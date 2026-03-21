Guerre en Iran : quels risques nucléaires après la frappe sur le site de Natanz ?
Une frappe sur le site nucléaire iranien de Natanz a eu lieu ce samedi 21 mars 2026. Après l'annonce de la nouvelle, un risque nucléaire est-il à craindre dans la région ?
- Les États-Unis et Israël ont mené ce samedi matin des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays. L’information a été divulguée via un communiqué de presse de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et diffusée par l'agence de presse Tasnim.
- Au début du mois de mars, le site iranien de Natanz avait déjà été ciblé par des raids israélo-américains. L'Agence internationale de l'énergie atomique [AIEA] avait alors signalé, le 3 mars dernier, des "dégâts récents aux bâtiments d'entrée de l'usine souterraine d'enrichissement de combustible” du site.
- Trois semaines après le début du conflit, ce samedi 21 mars au matin, les frappes se poursuivent dans la région, Israël disant viser des "cibles du régime" à Téhéran, après avoir fait état de plusieurs frappes de missiles iraniens tirées en direction d'Israël.
13:59 - Le site nucléaire iranien de Natanz touché par des frappes israélo-américaines
Le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays, a été visé par des frappes américaines et israéliennes, samedi 21 mars, selon un communiqué de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique diffusé par l'agence de presse Tasnim. "Suite aux attaques criminelles perpétrées par les Etats-Unis et le régime sioniste usurpateur contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin", a déclaré l'organisation iranienne, selon BFMT. Elle a ajouté qu'"aucune fuite de matières radioactives n'a été signalée" dans la zone.
De son côté, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a exhorté les deux camps "à la retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire". "L'AIEA a été informée par l'Iran que le site nucléaire de Natanz a(vait) été attaqué aujourd'hui. Aucune augmentation des niveaux de radiation à l'extérieur du site n'a été signalée", a indiqué samedi l'agence onusienne sur X, après une frappe en Iran.
Ce samedi 21 mars, la guerre en Iran entre dans son 22e jour de conflit entre Téhéran, d'un côté, et les Etats-Unis et Israël de l'autre. Après l'offensive israélo-américaine qui a entraîné la mort d'Ali Khamenei qui occupait la fonction de guide suprême de la République islamique d'Iran depuis les années 1980, le régime iranien a mené la riposte et a nommé l'un des fils de l'ancien guide suprême, Mojtaba Khamenei. L'Iran a mené des frappes contre des cibles américaines situées dans plusieurs pays du Moyen-Orient étendant la guerre à l'ensemble de la région.