Guerre en Iran : Téhéran fixe une condition ferme préalable à de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis

L'Iran n'a pas encore pris de décision sur sa participation aux pourparlers avec les Etats-Unis, à moins que Washington n'accepte une condition fixée par Téhéran. Ce lundi 20 avril, une délégation américaine est présente à Islamabad (Pakistan) pour un nouveau cycle de négociations avec l'Iran.

L'essentiel

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10:43 - Téhéran met en doute le "sérieux" de Washington dans le processus diplomatique "Tout en affirmant privilégier la diplomatie et se dire prêts à négocier, les Etats-Unis adoptent des comportements qui ne témoignent en rien d’un engagement sérieux dans un processus diplomatique", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire. Il a ajouté que la saisie d’un cargo iranien, le blocus naval des ports iraniens et les retards dans la mise en œuvre du cessez-le-feu au Liban constituaient autant de "violations manifestes du cessez-le-feu", ce lundi.

09:49 - L'Iran n'a pas pris de décision sur sa participation aux pourparlers avec les USA Le ministère des Affaires étrangères iranien annonce que Téhéran n'a pas encore pris de décision sur sa participation aux pourparlers avec les Etats-Unis prévus au Pakistan. Pour rappel, ce lundi 20 avril 2026, le vice-président américain, JD Vance, doit se rendre au Pakistan pour un nouveau cycle de négociations avec l'Iran. "À ce stade, au moment où je m’exprime, nous n’avons pas de projet pour le prochain cycle de négociations et aucune décision n’a été arrêtée à ce sujet", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire.

08:58 - La sécurité renforcée à Islamabad pour la venue de JD Vance Pour la venue de J.D. Vance à Islamabad ce lundi, accompagné des deux émissaires habituels de Donald Trump : l'envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner, la sécurité dans la capitale pakistanaise a été renforcée. En effet, les autorités pakistanaises ont annoncé la fermeture de routes et des restrictions de circulation ainsi que dans la ville voisine Rawalpindi. "Des journalistes de l'AFP ont vu des gardes armés et des check-points près des hôtels les plus sécurisés d'Islamabad, notamment le Marriott et le Serena, où s'est tenue la dernière série de pourparlers", précise France Info.

08:43 - "Vous ne pouvez pas violer le droit international", dit l'ambassadeur de l'Iran au Pakistan L'Iran a indiqué qu'il ne compte pas participer à de nouvelles négociations avec les Etats-Unis, a rapporté dimanche la télévision d'État iranienne. "Vous ne pouvez pas à la fois violer le droit international, renforcer votre blocus, menacer l’Iran de nouveaux crimes de guerre, maintenir des exigences déraisonnables et perdre du temps avec une rhétorique inutile tout en prétendant œuvrer pour la 'diplomatie'", a déclaré sur le réseau social X, Amiri Moghaddam, ambassadeur de la République islamique d’Iran au Pakistan.

08:30 - La levée du blocus naval américain comme condition préalable à de nouvelles discussions ? Donald Trump a annoncé envoyer une délégation américaine au Pakistan ce lundi pour relancer les négociations de paix avec Téhéran. Le vice-président, J. D. Vance, mènera à nouveau cette délégation, a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP) un responsable de la Maison Blanche, aux côtés des deux émissaires habituels du président, Steve Witkoff et Jared Kushner. Malgré les récentes menaces iraniennes, un espoir existe de voir ces discussions aboutir. En effet, plusieurs médias iraniens avancent qu'une levée du blocus naval américain serait une condition préalable à ces pourparlers, moins de trois jours avant la fin du cessez-le-feu entre les deux parties, prévu dans la nuit de mardi à mercredi.



08:22 - L'Iran promet "des représailles" après la saisie d’un cargo par les Etats-Unis L’Iran a promis lundi de "riposter bientôt" à la prise de contrôle par la marine américaine d’un de ses cargos qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens imposé par les Etats-Unis. Le porte-parole de l’état-major iranien qualifie cette saisie d’"acte de piraterie armée". "Les forces armées de la République islamique d’Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains", précise-t-il sur Telegram. Il accuse les Etats-Unis d’avoir "violé le cessez-le-feu" de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril.