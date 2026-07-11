Guerre en Iran : Trump affirme que le cessez-le-feu est "terminé" et menace Téhéran

Donald Trump a réaffirmé vendredi que le cessez-le-feu avec l'Iran était "terminé", tout en acceptant de poursuivre les discussions avec Téhéran. Le président américain accuse aussi la République islamique de vouloir l'assassiner et menace de détruire "toutes les régions de l'Iran" en cas de passage à l'acte.

L'essentiel

La guerre en Iran peut-elle reprendre ? Comme annoncé par Donald Trump, les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes sur l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils ont indiqué avoir touché au moins "90 cibles militaires" en réponse à des tirs iraniens dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a dénoncé un "crime de guerre flagrant" et a riposté en frappant des bases américaines au Koweït, au Qatar et au Bahreïn. Les deux pays s'accusent mutuellement de violer l'accord et Donald Trump a prévenu que la réponse américaine à des prochains bombardements iraniens "sera bien pire". "Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons vingt fois plus fort", a-t-il affirmé sur Truth Social.

Comme annoncé par Donald Trump, les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes sur l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils ont indiqué avoir touché au moins "90 cibles militaires" en réponse à des tirs iraniens dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a dénoncé un "crime de guerre flagrant" et a riposté en frappant des bases américaines au Koweït, au Qatar et au Bahreïn. Les deux pays s'accusent mutuellement de violer l'accord et Donald Trump a prévenu que la réponse américaine à des prochains bombardements iraniens "sera bien pire". "Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons vingt fois plus fort", a-t-il affirmé sur Truth Social. La trêve entre les États-Unis et l'Iran , déjà fragilisée par la reprise des affrontements, semble plus incertaine que jamais. Donald Trump a réaffirmé vendredi 10 juillet que le cessez-le-feu conclu le 17 juin était "terminé", tout en assurant que Washington acceptait de poursuivre les discussions avec Téhéran. Ce samedi 11 juillet, l’Iran a de son côté affirmé avoir "tenu parole" sur l’accord, accusant au contraire les États-Unis de l’avoir violé en rétablissant les sanctions sur son pétrole.

, déjà fragilisée par la reprise des affrontements, semble plus incertaine que jamais. Donald Trump a réaffirmé vendredi 10 juillet que le cessez-le-feu conclu le 17 juin était "terminé", tout en assurant que Washington acceptait de poursuivre les discussions avec Téhéran. Ce samedi 11 juillet, l’Iran a de son côté affirmé avoir "tenu parole" sur l’accord, accusant au contraire les États-Unis de l’avoir violé en rétablissant les sanctions sur son pétrole. Et les négociations sur un accord de paix ? Donald Trump a estimé que l’Iran était un "pays dirigé par des gens malades" avec qui c’est "une perte de temps de négocier". Le président américain a aussi accusé Téhéran de vouloir l’assassiner, promettant une riposte massive si une telle menace était mise à exécution. Il a toutefois assuré laisser ses négociateurs poursuivre les discussions "s’ils le veulent".

Donald Trump a estimé que l’Iran était un "pays dirigé par des gens malades" avec qui c’est "une perte de temps de négocier". Le président américain a aussi accusé Téhéran de vouloir l’assassiner, promettant une riposte massive si une telle menace était mise à exécution. Il a toutefois assuré laisser ses négociateurs poursuivre les discussions "s’ils le veulent". Le détroit d'Ormuz reste plus que jamais au centre du conflit. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli d’ici le 18 juillet, soit 30 jours après la signature de l’accord. Mais jeudi 9 juillet, après les frappes américaines, l’Iran a assuré que le détroit ne serait rouvert que selon les "modalités iraniennes".

En direct

11:19 - Donald Trump accuse l’Iran de vouloir le faire assassiner Donald Trump a accusé vendredi soir l’Iran de vouloir l’assassiner, dans un message publié sur son réseau Truth Social. Le président américain a de nouveau menacé Téhéran de représailles. "Mille missiles sont prêts à tirer, pointés vers la République islamique d’Iran, et des milliers d’autres suivront immédiatement si le gouvernement iranien met à exécution sa menace, proclamée aux quatre coins du globe, d’assassiner ou de tenter d’assassiner le président en exercice des Etats-Unis d’Amérique, c’est-à-dire MOI !", a écrit Donald Trump. 10:13 - Trump affirme que le cessez-le-feu est "terminé", l’Iran assure avoir "tenu parole" "La République islamique d’Iran nous a demandé de continuer les discussions. Nous avons accepté de le faire, mais les Etats-Unis leur ont signifié, en des termes sans équivoque, que le cessez-le-feu était TERMINÉ !", a déclaré le président américain vendredi sur son réseau Truth Social. "Jusqu’à présent, l’Iran a tenu parole, contrairement au soi-disant secrétaire au Trésor américain, qui viole le paragraphe 9 du protocole d’accord", a pour sa part écrit sur X le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi. "Cette violation fait suite à d’autres violations et faux pas des États-Unis", a-t-il ajouté, estimant qu’"il ne peut y avoir qu’un respect mutuel" de l’accord.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :