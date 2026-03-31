Guerre en Iran : Trump prêt à renoncer à certains objectifs dans le conflit ?
La guerre en Iran se poursuit avec des négociations indirectes entre Washington et Téhéran d'un côté et des menaces de l'autre. Après un mois d'affrontement, le conflit ne semble pas prêt de se terminer et Donald Trump serait prêt à mettre fin au conflit sans avoir accompli une de ses objectifs.
- La guerre en Iran est entrée dans son deuxième mois et ne semble pas près de finir, malgré la tenue de négociations indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran. Donald Trump a indiqué "entrevoir un accord" avec le régime iranien, après le renouvellement de celui-ci, dans un entretien au Financial Times.
- Le président américain, qui a rappelé que le calendrier de quatre à six semaines prévu pour la guerre en Iran, assure régulièrement tenir les délais ou être en avance. Selon le Wall Street Journal, il aurait dit à ses conseiller être prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine au Moyen-Orient même en l'absence de réouverture du détroit d'Ormuz. Maintenir cet objectif affiché au début de conflit risquerait de prolonger la guerre "au delà de son calendrier".
- La question d'une intervention américaine terrestre en Iran est toujours d'actualité. Plusieurs options sont sur la table pour le Pentagone qui a renforcé ses troupes sur places : la prise de l'île de Kharg par laquelle passe 90 % des exportations de pétrole iranien qui pourrait être réalisée "très facilement" selon Donald Trump ou la saisie des stocks d'uranium enrichi qui serait une opération plus risquée. La reprise du contrôle du détroit d'Ormuz semble partiellement écartée par les déclarations du président américain.
- Israël, qui mène l'offensive aux cotés des Etats-Unis, assure avoir rempli plus de la moitié de ses objectifs de guerre contre l'Iran dans un entretien pour la chaîne américain conservatrice Newsmax. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou n'a pas précisé de calendrier pour la suite des assauts disant préférer parler "en termes de missions, et pas nécessairement en termes de durée".
- L'Iran est convaincu qu'une opération terrestre américaine se prépare. "L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre", a affirmé Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien. Mais une telle opération est risquée pour Donald Trump tant sur le plan militaire que pour sa popularité auprès des électeurs majoritairement opposés à la guerre en Iran.
11:43 - L'Indonésie enjoint "à respecter le droit international humanitaire" après la mort de trois Casques bleus
L'Indonésie exhorte les belligérants prenant part à la guerre au Moyen-Orient "à respecter le droit international humanitaire", après que trois de ses Casques bleus ont été tués lors de deux attaques distinctes au Liban. "La sécurité des forces de maintien de la paix doit être la priorité absolue. Toutes les parties au conflit sont instamment priées de respecter le droit international humanitaire et d'assurer la sécurité du personnel de maintien de la paix", a demandé Rico Ricardo Sirait, porte-parole du ministère indonésien de la Défense, dans un communiqué.
11:06 - Israël estime avoir rempli plus de la moitié de ses objectifs de guerre en Iran
Hier soir, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a estimé avoir rempli plus de la moitié de ses objectifs de guerre contre l'Iran lors d'un entretien sur la chaîne américaine conservative Newsmax. "La moitié du chemin est clairement dépassée. Mais je ne veux pas fixer de calendrier", a déclaré le dirigeant en précisant qu'il parlait "en termes de missions, et pas nécessairement en termes de durée". "À terme, je pense que ce régime va s'effondrer de l'intérieur", a ajouté Benyamin Nétanyahou.
10:31 - Trump prêt à renoncer à la réouverture du détroit d'Ormuz ? Pas tout à fait
Donald Trump aurait dit à ses conseillers qu'il pourrait mettre fin aux opérations militaires américaines en Iran, même sans l'obtention de la réouverture du détroit d'Ormuz selon le Wall Street Journal. Le président américain estimerait que la poursuite coûte que coûte de cet objectif risquerait de prolonger la guerre en Iran "au delà de son calendrier de quatre à six semaines". Ce 31 mars marque le 32ème jour de guerre. Mais Donald Trump ne renonce pas totalement à la réouverture du détroit stratégique par lequel transite un cinquième des hydrocarbures mondiaux.
Il envisagerait, toujours selon le journal, d'obtenir le déblocage du détroit par la voie diplomatique. En cas d'échec de cette stratégie, il prévoirait de solliciter ses alliés européens et ceux situés dans le Golfe pour force la réouverture du passage ont rapporté des responsables américains.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frapes d'Israël et des Etats-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a recu le soutien du Hezbollah libanais.