Guerre en Iran : nouvelles menaces de Trump, la paix n'est pas assurée

Ce jeudi soir, une délégation de négociateurs iraniens arrive à Islamabad pour des pourparlers avec les États-Unis. Donald Trump a déclaré que l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application d'un réel accord, tout en proférant des menaces si les discussions n'aboutissaient pas.

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10:03 - Le Royaume-Uni appelle aussi à étendre le cessez-le-feu au Liban "Nous souhaitons fortement que le cessez-le-feu soit étendu au Liban", a déclaré ce jeudi la ministre des affaires étrangères britannique, Yvette Cooper. Elle a assuré être "profondément préoccupée" par les frappes israéliennes. En parallèle, la Chine a appelé au respect de la "souveraineté et la sécurité" du Liban après les bombardements. "La Chine appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue, et à oeuvrer à une désescalade de la situation dans la région", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, devant la presse. Elle n'a toutefois pas appelé explicitement à étendre le cessez-le-feu conclu au Liban.

09:20 - Quel coût de la guerre en Iran en France ? La guerre a un impact financier sur la France. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a indiqué sur franceinfo qu’"en termes de finances publiques", si la guerre dure, "la note sera autour de 4,8 milliards d’euros" pour la France. Cela est dû à la hausse "des taux d’intérêt qui renchérit le coût de la dette". Il a jugé "indispensable que les prix des carburants baissent" et vite, au vu de l'annonce d'un cessez-le-feu. Il a appelé les distributeurs à être "aussi réactifs à la baisse qu'à la hausse".

09:10 - La paix pas assurée ? Alors que l'Iran comme les Etats-Unis avancent que la fin de la guerre n'est pas encore actée, l'ambassadeur de France en Iran Pierre Cochard a reconnu que "les derniers événements ne sont pas très rassurants". "On est en présence de belligérants convaincus d'avoir gagné, c'est donc toujours difficile d'aboutir à un accord", a-t-il déclaré sur RTL.

09:01 - La France appelle à cesser les frappes israéliennes au Liban Après Emmanuel Macron, Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens combattants, a appelé Israël à "cesser le feu sur le Liban" ce jeudi matin au micro de BFMTV-RMC. "La journée d'hier est absolument dramatique pour le Liban", a-t-elle commenté en ajoutant que le Liban devait être inclus dans le cessez-le-feu. Sur France Inter, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a, pour sa part, dénoncé des "attaques intolérables". Il a également ajouté qu'instaurer un mécanisme de péage dans le détroit d’Ormuz serait "inacceptable", alors que Donald Trump envisagerait la création d’une société commune pour gérer la navigation dans ce détroit avec paiement.

08:50 - La délégation iranienne arrive ce soir à Islamabad La délégation iranienne chargée des négociations avec les Etats-Unis arrivera jeudi soir à Islamabad, a dévoilé Reza Amiri Moghadam, l’ambassadeur iranien en poste dans cette ville. Vendredi, les pourparlers doivent débuter, mais la Maison Blanche a fait savoir que le vice-président, J. D. Vance, conduirait une délégation à Islamabad ce week-end. Au vu de cette rencontre au sommet, le Pakistan a décrété deux jours de congés dans la capitale à partir de ce jeudi. Les autorités de la capitale annoncent souvent des jours fériés ou des restrictions pour des raisons de sécurité avant des événements diplomatiques importants. Cependant, aucune raison n’a été donnée dans l’avis publié mercredi par le commissaire de district d’Islamabad.

08:40 - Le cessez-le-feu menacé par les frappes au Liban ? Au moins 182 morts et 890 blessés ont été décomptés au Liban après les frappes israéliennes, selon un bilan provisoire du ministère de la santé libanais. Une journée de deuil national a été décrété pour ce jeudi. Stéphane Dujarric, porte-parole d’Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a mis en garde contre le "grave danger" que représente ces frappes pour le cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l’Iran. "La poursuite de l’activité militaire au Liban fait peser un grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d’une paix durable et générale dans la région", a affirmé ce dernier, appelant à la fin immédiate des hostilités.

08:30 - Trump prêt à intensifier les hostilités en cas de non-accord Donald Trump a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi que l'armée américaine resterait déployée à proximité de l'Iran tant qu'un "réel accord" n'a pas été respecté. "Tous les navires, aéronefs et militaires américains, ainsi que les munitions, armements et tout autre matériel nécessaire à la poursuite et à la destruction létales d'un ennemi déjà considérablement affaibli, resteront en Iran et dans ses environs jusqu'à ce que le véritable accord conclu soit pleinement respecté", a-t-il écrit sur Truth Social. Il a également proféré des menaces en cas d'échec des négociations : "Si, pour une raison ou une autre, ce n'est pas le cas – ce qui est hautement improbable –, alors les hostilités commenceront, plus importantes, plus intenses et plus puissantes que jamais". Le président américain a toutefois précisé qu'"aucune arme nucléaire ne sera utilisée" et que "le détroit d'Ormuz restera ouvert et sûr". Il a terminé son discours par une phrase des plus surprenantes : "Pendant ce temps, nos forces armées se préparent et se reposent, anticipant en réalité leur prochaine conquête. L'AMÉRIQUE EST DE RETOUR !".

08/04/26 - 23:53 - Mort d'un soldat français en Irak : Bagdad annonce l'arrestation des auteurs FIN DU DIRECT - Il y a quelques jours, une attaque avait tué un soldat français et en avait blessé six autres dans le nord de l'Irak. Ce mercredi, le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a affirmé à Emmanuel Macron que les auteurs de cette attaque avaient pu être arrêtés, rapporte un communiqué du Premier ministre irakien, dont Reuters se fait l'écho.

08/04/26 - 23:27 - Pour être "crédible et durable", l'accord de cessez-le-feu doit inclure le Liban, estime Macron "J’ai exprimé mon espoir que le cessez-le-feu soit pleinement respecté par chacun des belligérants, sur tous les terrains d’affrontement, y compris au Liban. C’est une condition nécessaire pour que ce cessez-le-feu soit crédible et durable", a déclaré sur X Emmanuel Macron, revenant sur ses entretiens, ce jour, avec Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian.

08/04/26 - 23:06 - Donald Trump sur le point de sanctionner certains pays de l'Otan ? C'est en tout cas ce qu'avance ce mercredi soir le Wall Street Journal selon qui Donald Trump envisagerait avec son administration de retirer les troupes américaines des pays membres de l'Otan qui n'ont pas soutenu les États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Les troupes retirées seraient alors stationnées dans les pays qui, au contraire, ont participé à l'effort de guerre.

08/04/26 - 22:51 - Une journée de deuil national décrétée par le Liban Après les attaques israéliennes survenues ce mercredi, qui ont fait au moins 254 morts et 1 165 blessés, selon le dernier bilan en date établi par la défense civile libanaise, le Liban a décrété une journée de deuil national.