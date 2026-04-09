Guerre en Iran : nouvelles menaces de Trump, la paix n'est pas assurée
Ce jeudi soir, une délégation de négociateurs iraniens arrive à Islamabad pour des pourparlers avec les États-Unis. Donald Trump a déclaré que l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application d'un réel accord, tout en proférant des menaces si les discussions n'aboutissaient pas.
- Une trêve à la guerre en Iran ? Les États-Unis et l'Iran se sont entendus dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril sur un accord de cessez-le-feu de deux semaines. Les deux pays échangeront lors de négociations directes à Islamabad, au Pakistan, à partir de vendredi. La délégation iranienne chargée des négociations arrivera dès ce jeudi soir sur place.
- Si l'Iran a déjà précisé que "cela ne signifie pas la fin de la guerre", Donald Trump a pour sa part précisé que l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un réel accord. Le président américain a également émis des menaces en cas de non-accord : "Tous les navires, aéronefs et militaires américains, ainsi que les munitions, armements et tout autre matériel nécessaire à la poursuite et à la destruction létales d'un ennemi déjà considérablement affaibli, resteront en Iran et dans ses environs jusqu'à ce que le véritable accord conclu soit pleinement respecté. Si, pour une raison ou une autre, ce n'est pas le cas – ce qui est hautement improbable –, alors les hostilités commenceront, plus importantes, plus intenses et plus puissantes que jamais".
- Les États-Unis et l'Iran ont accepté le cessez-le-feu à condition que le détroit d'Ormuz soit rouvert et que les frappes israélo-américaines cessent. Mais la trêve aurait été violée par Israël, selon Téhéran. Le régime a dénoncé une frappe déjouée sur son sol et les attaques israéliennes revendiquées dans le sud du Liban et a interrompu le trafic dans le détroit d'Ormuz. Si le Pakistan, principal médiateur, a assuré que le Liban était inclus dans la trêve, Israël et les États-Unis soutiennent que non.
- L'ONU a évoqué ses craintes face aux frappes israéliennes sur le Liban, qui représentent, selon l'organisation, un "grave danger pour le cessez-le-feu". Elles auraient fait au moins 182 morts. De son côté, Emmanuel Macron a estimé, mercredi soir, que pour être "crédible et durable", l'accord de cessez-le-feu doit inclure le Liban. Le chef de l'État a affirmé s'être entretenu avec les différents partis.
10:03 - Le Royaume-Uni appelle aussi à étendre le cessez-le-feu au Liban
"Nous souhaitons fortement que le cessez-le-feu soit étendu au Liban", a déclaré ce jeudi la ministre des affaires étrangères britannique, Yvette Cooper. Elle a assuré être "profondément préoccupée" par les frappes israéliennes. En parallèle, la Chine a appelé au respect de la "souveraineté et la sécurité" du Liban après les bombardements. "La Chine appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue, et à oeuvrer à une désescalade de la situation dans la région", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, devant la presse. Elle n'a toutefois pas appelé explicitement à étendre le cessez-le-feu conclu au Liban.
09:20 - Quel coût de la guerre en Iran en France ?
La guerre a un impact financier sur la France. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a indiqué sur franceinfo qu’"en termes de finances publiques", si la guerre dure, "la note sera autour de 4,8 milliards d’euros" pour la France. Cela est dû à la hausse "des taux d’intérêt qui renchérit le coût de la dette". Il a jugé "indispensable que les prix des carburants baissent" et vite, au vu de l'annonce d'un cessez-le-feu. Il a appelé les distributeurs à être "aussi réactifs à la baisse qu'à la hausse".
09:10 - La paix pas assurée ?
Alors que l'Iran comme les Etats-Unis avancent que la fin de la guerre n'est pas encore actée, l'ambassadeur de France en Iran Pierre Cochard a reconnu que "les derniers événements ne sont pas très rassurants". "On est en présence de belligérants convaincus d'avoir gagné, c'est donc toujours difficile d'aboutir à un accord", a-t-il déclaré sur RTL.
09:01 - La France appelle à cesser les frappes israéliennes au Liban
Après Emmanuel Macron, Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens combattants, a appelé Israël à "cesser le feu sur le Liban" ce jeudi matin au micro de BFMTV-RMC. "La journée d'hier est absolument dramatique pour le Liban", a-t-elle commenté en ajoutant que le Liban devait être inclus dans le cessez-le-feu. Sur France Inter, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a, pour sa part, dénoncé des "attaques intolérables". Il a également ajouté qu'instaurer un mécanisme de péage dans le détroit d’Ormuz serait "inacceptable", alors que Donald Trump envisagerait la création d’une société commune pour gérer la navigation dans ce détroit avec paiement.
08:50 - La délégation iranienne arrive ce soir à Islamabad
La délégation iranienne chargée des négociations avec les Etats-Unis arrivera jeudi soir à Islamabad, a dévoilé Reza Amiri Moghadam, l’ambassadeur iranien en poste dans cette ville. Vendredi, les pourparlers doivent débuter, mais la Maison Blanche a fait savoir que le vice-président, J. D. Vance, conduirait une délégation à Islamabad ce week-end. Au vu de cette rencontre au sommet, le Pakistan a décrété deux jours de congés dans la capitale à partir de ce jeudi. Les autorités de la capitale annoncent souvent des jours fériés ou des restrictions pour des raisons de sécurité avant des événements diplomatiques importants. Cependant, aucune raison n’a été donnée dans l’avis publié mercredi par le commissaire de district d’Islamabad.
08:40 - Le cessez-le-feu menacé par les frappes au Liban ?
Au moins 182 morts et 890 blessés ont été décomptés au Liban après les frappes israéliennes, selon un bilan provisoire du ministère de la santé libanais. Une journée de deuil national a été décrété pour ce jeudi. Stéphane Dujarric, porte-parole d’Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a mis en garde contre le "grave danger" que représente ces frappes pour le cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l’Iran. "La poursuite de l’activité militaire au Liban fait peser un grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d’une paix durable et générale dans la région", a affirmé ce dernier, appelant à la fin immédiate des hostilités.
08:30 - Trump prêt à intensifier les hostilités en cas de non-accord
Donald Trump a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi que l'armée américaine resterait déployée à proximité de l'Iran tant qu'un "réel accord" n'a pas été respecté. "Tous les navires, aéronefs et militaires américains, ainsi que les munitions, armements et tout autre matériel nécessaire à la poursuite et à la destruction létales d'un ennemi déjà considérablement affaibli, resteront en Iran et dans ses environs jusqu'à ce que le véritable accord conclu soit pleinement respecté", a-t-il écrit sur Truth Social. Il a également proféré des menaces en cas d'échec des négociations : "Si, pour une raison ou une autre, ce n'est pas le cas – ce qui est hautement improbable –, alors les hostilités commenceront, plus importantes, plus intenses et plus puissantes que jamais". Le président américain a toutefois précisé qu'"aucune arme nucléaire ne sera utilisée" et que "le détroit d'Ormuz restera ouvert et sûr". Il a terminé son discours par une phrase des plus surprenantes : "Pendant ce temps, nos forces armées se préparent et se reposent, anticipant en réalité leur prochaine conquête. L'AMÉRIQUE EST DE RETOUR !".
08/04/26 - 23:53 - Mort d'un soldat français en Irak : Bagdad annonce l'arrestation des auteurs
FIN DU DIRECT - Il y a quelques jours, une attaque avait tué un soldat français et en avait blessé six autres dans le nord de l'Irak. Ce mercredi, le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a affirmé à Emmanuel Macron que les auteurs de cette attaque avaient pu être arrêtés, rapporte un communiqué du Premier ministre irakien, dont Reuters se fait l'écho.
08/04/26 - 23:27 - Pour être "crédible et durable", l'accord de cessez-le-feu doit inclure le Liban, estime Macron
"J’ai exprimé mon espoir que le cessez-le-feu soit pleinement respecté par chacun des belligérants, sur tous les terrains d’affrontement, y compris au Liban. C’est une condition nécessaire pour que ce cessez-le-feu soit crédible et durable", a déclaré sur X Emmanuel Macron, revenant sur ses entretiens, ce jour, avec Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian.
I spoke today with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2026
I told both of them that their decision to accept a ceasefire was the best possible one.
I expressed my hope
08/04/26 - 23:06 - Donald Trump sur le point de sanctionner certains pays de l'Otan ?
C'est en tout cas ce qu'avance ce mercredi soir le Wall Street Journal selon qui Donald Trump envisagerait avec son administration de retirer les troupes américaines des pays membres de l'Otan qui n'ont pas soutenu les États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Les troupes retirées seraient alors stationnées dans les pays qui, au contraire, ont participé à l'effort de guerre.
08/04/26 - 22:51 - Une journée de deuil national décrétée par le Liban
Après les attaques israéliennes survenues ce mercredi, qui ont fait au moins 254 morts et 1 165 blessés, selon le dernier bilan en date établi par la défense civile libanaise, le Liban a décrété une journée de deuil national.
08/04/26 - 22:32 - Des "signes" de réouverture du détroit d'Ormuz ? JD Vance se montre positif
Toujours lors d'un micro-tendu, le vice-président des États-Unis, JD Vance, a déclaré "voir certains signes que le détroit [d'Ormuz] rouvre". Soulignant l'engagement pris par Téhéran lors de l'accord passé avec les États-Unis de rouvrir le détroit, il a mis en garde les Iraniens : "S'ils ne le font pas", Washington mettra "fin aux négociations".
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frappes d'Israël et des États-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a reçu le soutien du Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz est évoqué.
Le plan proposé par l'Iran aux États-Unis, selon les médias d'État :
- Engagement des États-Unis à garantir la non-agression
- Maintien du contrôle de l’Iran sur le détroit d’Ormuz
- Acceptation de l’enrichissement en uranium de l'Iran
- Levée de toutes les sanctions initiales
- Levée de toutes les sanctions secondaires
- Abrogation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité
- Abrogation de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs
- Paiement de réparations à l’Iran
- Retrait des forces de combat américaines de la région
- Cessation de la guerre sur tous les fronts, y compris contre la "résistance islamique" au Liban