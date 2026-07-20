Guerre en Iran : Trump hausse le ton, une vengeance et une demande sur le détroit d'Ormuz

La situation se tend dans le Golfe ce lundi matin après de nouvelles frappes américaines en Iran. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Téhéran aux côtés des Washington pour "protéger le transport maritime mondial" dans le détroit d'Ormuz.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit. Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche soir que les Etats-Unis étaient en train de frapper "très durement" l'Iran pour venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient. Les raids "ont visé des centres de commandement militaires iraniens, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication", a écrit sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient. Au moins une personne a été tuée et plusieurs ont été blessées lors de des frappes américaines "dans une zone du sud-ouest de Tabriz", dans le nord-ouest de l'Iran, rapporte l'agence officielle Irna.

se poursuit. Les raids "ont visé des centres de commandement militaires iraniens, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication", a écrit sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient. "dans une zone du sud-ouest de Tabriz", dans le nord-ouest de l'Iran, rapporte l'agence officielle Irna. Téhéran a annoncé ce lundi 20 juillet avoir mené "une attaque surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l’ennemi" dans la région d’Al-Tanf, en Syrie, "en représailles pour le sang des soldats tombés en martyrs d’Iranshahr". Des explosions ont également été entendues ce lundi à Manama, la capitale de Bahreïn, pays visé depuis plusieurs jours par des attaques de l’Iran contre ses voisins alliés des Etats-Unis, et les sirènes d’alerte aérienne ont retenti, selon des journalistes de l’AFP. Enfin, l ’armée koweïtienne dit faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens

a annoncé ce lundi 20 juillet avoir mené "une attaque surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l’ennemi" dans la région d’Al-Tanf, en Syrie, "en représailles pour le sang des soldats tombés en martyrs d’Iranshahr". ’armée koweïtienne dit faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a exhorté cette nuit, la communauté internationale à faire pression sur l'Iran aux côtés des Etats-Unis pour "protéger le transport maritime mondial" dans le détroit d'Ormuz. Durant la nuit, le baril de brent a dépassé les 90 dollars, au plus haut depuis juin. Ce lundi, l ’Iran assure que le détroit d’Ormuz ne peut servir à "menacer la sécurité" du pays, sur fond d'affrontements avec les Etats-Unis.

En direct

11:59 - Le président libanais invité par Donald Trump demain à la Maison Blanche Le président libanais Joseph Aoun rencontrera son homologue américain demain, à la Maison Blanche. Les deux hommes devraient notamment discuter d'un plan visant à désarmer le Hezbollah et du retrait d'Israël du territoire libanais. Hier, Joseph Aoun s'est entretenu à Washington avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a félicité le Liban pour sa "démarche vers la paix". 11:13 - L’Iran dit que le détroit d’Ormuz ne peut servir à "menacer la sécurité" du pays Le détroit d'Ormuz ne peut servir à "menacer la sécurité" de l'Iran, a déclaré la diplomatie iranienne lundi. "Nous ne devons pas permettre que cette voie maritime soit à nouveau détournée de son usage premier pour menacer la sécurité et les intérêts nationaux de l'Iran", a dit le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, ajoutant que son pays était "déterminé à prendre les mesures nécessaires" pour assurer sa souveraineté, lors d'une conférence de presse à Téhéran. 10:03 - Une issue diplomatique envisagée ? Les Etats-Unis et l'Iran ne ferment pas la porte Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré plus tôt dans la nuit que le pays "reste toujours ouvert à une solution diplomatique" avec Téhéran. "Nous avons essayé plusieurs fois avec l'Iran, nous continuerons d'essayer", a-t-il déclaré devant les journalistes américains. De son côté, l'Iran a déclaré ce lundi que les efforts diplomatiques se poursuivaient avec les Etats-Unis via des médiateurs, en dépit des bombardements du territoire iranien par l’armée américaine. "Nous avons été informés par les médiateurs, nous avons reçu des messages - sans entrer dans les détails - mais l’essentiel est que l’appareil diplomatique a été actif ces derniers jours et que des idées nous ont été transmises par certains médiateurs" a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, lors d’une conférence de presse à Téhéran à laquelle assiste l’AFP. Le Pakistan, le Qatar et Oman sont impliqués dans les médiations entre Téhéran et Washington. 09:54 - Des frappes américaines près d'une centrale nucléaire en Iran La ville portuaire de Bouchehr, dans le sud-ouest, où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement d'Iran, a été visée lundi matin par de nouvelles frappes américaines, a rapporté un média d'Etat. "Il y a quelques minutes, plusieurs endroits de la ville de Bouchehr ont été frappés par des projectiles tirés par les ennemis américains", a déclaré le gouverneur de la ville, Mohammad Mozaffari, cité par l'agence officielle Irna. Le gouverneur de Bouchehr a annoncé auprès du média d'État iranien Mehr que la commune a été "la cible d'attaques américaines à deux reprises" ce matin. Il n'a pas précisé si des sites spécifiques ont été visés par les frappes. Mohammad Mozaffari ne dénombre, pour l'instant, aucune victime à la suite de ces frappes.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :