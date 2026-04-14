Guerre en Iran : pression sur le détroit d'Ormuz et propositions sur le nucléaire... De nouvelles négociations en vue ?

Les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre en Iran ont échoué, mais le Pakistan évoque de nouveaux pourparlers. Des propositions sur le nucléaire ont été faites par les deux pays qui redoublent de menace concernant le détroit d'Ormuz.

L'essentiel

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10:33 - La Chine propose un plan en 4 points pour la paix au Moyen-Orient Plus de 45 jours après le début de la guerre en Iran, le président chinois s'implique publiquement dans le conflit et propose un plan en quatre points pour assurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et éviter au monde de retomber dans "la loi de la jungle". Ce plan prévoit de défendre un "principe de coexistence pacifique" et de promouvoir "la mise en place d'une architecture de sécurité commune, globale, coopérative et durable pour le Moyen-Orient et la région du Golfe" ; de défendre la souveraineté de l'État, y compris la protection du personnel, des installations et des institutions , de respecter de droit international qui ne doit pas être "utilisé quand cela arrange et abandonné quand cela n'arrange pas" ; et enfin de "créer un environnement favorable et insuffler une énergie positive au développement des États du Golfe au Moyen-Orient".

10:06 - L'Arabie Saoudite craint une fermeture du détroit de Bad-el-Manded Après l'entrée en vigueur du blocus américain visant les ports iraniens du détroit d'Ormuz, les autorités saoudiennes craignent de voir l'Iran fermer le détroit de Bab el-Mandeb, un autre point de passage maritime stratégique majeur situé de l'autre côté de la péninsule arabique entre le Yémen et la Corne de l'Afrique. Le détroit est déjà soumis à des attaques des Houthis, une organisation islamiste pro-iranienne. L'Arabie saoudite dépend de son port de Yanbu, situé sur la mer Rouge entre le détroit de Bad-el-Manded et le canal de Suez, pour exporter son pétrole. Si ce détroit ferme comme celui d'Ormuz, le royaume saoudien serait privé de sa dernière voie d'exportation.

09:38 - Pékin juge le blocus américain du détroit d'Ormuz "dangereux et irresponsable" Le blocus américain suscite de plus en plus d'opposition. Ce mardi c'est Pékin qui dénonce la manoeuvre de Donald Trump. "Les États-Unis ont intensifié leurs opérations militaires et imposé un blocus ciblé, ce qui ne fera qu'exacerber les tensions, fragiliser un accord de cessez-le-feu déjà fragile et compromettre encore davantage la sécurité du passage dans le détroit. Il s'agit d'un comportement dangereux et irresponsable", a déclaré un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d'un point presse.

09:11 - Des négociations entre Israël et le Liban ce mardi, le Hezbollah s'y oppose Une rencontre entre les ambassadeurs d'Israël et du Liban aux Etats-Unis est prévue ce mardi 14 avril à Washington. Les diplomates doivent poser les jalons d'éventuelles négociations à venir entre les deux pays qui n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis des décennies et sont en guerre. Si le gouvernement libanais sera représenté, le groupe idéologique pro-iranien du Hezbollah a déjà annoncé qu'il ne respectera aucun accord issu de ces pourparlers. Le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, qui a exhorté le Liban à annuler la rencontre estimant que de telles pourparlers sont synonymes de "capitulation".

08:55 - Le Pakistan propose une nouvelle salve de négociations entre Washington et Téhéran Après l'échec des négociations du week-end dernier à Islamabad, le Pakistan propose d'accueillir de nouveaux pourparlers dans les prochains jours avant la fin du cessez-le-feu de quinze jours qui doit se terminer le 22 avril rapporte Associated Press de deux sources diplomatiques pakistanaises. La proposition reste soumise à l'acceptation de Washington et Téhéran qui n'ont pas encore réagi pour l'heure.

08:48 - Les activités nucléaires iraniennes suspendues 20 ou 5 ans ? Les propositions de Washington et Téhéran Les négociations entre Washington et Téhéran sur la fin de la guerre en Iran ont échoué en se heurtant, entre autres, aux désaccords des deux pays sur la question nucléaire. Les États-Unis ont cherché à obtenir une suspension du programme d'enrichissement d'uranium iranien pendant 20 ans en échange d'un allègement des sanctions selon le Wall Street Journal. La mesure a été rejetée par l'Iran qui a fait une contre-proposition sur la suspension de toutes ses activités nucléaires pendant cinq ans indique le New York Times. Scénario jugé insuffisant par les Etats-Unis. Le vice-président américain, JD Vance, a indiqué après les négociations que "la balle est dans le camp" de l'Iran après que l'exposition des lignes rouges américaines à savoir la privation de l'Iran d'uranium enrichi : "Nous souhaitons faire sortir complètement ce matériel du pays, afin que les États-Unis en aient le contrôle. C'est une chose que les Iraniens affirment qu'ils ne se doteront pas de l'arme nucléaire, mais c'en est une autre pour nous de mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir que cela ne se produira pas", a déclaré JD Vance sur Fox News. Selon lui, les Iraniens "ont fait un pas envers nous, c'est pourquoi je pense qu'on pourrait dire qu'il y avait des signes encourageants, mais ils ne sont pas allés assez loin".

08:37 - L'ONU appelle à "respecter la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guteres a appelé "toutes les parties" de la guerre au Moyen-Orient à "respecter la liberté de navigation, y compris dans le détroit d'Ormuz, en accord avec le droit international". "Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international", a souligné le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

08:35 - L'Iran dénonce une "violation grave de sa souveraineté" avec le blocus américain Moins de 24 heures après l'entrée en vigueur du blocus américain visant les ports iraniens dans le détroit d'Ormuz, l'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani estime dans une lettre envoyée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, que "l'imposition de ce blocus maritime constitue une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran", rapporte l'AFP.