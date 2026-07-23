Guerre en Iran : représailles et détroit d'Ormuz "totalement fermé", Téhéran tient tête à Trump

Les Gardiens de la révolution ont affirmé avoir agi en représailles aux frappes des Etats-Unis contre l'Iran ce jeudi 23 juillet. Le détroit d'Ormuz, lui, restera "totalement fermé" tant que Washington continuera ses activités "malfaisants dans la région".

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit. L'armée américaine a de nouveau bombardé la République islamique, pour le douzième jour d'affilée, des frappes dont l'objectif reste, selon elle, de "réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux" transitant dans le détroit d'Ormuz. Hier, le président des Etats-Unis, Donald Trump, prévenait que sa prochaine cible pourrait être un complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang, dans le centre du pays. "Nous allons frapper cette zone probablement très bientôt. Et ils ne peuvent rien y faire", a-t-il assuré.

se poursuit. L'armée américaine a de nouveau bombardé la République islamique, pour le douzième jour d'affilée, des frappes dont l'objectif reste, selon elle, de "réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux" transitant dans le détroit d'Ormuz. Hier, le président des Etats-Unis, Donald Trump, prévenait que sa prochaine cible pourrait être un complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang, dans le centre du pays. "Nous allons frapper cette zone probablement très bientôt. Et ils ne peuvent rien y faire", a-t-il assuré. Téhéran frappera tous les intérêts américains et de leurs alliés au Proche-Orient si cette menace est mise à exécution, a répondu le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya. Ce jeudi 23 juillet, les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé avoir détruit en Jordanie un radar américain du système antimissile THAAD, en représailles aux frappes des Etats-Unis contre l'Iran. Dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat, ils font également état de la destruction d'un système Patriot, conçu pour intercepter les projectiles balistiques, ainsi que de l'incendie d'un hangar présenté comme servant à la maintenance d'hélicoptères.

frappera tous les intérêts américains et de leurs alliés au Proche-Orient si cette menace est mise à exécution, a répondu le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya. Ce jeudi 23 juillet, les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé avoir détruit en Jordanie un radar américain du système antimissile THAAD, en représailles aux frappes des Etats-Unis contre l'Iran. Dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat, ils font également état de la destruction d'un système Patriot, conçu pour intercepter les projectiles balistiques, ainsi que de l'incendie d'un hangar présenté comme servant à la maintenance d'hélicoptères. Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. L es Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir stoppé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz ce jeudi. "Après l’explosion et l’embrasement de l’un d’eux, les deux autres ont rapidement fait demi-tour et sont repartis", assure affirme l’armée idéologique de l’Iran. Le détroit d’Ormuz restera "totalement fermé tant que les Etats-Unis poursuivront leurs actes malfaisants dans la région", concluent-ils.

reste au cœur du conflit. L affirme l’armée idéologique de l’Iran. Le détroit d’Ormuz restera "totalement fermé tant que les Etats-Unis poursuivront leurs actes malfaisants dans la région", concluent-ils. Les deux diplomates français arrêtés à Téhéran sont rentrés en France, indique ce matin sur France Inter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot Cette arrestation "ne pourra rester sans conséquence", a-t-il ajouté, "puisque d'abord elle est illégale et qu'en plus elle est inqualifiable". Ils sont "sous le choc" et ne souhaitent pas retourner à Téhéran. "Ils continueront d’exercer leur mission jusqu’à son terme, mais depuis Paris", précise le ministre.

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11:05 - Les deux diplomates français agressés en Iran de retour à Paris Les deux diplomates français arrêtés à Téhéran sont rentrés en France, a indiqué ce matin sur France Inter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot Cette arrestation "ne pourra rester sans conséquence", a-t-il ajouté, "puisque d'abord elle est illégale et qu'en plus elle est inqualifiable". Ils sont "sous le choc" et ne souhaitent pas retourner à Téhéran. "Ils continueront d’exercer leur mission jusqu’à son terme, mais depuis Paris", précise le ministre. Tous deux étaient en poste à Téhéran pour "développer des programmes de soutien à la société civile iranienne, aux étudiants, aux artistes, pour leur permettre de venir en mobilité dans des universités ou dans des résidences d’artistes", le responsable français de la diplomatie. "C’est l’action de la France en soutien à la société civile iranienne", qui était visée à travers cette agression, le "régime tente, par tous moyens, de décourager la France, de continuer à soutenir le peuple iranien, mais évidemment nous continuerons", a-t-il assuré. 09:58 - 12e série de frappes américaines contre des cibles militaires en Iran L'armée américaine a de nouveau bombardé la République islamique, pour le douzième jour d'affilée, des frappes dont l'objectif reste, selon elle, de "réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux" transitant dans le détroit d'Ormuz. Pour rappel, les Etats-Unis ont annoncé avoir conclu un accord avec l’Arabie saoudite sur le nucléaire civil, "jetant les bases juridiques d’un partenariat de plusieurs décennies", afin notamment de renforcer les infrastructures énergétiques saoudiennes. 09:43 - Le détroit d'Ormuz "totalement fermé" ? Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir stoppé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz ce jeudi. "Après l’explosion et l’embrasement de l’un d’eux, les deux autres ont rapidement fait demi-tour et sont repartis", assure affirme l’armée idéologique de l’Iran. Le détroit d’Ormuz restera "totalement fermé tant que les Etats-Unis poursuivront leurs actes malfaisants dans la région", concluent-ils. 09:33 - Les Gardiens de la révolution déclarent avoir détruit en Jordanie des équipements militaires américains Ce jeudi 23 juillet 2026, les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé avoir détruit en Jordanie un radar américain du système antimissile THAAD, en représailles aux frappes des Etats-Unis contre l'Iran. Dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat, ils font également état de la destruction d'un système Patriot, conçu pour intercepter les projectiles balistiques, ainsi que de l'incendie d'un hangar présenté comme servant à la maintenance d'hélicoptères. 22/07/26 - 23:21 - La mise en garde de Téhéran aux Européens qui voudraient aider les États-Unis FIN DU DIRECT - À l'issue d'une réunion qui réunissait mercredi soir 25 ambassadeurs et chargés d'affaires européens, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Kazem Gharibabadi, a publié sur X une série de messages. S'il a réaffirmé à cette occasion la détermination de l'Iran de "défendre fermement son territoire et ses intérêts nationaux", il a également appelé les Européens à "condamner l’agression" et à respecter le droit international. Et de mettre en garde : "Les gouvernements européens doivent garder à l’esprit que mettre des bases et du territoire à la disposition de l’agresseur les placera dans le camp des agresseurs." Kazem Gharibabadi a par ailleurs appelé les Européens à être davantage "moteur de la diplomatie" que suiveurs "d’une force agressive".

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.