Guerre en Iran : Trump hausse le ton, une vengeance et une demande sur le détroit d'Ormuz
La situation se tend dans le Golfe ce lundi matin après de nouvelles frappes américaines en Iran. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Téhéran aux côtés des Washington pour "protéger le transport maritime mondial" dans le détroit d'Ormuz.
- La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit. Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche soir que les Etats-Unis étaient en train de frapper "très durement" l'Iran pour venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient. Les raids "ont visé des centres de commandement militaires iraniens, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication", a écrit sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient. Au moins une personne a été tuée et plusieurs ont été blessées lors de des frappes américaines "dans une zone du sud-ouest de Tabriz", dans le nord-ouest de l'Iran, rapporte l'agence officielle Irna.
- Téhéran a annoncé ce lundi 20 juillet avoir mené "une attaque surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l’ennemi" dans la région d’Al-Tanf, en Syrie, "en représailles pour le sang des soldats tombés en martyrs d’Iranshahr". Des explosions ont également été entendues ce lundi à Manama, la capitale de Bahreïn, pays visé depuis plusieurs jours par des attaques de l’Iran contre ses voisins alliés des Etats-Unis, et les sirènes d’alerte aérienne ont retenti, selon des journalistes de l’AFP. Enfin, l’armée koweïtienne dit faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens
- Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a exhorté cette nuit, la communauté internationale à faire pression sur l'Iran aux côtés des Etats-Unis pour "protéger le transport maritime mondial" dans le détroit d'Ormuz. Durant la nuit, le baril de brent a dépassé les 90 dollars, au plus haut depuis juin. Ce lundi, l’Iran assure que le détroit d’Ormuz ne peut servir à "menacer la sécurité" du pays, sur fond d'affrontements avec les Etats-Unis.
11:59 - Le président libanais invité par Donald Trump demain à la Maison Blanche
Le président libanais Joseph Aoun rencontrera son homologue américain demain, à la Maison Blanche. Les deux hommes devraient notamment discuter d'un plan visant à désarmer le Hezbollah et du retrait d'Israël du territoire libanais. Hier, Joseph Aoun s'est entretenu à Washington avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a félicité le Liban pour sa "démarche vers la paix".
11:13 - L’Iran dit que le détroit d’Ormuz ne peut servir à "menacer la sécurité" du pays
Le détroit d'Ormuz ne peut servir à "menacer la sécurité" de l'Iran, a déclaré la diplomatie iranienne lundi. "Nous ne devons pas permettre que cette voie maritime soit à nouveau détournée de son usage premier pour menacer la sécurité et les intérêts nationaux de l'Iran", a dit le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, ajoutant que son pays était "déterminé à prendre les mesures nécessaires" pour assurer sa souveraineté, lors d'une conférence de presse à Téhéran.
10:03 - Une issue diplomatique envisagée ? Les Etats-Unis et l'Iran ne ferment pas la porte
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré plus tôt dans la nuit que le pays "reste toujours ouvert à une solution diplomatique" avec Téhéran. "Nous avons essayé plusieurs fois avec l'Iran, nous continuerons d'essayer", a-t-il déclaré devant les journalistes américains. De son côté, l'Iran a déclaré ce lundi que les efforts diplomatiques se poursuivaient avec les Etats-Unis via des médiateurs, en dépit des bombardements du territoire iranien par l’armée américaine.
"Nous avons été informés par les médiateurs, nous avons reçu des messages - sans entrer dans les détails - mais l’essentiel est que l’appareil diplomatique a été actif ces derniers jours et que des idées nous ont été transmises par certains médiateurs" a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, lors d’une conférence de presse à Téhéran à laquelle assiste l’AFP. Le Pakistan, le Qatar et Oman sont impliqués dans les médiations entre Téhéran et Washington.
09:54 - Des frappes américaines près d'une centrale nucléaire en Iran
La ville portuaire de Bouchehr, dans le sud-ouest, où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement d'Iran, a été visée lundi matin par de nouvelles frappes américaines, a rapporté un média d'Etat. "Il y a quelques minutes, plusieurs endroits de la ville de Bouchehr ont été frappés par des projectiles tirés par les ennemis américains", a déclaré le gouverneur de la ville, Mohammad Mozaffari, cité par l'agence officielle Irna.
Le gouverneur de Bouchehr a annoncé auprès du média d'État iranien Mehr que la commune a été "la cible d'attaques américaines à deux reprises" ce matin. Il n'a pas précisé si des sites spécifiques ont été visés par les frappes. Mohammad Mozaffari ne dénombre, pour l'instant, aucune victime à la suite de ces frappes.
Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.
En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.
La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient
Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.
Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".
La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis
Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.
Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis, ainsi que leurs alliés dans le conflit actuel, déclarent qu’à compter de la signature du présent protocole d’accord, la guerre prend fin immédiatement et définitivement sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s’engagent désormais à ne mener aucune action hostile l’un contre l’autre et à s’abstenir de toute menace ou usage de la force. L’accord final confirmera les dispositions du présent article ainsi que celles des autres articles.
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale et à ne pas s’ingérer dans leurs affaires intérieures respectives.
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à négocier et à conclure un accord final dans un délai maximal de soixante jours, prorogeable d’un commun accord.
- Dès la signature du présent protocole d’accord, les Etats-Unis lèveront le blocus naval, empêcheront toute entrave ou obstruction à l’encontre de la République islamique d’Iran et rétabliront, dans un délai maximal de trente jours, le trafic maritime à son niveau normal. Le trafic des navires devra être proportionnel au volume observé avant la guerre du côté iranien. Les Etats-Unis s’engagent également à retirer leurs forces des zones environnantes dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord final.
- Dès la signature du présent protocole d’accord, la République islamique d’Iran prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer, dans un délai de trente jours, la reprise du trafic des navires marchands entre le golfe Persique et la mer d’Oman à son niveau d’avant-guerre, en tenant compte de la nécessité d’éliminer les obstacles techniques et de neutraliser les mines.
- Les Etats-Unis, avec leurs partenaires régionaux, s’engagent à élaborer un plan global, approuvé par les deux parties, pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d’Iran, avec un financement garanti d’au moins 300 milliards de dollars. Les modalités de mise en œuvre de ce plan, dans le cadre de l’accord final, seront définies dans un délai de soixante jours.
- Les Etats-Unis s’engagent à mettre fin, selon un calendrier à convenir dans l’accord final, à tous les types de sanctions visant actuellement la République islamique d’Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, celles du conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ainsi que toutes les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires.
- La République islamique d’Iran réaffirme qu’elle ne fabriquera jamais d’armes nucléaires. L’Iran et les Etats-Unis conviennent que le sort des matières enrichies ainsi que toutes les autres questions nucléaires convenues d’un commun accord, y compris les besoins nucléaires de l’Iran, seront traités de manière adéquate dans l’accord final. Celui-ci confirmera les dispositions du présent article.
- L’Iran et les Etats-Unis conviennent que, dans l’attente d’un accord final, le statu quo sera maintenu : l’Iran conservera son programme nucléaire dans son état actuel, tandis que les Etats-Unis n’imposeront pas de nouvelles sanctions et ne renforceront pas leurs forces dans la région.
- Les Etats-Unis s’engagent à ce que, dès la signature du présent protocole d’accord et jusqu’à la levée des sanctions, le département du Trésor américain accorde des dérogations autorisant les exportations de pétrole brut iranien, de produits pétrochimiques et de leurs dérivés, ainsi que tous les services connexes, notamment bancaires, d’assurance et de transport.
- Les Etats-Unis s’engagent, au fur et à mesure des progrès des négociations vers un accord final, à débloquer et rendre pleinement disponibles les fonds et actifs iraniens gelés ou restreints. Ces fonds, qu’ils soient conservés sur un compte principal ou transférés, pourront être utilisés pour tout paiement final déterminé par la Banque centrale de la République islamique d’Iran et seront intégralement disponibles. Les Etats-Unis s’engagent à délivrer toutes les autorisations et licences nécessaires à cette fin.
- L’Iran et les Etats-Unis conviennent de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre chargé de superviser l’application effective de l’accord final et le respect futur de ses engagements.
- Après la signature du présent protocole d’accord, et après réception de garanties concernant le début de la mise en œuvre des articles 4, 5, 10 et 11, ainsi que la poursuite de leur application, l’Iran et les Etats-Unis engageront des négociations sur l’accord final uniquement pour les articles restant à régler.
- L’accord final sera approuvé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies.