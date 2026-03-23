Guerre en Iran : Trump complètement perdu ? La fin de l'ultimatum pose question
Au 24ème jour de guerre en Iran, les déclarations de Donald Trump sur des pourparlers avec Téhéran, démenties par le régime iranien, et sa volte-face sur des attaques promises lundi soir en l'absence de réouverture du détroit d'Ormuz interrogent sur la stratégie des Etats-Unis.
- La guerre en Iran en est à son 24ème jour ce lundi 23 mars, soit sa quatrième semaine. Donald Trump avait promis un conflit court de "quatre à cinq semaines" au Moyen-Orient, mais la stratégie du président américain a du plomb dans l'aile. Alors qu'il avait lancé un ultimatum promettant d'attaquer les centrales électriques iraniennes ce lundi soir si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert par l'Iran, Donald Trump a fait volte-face à la mi-journée.
- Le président américain a affirmé avoir eu des "discussions très fructueuses et constructives" avec l'Iran pour "un règlement complet et définitif" de la guerre au Moyen-Orient et avoir, en conséquences, ordonner le report de toute frappe contre les infrastructures énergétiques iraniennes "pour une période de cinq jours", "sous réserve du succès des discussions en cours".
- Seulement, l'Iran dément fermement avoir participé à des pourparlers avec les Etats-Unis. Il dénonce une stratégie américaine censée faire baisser les prix de l’énergie et offrir du temps aux Etats-Unis pour mettre en place ses plans militaires. Après l'ultimatum de Donald Trump, l'Iran avait menacé de fermer complètement le détroit d'Ormuz déjà cadenassé et de s'en prendre aux infrastructures clés de la région.
- Israël, qui a mené l'offensive avec les Etats-Unis, a indiqué dimanche se préparer à "encore plusieurs semaines de combats contre l'Iran et le Hezbollah" au sud du Liban. D'après le journal Haaretz, l'armée israélienne profiterait du conflit pour essayer de repousser ses frontières et de coloniser une partie du Liban.
15:13 - L'Iran dément la tenue de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis
L'Iran n'a pas cédé face à l'ultimatum de Donald Trump. Au contraire, il a répondu à la menace par la menace en promettant la fermeture complète du détroit d'Ormuz en cas d'attaque sur ses infrastructures énergétiques et ce jusqu'à la reconstruction des centrales endommagées. Après la volte-face de Donald Trump et ses déclarations sur des "discussions fructueuses" avec l'Iran, le ministère des Affaires étrangères iraniens dément fermement le tenue de pourparlers entre Téhéran et Washington ces derniers jours. Le chef de la diplomatie dénonce une stratégie américaine pour faire baisser le prix du pétrole et gagner du temps pour des opérations militaires rapporte un correspondant pour Axios et la chaîne israélienne Channel 12 sur X. Une analyse partagée par l'agence Mehr, citée par Reuters.
L'agence de presse iranienne Fars indique également qu'il n'y a "aucun contact direct ou indirect" entre l'Iran et les États-Unis, contrairement à ce qu'a annoncé Donald Trump. L'agence ajoute que le président américains a plutôt renoncé à cibler les centrales électriques iraniennes en raison de menaces de représailles de Téhéran.
14:58 - Trump fait volte-face à quelques heures de l'échéance de son ultimatum à l'Iran
Samedi soir, Donald Trump avait posé un ultimatum à l'Iran l'enjoignant à rouvrir le détroit maritime d'Ormuz par lequel sont acheminés environ 20% des hydrocarbures mondiaux d'ici lundi soir, faute de quoi il promettait de "frapper et anéantir" les centrales électriques iraniennes. Les frappes étaient attendues dans la nuit de lundi à mardi, mais le président américain est lui-même revenu sur l'échéance qu'il a fixé. A la mi-journée, le locataire de la Maison Blanche a déclaré et des "discussions très fructueuses et constructives en vue d'un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient". Il a ajouté avoir "donné instruction au Département de la Guerre de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours", "sous réserve du succès des réunions et discussions en cours". Selon Donald Trump, les discussions en question portent sur une "cessation complète et totale des hostilités" en Iran.
Ce samedi 21 mars, la guerre en Iran entre dans son 22e jour de conflit entre Téhéran, d'un côté, et les Etats-Unis et Israël de l'autre. Après l'offensive israélo-américaine qui a entraîné la mort d'Ali Khamenei qui occupait la fonction de guide suprême de la République islamique d'Iran depuis les années 1980, le régime iranien a mené la riposte et a nommé l'un des fils de l'ancien guide suprême, Mojtaba Khamenei. L'Iran a mené des frappes contre des cibles américaines situées dans plusieurs pays du Moyen-Orient étendant la guerre à l'ensemble de la région.