Guerre en Iran : onze nuits de frappes, menace sur le nucléaire... Trump maintient la pression

Les Etats-Unis maintiennent la pression en Iran avec une onzième nuit consécutives de frappes et une menace claire contre un complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang. Donald Trump l'assure : il n'en a "pas fini" avec la guerre.

L'essentiel

La guerre entre les Etats-Unis et l’Iran se poursuit. Les États-Unis ont de nouveau bombardé l'Iran, où une alerte aérienne a été déclenchée mercredi à Téhéran, après que Donald Trump a averti qu'il n'en avait "pas fini" avec la guerre, dont le coût s'envole pour Washington. L'armée américaine a lancé sa nouvelle campagne de frappes contre des cibles militaires de la République islamique pour "continuer à affaiblir" sa capacité "à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz", a justifié le Centcom, le commandement américain pour le Moyen-Orient. Donald Trump a aussi prévenu que la prochaine cible pourrait être un complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang, dans le centre du pays. "Nous allons frapper cette zone probablement très bientôt. Et ils ne peuvent rien y faire", a-t-il assuré.

se poursuit. Les États-Unis ont de nouveau bombardé l'Iran, où une alerte aérienne a été déclenchée mercredi à Téhéran, après que Donald Trump a averti qu'il n'en avait "pas fini" avec la guerre, dont le coût s'envole pour Washington. L'armée américaine a lancé sa nouvelle campagne de frappes contre des cibles militaires de la République islamique pour "continuer à affaiblir" sa capacité "à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz", a justifié le Centcom, le commandement américain pour le Moyen-Orient. Donald Trump a aussi prévenu que la prochaine cible pourrait être un complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang, dans le centre du pays. "Nous allons frapper cette zone probablement très bientôt. Et ils ne peuvent rien y faire", a-t-il assuré. Téhéran frappera tous les intérêts américains et de leurs alliés au Proche-Orient si cette menace est mise à exécution, a répondu le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya. "L'ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes", menaçaient déjà hier les Gardiens de la Révolution dans un communiqué diffusé par l'agence Irna.

frappera tous les intérêts américains et de leurs alliés au Proche-Orient si cette menace est mise à exécution, a répondu le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya. "L'ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes", menaçaient déjà hier les Gardiens de la Révolution dans un communiqué diffusé par l'agence Irna. Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. Autoriser l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz créerait un "dangereux précédent", selon Washington. "Si nous créons un précédent au Moyen-Orient où un Etat-nation peut décider de contrôler une voie navigable internationale, faire payer un péage et faire exploser des bateaux si l'on ne paie pas, nous créerons un très dangereux précédent qui se répétera dans d'autres parties du monde, y compris dans cette région", a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Pour rappel, les Gardiens de la Révolution ont réaffirmé leur souhait de contrôler et maintenir le détroit d’Ormuz fermé. "Pas une seule goutte de pétrole et de gaz ou un seul colis d’engrais chimique ne sera exporté de la région", assurent-il.

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08:41 - 37,5 milliards de dollars, le coût de la guerre s'envole pour les Etats-Unis Le coût de la guerre pour les Etats-Unis commence à devenir un problème majeur. Il a été estimé mardi à 37,5 milliards de dollars par le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, soit une hausse de près de 30% par rapport à la dernière estimation de 29 milliards de dollars. Le ministre a également défendu la demande du gouvernement Trump d'une rallonge budgétaire de 67 milliards de dollars pour le Pentagone, devant le Sénat. Certains sénateurs ont exprimé leur frustration, réclamant plus de transparence sur la stratégie de Donald Trump afin de remporter la guerre au Moyen-Orient. "Nous avons besoin de réponses claires et d’un discours franc", a estimé le sénateur John Kennedy, un républicain, tout en interrogeant les responsables sur ce qui se passerait si les États-Unis quittaient le détroit d’Ormuz.

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Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.