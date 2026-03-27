Guerre en Iran : Trump maintient la pression sur Téhéran, une rencontre directe envisagée
"Des préparatifs ont été faits en vue d'une rencontre directe très prochainement au Pakistan", entre les Etats-Unis et l'Iran, d'après Berlin. Donald Trump, lui, ne relâche pas l'étreinte et envisage d'envoyer au moins 10 000 soldats de combat supplémentaires dans les prochains jours.
- La guerre en Iran se poursuit ce vendredi 27 mars. Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que les Etats-Unis et l'Iran prévoyaient de se rencontrer prochainement au Pakistan. "Des contacts indirects ont eu lieu et des préparatifs ont été faits en vue d’une rencontre directe très prochainement au Pakistan", précise Johann Wadephul.
- Le président des Etats-Unis continue, lui, de menacer l’Iran de détruire ses centrales électriques. "À la demande du gouvernement iranien", il a toutefois décalé son ultimatum "jusqu’au lundi 6 avril à 20 heures, heure de Washington".
- Dans le même temps, la Maison Blanche et le ministère de la Défense envisagent d’envoyer au moins 10 000 soldats de combat supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains jours, selon le Wall Street Journal. Cette force, qui comprendrait probablement de l’infanterie et des véhicules blindés, viendrait s’ajouter aux quelque 5 000 Marines et aux milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée déjà déployés dans la région.
- Malgré des discussions certaines et une tentative de temporisation de la part des Etats-Unis, Donald Trump reste décidé à mettre publiquement la pression sur Téhéran. Jeudi, il a déclaré que Washington avait "complètement" anéanti la marine et l'armée de l'air iraniennes. Que les Iraniens, "mauvais combattants mais excellents négociateurs", suppliaient les Etats-Unis pour conclure un accord et que si l'Iran n'acceptait pas un cessez-le-feu, les Etats-Unis seraient "leur pire cauchemar".
- Rappelons que les USA ont transmis un plan de paix en 15 points à Téhéran, lequel a été rejeté et une contre-proposition iranienne a été envoyée jeudi. Ce plan de paix de Donald Trump prévoyait un renoncement de l'Iran au nucléaire, la limitation de missiles balistiques et la réouverture du détroit d'Ormuz, entre autres. La contre-proposition iranienne n'évoque pas le sujet nucléaire, mais porte beaucoup sur le détroit d'Ormuz, le sort des proxys pro-iranien comme le Hezbollah libanais ou les Houthis yéménites, selon Franceinfo.
11:34 - Le détroit d'Ormuz verrouillé par l'Iran
L'Iran soutient que le détroit d'Ormuz reste fermé aux navires venant ou se dirigeant vers des ports liés à "l'ennemi" évoquant Israël et les Etats-Unis. En effet, les Gardiens de la Révolution annoncent avoir forcé trois porte-conteneurs à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz. "Le passage de tout navire provenant ou à destination de ports appartenant aux alliés et aux soutiens des ennemis américano-sionistes est interdit", ont-ils affirmé sur leur site Sepah News.
10:11 - Le secrétaire d'Etat américain est arrivé à la réunion du G7 en France
Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio est arrivé vendredi à l’Abbaye des Vaux-de-Cernay, près de Paris, pour participer à la seconde journée de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Pour sa première visite à l'étranger depuis l'offensive lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, le chef de la diplomatie américaine va être pressé par ses homologues de clarifier la stratégie de la Maison Blanche sur ce conflit qui dure depuis près d'un mois. Marco Rubio devrait demander aux ministres allemand, britannique, canadien, français, italien et japonais d'aider Washington à la réouverture du détroit d'Ormuz.
09:55 - Téhéran menace de cibler les hôtels du Golfe accueillant des soldats américains
L'armée iranienne prête à frapper les hôtels du Moyen-Orient accueillant des militaires américains. Quand des soldats américains "entrent dans un hôtel, alors, de notre point de vue, cet hôtel devient américain", a affirmé jeudi soir à la télévision d’Etat le porte-parole des forces armées Abolfazl Shekarchi. "Devrions-nous simplement rester les bras croisés et laisser les Américains nous frapper ? Quand nous ripostons, nous devons naturellement frapper là où ils se trouvent", précise-t-il. L’agence de presse iranienne Fars assure que l’Iran a adressé "des avertissements fermes" aux établissements hôteliers, principalement aux Emirats arabes unis et à Bahreïn. Téhéran accuse les pays voisins du Golfe de permettre aux forces armées américaines de lancer des attaques depuis leur sol.
09:47 - Les Gardiens iraniens de la Révolution appellent les civils à quitter les zones proches des forces américaines
Les Gardiens de la Révolution iranienne appellent les civils à quitter les zones situées à proximité des forces américaines dans la région du Golfe.
09:45 - 10 000 soldats de combat américains supplémentaires envoyés au Moyen-Orient
La Maison Blanche et le ministère de la Défense envisagent d’envoyer au moins 10 000 soldats de combat supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains jours selon différents médias américains. Cette force, qui comprendrait probablement de l’infanterie et des véhicules blindés, viendrait s’ajouter aux quelque 5 000 Marines et aux milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée déjà déployés dans la région. "On ignore précisément où les forces se déploieront au Moyen-Orient, mais elles se trouveront vraisemblablement à portée de frappe de l’Iran et de l’île de Kharg, un centre névralgique pour l’exportation de pétrole au large des côtes iraniennes", a ajouté le Wall Street Journal. "C’est un nouveau signe qu’une opération terrestre américaine en Iran est sérieusement préparée", précise Axios. Un haut responsable de la défense américaine table sur une décision prise la semaine prochaine.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frapes d'Israël et des Etats-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a recu le soutien du Hezbollah libanais.