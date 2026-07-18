Guerre en Iran : nouvelles frappes américaines et iraniennes, encore des tensions dans le détroit d'Ormuz

Les tensions entre l'Iran et les États-Unis ne faiblissent pas depuis la reprise des hostilités. Washington a lancé une nouvelle vague de frappes, Téhéran a encore riposté. Le point sur la situation.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit. Washington a annoncé avoir lancé pour la septième nuit consécutive des frappes contre l’Iran. Le commandement américain pour le Moyen-Orient a affirmé avoir visé "des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts souterrains d'armes et des moyens maritimes". Selon les autorités de la province d'Hormozgan, les bombardements américains ont fait au moins trois morts et huit blessés.

Washington a annoncé avoir lancé pour la septième nuit consécutive des frappes contre l’Iran. Le commandement américain pour le Moyen-Orient a affirmé avoir visé "des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts souterrains d'armes et des moyens maritimes". Selon les autorités de la province d'Hormozgan, les bombardements américains ont fait au moins trois morts et huit blessés. Téhéran a de son côté multiplié les ripostes dans la région. L'Iran a répliqué en frappant des cibles au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. La Jordanie et Bahreïn ont annoncé avoir intercepté plusieurs missiles iraniens. L'Iran a menacé d'entrer dans "une phase offensive totale" en cas de nouveaux bombardements américains au-delà de "deux-trois jours".

a de son côté multiplié les ripostes dans la région. L'Iran a répliqué en frappant des cibles au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. La Jordanie et Bahreïn ont annoncé avoir intercepté plusieurs missiles iraniens. L'Iran a menacé d'entrer dans "une phase offensive totale" en cas de nouveaux bombardements américains au-delà de "deux-trois jours". Le cessez-le-feu conclu le 17 juin entre les États-Unis et l'Iran semble donc loin, un mois après sa signature. Mais des discussions auraient toujours lieu entre Téhéran et Washington pour mettre un terme à ce conflit, selon la porte-parole de la Maison Blanche. "L'Iran souhaite conclure un accord", a expliqué jeudi Karoline Leavitt.

conclu le 17 juin entre les États-Unis et l'Iran semble donc loin, un mois après sa signature. Mais des discussions auraient toujours lieu entre Téhéran et Washington pour mettre un terme à ce conflit, selon la porte-parole de la Maison Blanche. "L'Iran souhaite conclure un accord", a expliqué jeudi Karoline Leavitt. Le détroit d'Ormuz reste plus que jamais au cœur du conflit. Les Gardiens de la révolution ont affirmé avoir "stoppé" plusieurs navires avec des missiles et des drones. Selon eux, des pétroliers ont même "explosé et pris feu" en traversant une zone minée, ce que Washington a tenu à démentir dans la foulée.

En direct

11:44 - Le président libanais en route pour Washington pour rencontrer Donald Trump Le président libanais Joseph Aoun a quitté Beyrouth samedi matin pour Washington, où il doit rencontrer Donald Trump le 21 juillet, a annoncé la présidence. Ce déplacement intervient après la fin, mercredi à Rome, de négociations entre le Liban et Israël. Joseph Aoun doit également s’entretenir avec plusieurs responsables américains de la situation au Liban, des moyens de consolider le cessez-le-feu, notamment dans le sud du pays, ainsi que du "retrait d’Israël des régions libanaises qu’il occupe", selon un communiqué de la présidence. 10:20 - Des tensions à Ormuz sur le sort de deux pétroliers Un nouveau désaccord entre les États-Unis et l'Iran. Selon Téhéran, deux pétroliers ont "pris feu et explosé" au niveau du détroit d'Ormuz après avoir traversé une zone minée. Mais Washington dément à ce stade les informations iraniennes. Par ailleurs, les Gardiens de la révolution affirment avoir "stoppé" la progression de navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. 10:00 - La menace des Gardiens de la révolution aux pays du Golfe Les Gardiens de la révolution ont lancé un avertissement aux pays de la région alors que plusieurs d’entre eux sont ciblés depuis plusieurs jours par Téhéran. "Les pays accueillant des forces militaires américaines qui ont mis leur territoire à la disposition d''agresseurs et de criminels' pour des attaques contre l’Iran doivent se préparer à recevoir une réponse correspondante", ont-ils affirmé dans un communiqué relayé par l'agence Tasnim.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :