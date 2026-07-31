DIRECT. Guerre en Iran : Ormuz et le Koweït touchés, Téhéran lance plusieurs offensives contre les Etats-Unis

L'Iran affirme avoir lancé des drones contre des objectifs militaires américains au Koweït, en représailles à l'"agression" des Etats-Unis. Deux pétroliers sous escorte américaine ont également été touchés dans le détroit d'Ormuz.

L'essentiel

La guerre entre les Etats-Unis et l’Iran a connu la nuit dernière une petite accalmie. Aucune frappe n’a été signalée sur le territoire iranien dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les médias iraniens et le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CentCom), après une "lourde série de bombardements" américains menés la veille. Mais selon les informations du Wall Street Journal, le commandant du Centcom, Brad Cooper, aurait préparé un plan pour lancer une "campagne aérienne punitive" contre l'Iran, qui pourrait durer environ deux semaines. Les frappes américaines seraient d'une ampleur plus importante que les opérations de représailles des dernières semaines, avec des cibles plus nombreuses et une zone géographique ciblée plus étendue, indique un responsable étasunien.

a connu la nuit dernière une petite accalmie. Aucune frappe n’a été signalée sur le territoire iranien dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les médias iraniens et le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CentCom), après une "lourde série de bombardements" américains menés la veille. Mais selon les informations du Wall Street Journal, le commandant du Centcom, Brad Cooper, aurait préparé un plan pour lancer une "campagne aérienne punitive" contre l'Iran, qui pourrait durer environ deux semaines. Les frappes américaines seraient d'une ampleur plus importante que les opérations de représailles des dernières semaines, avec des cibles plus nombreuses et une zone géographique ciblée plus étendue, indique un responsable étasunien. L'Iran affirme, ce vendredi 31 juillet, avoir lancé des drones contre des objectifs militaires américains au Koweït, en représailles à l’"agression" des Etats-Unis. Dans un communiqué relayé par les médias iraniens, l’armée a déclaré avoir visé "des abris d’avions de combat, des systèmes de communication par satellite et des installations de stockage d’équipement sur la base aérienne Al-Ahmad Al-Jaber au Koweït". L’armée iranienne a qualifié ces frappes de "réaction à la récente agression de (leur) pays par l’armée américaine terroriste et son attaque brutale contre une habitation sur l’île de Qechm". Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

affirme, ce vendredi 31 juillet, Le détroit d’Ormuz est toujours au cœur des tensions régionales. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé ce vendredi avoir frappé deux pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz sous "escorte aérienne" de l’armée américaine. Les pétroliers, qui ne suivaient pas la route définie par l’Iran dans cette voie maritime stratégique, "ont été frappés et stoppés, tandis que quatre autres pétroliers ont rapidement viré de bord et sont retournés à leurs positions précédentes", a ajouté la force armée iranienne dans un communiqué.

En direct

13:02 - Deux tiers des Américains jugent la guerre injustifiée Une majorité d’Américains juge la guerre injustifiée, selon un sondage AP-NORC. Environ deux tiers des adultes américains jugent que le conflit déclenché le 28 février n’en valait pas la peine. Seules 28 % des personnes interrogées approuvent la gestion du dossier iranien par Donald Trump, contre 34 % le mois précédent, preuve que l'enlisement du conflit et sa durée commence à agacer les citoyens américains. 12:57 - L’Iran dit avoir frappé deux pétroliers sous "escorte aérienne" américaine dans le détroit d’Ormuz Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé ce vendredi 31 juillet avoir frappé deux pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz sous "escorte aérienne" de l’armée américaine. Les pétroliers, qui ne suivaient pas la route définie par l’Iran dans cette voie maritime stratégique, "ont été frappés et stoppés, tandis que quatre autres pétroliers ont rapidement viré de bord et sont retournés à leurs positions précédentes", a ajouté la force armée iranienne dans un communiqué. 12:49 - L'Iran revendique un raid aérien contre des objectifs militaires américains au Koweït Téhéran annonce avoir lancé des drones contre des objectifs militaires américains au Koweït, en représailles à l’"agression" des Etats-Unis. Dans un communiqué relayé par les médias iraniens, l’armée a déclaré avoir visé "des abris d’avions de combat, des systèmes de communication par satellite et des installations de stockage d’équipement sur la base aérienne Al-Ahmad Al-Jaber au Koweït". L’armée iranienne a qualifié ces frappes de "réaction à la récente agression de (leur) pays par l’armée américaine terroriste et son attaque brutale contre une habitation sur l’île de Qechm". 12:45 - Aucune frappe en Iran la nuit dernière Aucune frappe n’a été signalée sur le territoire iranien dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les médias iraniens et le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CentCom), après une "lourde série de bombardements" américains menés la veille. Mais selon les informations du Wall Street Journal, le commandant du Centcom, Brad Cooper, aurait préparé un plan pour lancer une "campagne aérienne punitive" contre l'Iran, qui pourrait durer environ deux semaines.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.