminé", tout en laissant la porte ouverte à des discussions. Mais les nouvelles frappes américaines, suivies d’attaques iraniennes contre des pays du Golfe, rendent toute désescalade plus incertaine encore. Et les négociations sur un accord de paix ? Donald Trump a jugé que l’Iran était un “pays dirigé par des gens malades” avec qui il serait “une perte de temps de négocier”. Le président américain a aussi accusé Téhéran de vouloir l’assassiner, tout en assurant qu’il laissait ses négociateurs poursuivre les discussions “s’ils le veulent”.

Donald Trump a jugé que l’Iran était un “pays dirigé par des gens malades” avec qui il serait “une perte de temps de négocier”. Le président américain a aussi accusé Téhéran de vouloir l’assassiner, tout en assurant qu’il laissait ses négociateurs poursuivre les discussions “s’ils le veulent”. Le détroit d'Ormuz reste plus que jamais au centre du conflit. L’Iran a annoncé dimanche 12 juillet sa fermeture "jusqu’à nouvel ordre" après avoir tiré sur un navire qui empruntait, selon Téhéran, une "route non autorisée". Les Gardiens de la Révolution affirment également avoir frappé un deuxième navire dans cette zone stratégique, tandis que Washington assure vouloir empêcher l’Iran de menacer la navigation commerciale..

En direct

10:45 - Onze ressortissants indiens à bord du navire attaqué dans le détroit d’Ormuz Onze ressortissants indiens se trouvaient à bord du navire attaqué dans le détroit d’Ormuz, a indiqué ce dimanche New Delhi, alors que l’Iran et les États-Unis ont repris les hostilités. "Sur les onze ressortissants indiens présents à bord, dix ont été secourus à ce stade et un ressortissant indien serait porté disparu", précise le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué. 10:05 - La tension monte encore au Moyen-Orient après de nouvelles frappes Le week-end a été marqué par une nouvelle escalade entre l’Iran et les États-Unis. Washington affirme avoir frappé environ 140 cibles en Iran dimanche, en représailles à l’attaque d’un navire marchand dans le détroit d’Ormuz. Téhéran a de son côté annoncé la fermeture du détroit "jusqu’à nouvel ordre" et les Gardiens de la Révolution affirment avoir visé deux navires. Des missiles iraniens ont également été tirés vers plusieurs pays de la région, dont la Jordanie, le Qatar et le Koweït.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :