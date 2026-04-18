Guerre en Iran : revirement de situation sur le détroit d'Ormuz, Téhéran répond au blocus américain

12:35 - L’Iran temporise sur de nouveaux pourparlers avec les États-Unis

Dans un communiqué relayé par l’agence Tasnim News Agency, l’Iran affirme ne pas avoir encore donné son accord pour la tenue d’une nouvelle série de discussions avec les États-Unis.

"L'Iran a souligné que l'abandon par les Américains de toute exigence excessive dans les négociations constituait une condition essentielle à la poursuite des discussions", est-il écrit sur le compte X de l'agence de presse iranien.

La position iranienne a été transmise aux États-Unis "par l’intermédiaire du médiateur pakistanais", précise encore le communiqué.