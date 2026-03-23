Guerre en Iran : Trump complètement perdu ? La fin de l'ultimatum pose question

15:13 - L'Iran dément la tenue de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis

L'Iran n'a pas cédé face à l'ultimatum de Donald Trump. Au contraire, il a répondu à la menace par la menace en promettant la fermeture complète du détroit d'Ormuz en cas d'attaque sur ses infrastructures énergétiques et ce jusqu'à la reconstruction des centrales endommagées. Après la volte-face de Donald Trump et ses déclarations sur des "discussions fructueuses" avec l'Iran, le ministère des Affaires étrangères iraniens dément fermement le tenue de pourparlers entre Téhéran et Washington ces derniers jours. Le chef de la diplomatie dénonce une stratégie américaine pour faire baisser le prix du pétrole et gagner du temps pour des opérations militaires rapporte un correspondant pour Axios et la chaîne israélienne Channel 12 sur X. Une analyse partagée par l'agence Mehr, citée par Reuters.

L'agence de presse iranienne Fars indique également qu'il n'y a "aucun contact direct ou indirect" entre l'Iran et les États-Unis, contrairement à ce qu'a annoncé Donald Trump. L'agence ajoute que le président américains a plutôt renoncé à cibler les centrales électriques iraniennes en raison de menaces de représailles de Téhéran.