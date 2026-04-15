Guerre en Iran : Trump ouvre la voie à un consensus inattendu, des discussions cruciales imminentes ?
Alors que le Liban et Israël se sont mis d'accord pour démarrer des négociations directes en vue d'une paix durable, Donald Trump assure que l'issue vers la fin de la guerre est à portée de main. De nouveaux pourparlers entre Washington et Téhéran pourraient avoir lieu dès la fin de la semaine.
- La guerre au Moyen-Orient est "presque finie", a assuré le président américain Donald Trump dans la nuit sur Fox News, assurant que les autorités iraniennes "veulent vraiment parvenir à un accord". "Oui, je pense que c'est très proche de la fin", précise-t-il. Hier, il indiquait déjà que "quelque chose pourrait se produire dans les deux prochains jours", dans les colonnes du New York Post.
- Les négociations organisées entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad durant le week-end ont échoué, mais le Pakistan propose d'accueillir une deuxième série de pourparlers et celle-ci pourrait avoir lieu dès la fin de la semaine selon des sources Reuters. Entre les États-Unis et l'Iran dans les prochains jours. L'Iran aurait donné une réponse positive selon une source pakistanaise.
- Dans le détroit d'Ormuz, le blocus américain empêche les navires de rejoindre ou de quitter les ports iraniens depuis lundi après-midi. Mais malgré ce blocus, des bateaux ont réussi à se rendre en Iran. Le Trésor américain a annoncé qu'il ne prolongera pas la levée temporaire de certaines sanctions visant le pétrole iranien, décidée en mars pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient sur le marché des hydrocarbures.
- Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran bloquent toujours sur plusieurs points : le détroit d'Ormuz sur lequel Téhéran veut garder la mainmise, et sur le nucléaire. Les États-Unis, qui veulent priver l'Iran de nucléaire militaire, ont abaissé leurs exigences en réclamant un arrêt de l'enrichissement de l'uranium iranien pendant 20 ans, selon la presse américaine. Une requête rejetée par l'Iran qui a proposé de suspendre ses activités nucléaires pendant 5 ans. Un effort jugé insuffisant pour l'administration Trump.
- Parallèlement, d'autres discussions ont eu lieu ce mardi 14 avril entre les représentants israéliens et libanais à Washington. Les premières entrevues directes depuis 1993. L'objectif était de préciser les contours d'éventuelles négociations de paix à venir. L'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, a salué un "excellent échange". "Toutes les parties ont convenu d’entamer des négociations directes à une date et en un lieu qui restent à fixer d’un commun accord", précise le communiqué de la diplomatie américaine. Son homologue libanaise, Nada Hamadeh Moawad, a qualifié la réunion de "constructive".
- Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce mercredi 15 avril à 11 heures sur la situation en Iran au Moyen-Orient, deux jours avant une réunion des pays "non belligérants" prêts à participer à une mission pour la restauration de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. En revanche, Israël a d'ores et déjà fait savoir qu'il refusait la présence de la France dans les dernières négociations de paix avec le Liban.
11:23 - Une trentaine de roquettes du Hezbollah lancées sur Israël
Le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes en Israël dans la matinée, selon un porte-parole de l’armée israélienne cité par l’Agence France-Presse. Ces tirs interviennent au lendemain de discussions directes, à Washington, entre Israël et le Liban, les premières en plus de 30 ans, dénoncées par le Hezbollah.
10:16 - Les échanges maritimes de l’Iran "complètement interrompus" par les Etats-Unis
Le blocus des ports iraniens "a été pleinement mis en place", écrit l’amiral Brad Cooper, commandant des forces américaines au Moyen-Orient (Centcom), dans un communiqué diffusé sur X. "On estime que 90 % de l’économie iranienne repose sur le commerce international maritime. Moins de 36 heures après la mise en place du blocus, les forces américaines ont complètement interrompu les échanges commerciaux maritimes à destination et en provenance de l’Iran", précise-t-il.
08:37 - Le gouvernement américain ne prolongera pas l’allègement des sanctions sur le pétrole iranien
Le Trésor américain a annoncé qu'il ne prolongera pas la levée temporaire de certaines sanctions visant le pétrole iranien, décidée en mars pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient sur le marché des hydrocarbures. "L’autorisation temporaire autorisant la vente du pétrole iranien actuellement bloqué en mer expire dans quelques jours et ne sera pas renouvelée", a écrit le ministère des finances sur le réseau social X.
08:28 - Malgré des négociations de paix entre Israël et le Liban, Tsahal bombarde le sud de Beyrouth
Une frappe israélienne a visé mercredi une voiture à une vingtaine de km au sud de Beyrouth, selon un média d’Etat, au lendemain de la décision du Liban et d’Israël d’entamer des négociations directes en vue d’une paix durable. "L'aviation ennemie a visé une voiture à Saadiyat", une localité côtière, annonce l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
08:24 - Un Conseil de défense convoqué ce mercredi par Emmanuel Macron
Emmanuel Macron convoque un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale ce mercredi 15 avril à 11 heures sur la situation en Iran au Moyen-Orient, deux jours avant une réunion des pays "non belligérants" prêts à participer à une mission pour la restauration de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Ce Conseil de défense réunit les ministres et responsables chargés des questions de sécurité. Le président français et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront ensuite, vendredi, une visioconférence sur une mission "purement défensive" dans le détroit d'Ormuz, annonce l'Elysée.
08:19 - La guerre est "presque finie" assure Trump
Une semaine après le début du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, Donald Trump a assuré hier dans la nuit que la guerre dans le Golfe serait "presque finie", lors d'un entretien sur Fox News, assurant que les autorités iraniennes "veulent vraiment parvenir à un accord". Il a par ailleurs évoqué auprès du New York Post, quelques heures plus tôt, une possible reprise des discussions avec l'Iran cette semaine au Pakistan. "Quelque chose pourrait arriver au cours des deux prochains jours", a-t-il affirmé.
14/04/26 - 23:46 - Israël refuse la présence de la France lors des négociations avec le Liban
FIN DU DIRECT - Alors que des négociations de paix se profilent entre le Liban et Israël, l'État hébreu a toutefois fait savoir mardi soir qu'il s'opposait à la présence de la France dans les discussions. "Il est certain que nous ne voulons pas voir les Français s’immiscer dans ces négociations", a indiqué l'ambassadeur israélien en conférence de presse. Et Yechiel Leiter d'annoncer sans langue de bois : "Nous aimerions garder les Français aussi loin que possible de pratiquement tout, mais surtout lorsqu’il s’agit de négociations de paix."
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frappes d'Israël et des États-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a reçu le soutien du Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu de deux semaines est en vigueur depuis le 8 avril. Si des négociations directes ont eu lieu le week-end du 11 et 12 avril au Pakistan, elles n'ont pas abouti à un accord.