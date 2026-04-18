Guerre en Iran : revirement de situation sur le détroit d'Ormuz, Téhéran répond au blocus américain
L'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, ce samedi 18 avril, en réponse à la poursuite du blocus américain autour des ports iraniens. Avant cela, Donald Trump avait affirmé qu'un accord pourrait être conclu "d'ici un ou deux jours" avec Téhéran. Alors, cette décision pourrait-elle rebattre les cartes dans les négociations prévues ce week-end au Pakistan ?
- Alors que les négociations avancent concernant la guerre en Iran, Téhéran a décidé de refermer le détroit d'Ormuz, ce samedi 18 avril, "tant que les États-Unis ne mettront pas fin à la restriction complète de la libre circulation des navires en partance d'Iran vers leur destination et de leur destination vers l'Iran, la situation du détroit d'Ormuz restera sous un contrôle strict et inchangé par rapport à l'état précédent", a affirmé le porte-parole du quartier général central Khâtam al-Anbiyâ. L'Iran a également une partie de son espace aérien, ainsi que plusieurs aéroports, depuis 7 heures du matin (heure locale), a annoncé l'aviation civile.
- La veille, la République islamique avait décidé de l'inverse en autorisant la navigation de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz jusqu'à la fin du cessez-le-feu en vigueur. Mais Donald Trump avait décidé de poursuivre le blocus américain autour des ports iraniens.
- Concernant les négociations en cours, le président américain a indiqué qu'un accord avec Téhéran pourrait se produire "d'ici un jour ou deux". En ce sens, une deuxième session de négociations est prévue ce week-end au Pakistan. Cette dernière pourrait se conclure sur un mémorandum d'entente puis à un accord global dans les 60 jours, selon Reuters. Une information réfutée par l’Iran qui a indiqué, ce samedi, ne pas avoir encore donné son accord pour la tenue d’une nouvelle série de discussions avec les États-Unis.
- Par ailleurs, Israël et le Liban ont convenu d'un cessez-le-feu de 10 jours à compter du jeudi 16 avril, à 23 heures. Mais rapidement après l'accord, le Liban a accusé l'État hébreu de violation du cessez-le-feu et le Hezbollah a annoncé avoir frappé l'armée israélienne en représailles. Des tirs d'artillerie israéliens ont été menés ce samedi matin, dans le sud du Liban. Les villages de Taybé, Qantara et Khiam sont concernés par cette possible reprise des affrontements.
12:35 - L’Iran temporise sur de nouveaux pourparlers avec les États-Unis
Dans un communiqué relayé par l’agence Tasnim News Agency, l’Iran affirme ne pas avoir encore donné son accord pour la tenue d’une nouvelle série de discussions avec les États-Unis.
"L'Iran a souligné que l'abandon par les Américains de toute exigence excessive dans les négociations constituait une condition essentielle à la poursuite des discussions", est-il écrit sur le compte X de l'agence de presse iranien.
La position iranienne a été transmise aux États-Unis "par l’intermédiaire du médiateur pakistanais", précise encore le communiqué.
12:02 - L’Iran affirme avoir de nouveau restreint l’accès au détroit d’Ormuz, accusant les États-Unis de mainte
Selon un communiqué relayé par l’agence Tasnim, le porte-parole du quartier général central Khâtam al-Anbiyâ annonce que l’Iran rétablit des restrictions sur le détroit d’Ormuz. "La République islamique d’Iran, fidèle aux accords précédents, a consenti, dans le cadre des négociations menées de bonne foi, à autoriser le passage d’un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz de manière contrôlée. Mais malheureusement, les Américains, avec leurs multiples manquements répétés qu’ils ont dans leur historique, continuent de piller et de pratiquer la piraterie sous le couvert de ce qu’ils appellent prétendument un blocus", est-il écrit, selon BFMTV.
La déclaration conclut que tant que les États-Unis ne mettront pas fin aux restrictions imposées à la libre circulation des navires à destination ou en provenance de l’Iran, le détroit restera sous contrôle renforcé.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frappes d'Israël et des États-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a reçu le soutien du Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu de deux semaines est en vigueur depuis le 8 avril. Si des négociations directes ont eu lieu le week-end du 11 et 12 avril au Pakistan, elles n'ont pas abouti à un accord.