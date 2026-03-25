Guerre en Iran : Trump propose un plan de paix et fixe une condition, l'Iran stupéfait

Dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a transmis à l'Iran, par l'intermédiaire du Pakistan, un plan de paix en 15 points et fixé une condition pour que les autorités iraniennes étudient ses demandes.

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09:13 - Téhéran fixe plusieurs conditions avant une reprise des négociations avec les USA Pour reprendre des négociations de cessez-le-feu avec les Etats-Unis, l'Iran souhaite la fermeture de toutes les bases militaires américaines dans le Golfe et le versement de compensations financières pour les frappes menées sur son territoire, d'après le Wall Street Journal. Téhéran réclamerait un nouvel ordre dans le détroit d’Ormuz qui lui permettrait de percevoir des droits de passage sur les navires en transit. Mais ce n'est pas tout. Téhéran demande également des garanties contre une reprise des combats, l’arrêt des frappes israéliennes contre le Hezbollah, la levée complète des sanctions américaines, ainsi que la possibilité de conserver son programme de missiles sans engager de négociations visant à le limiter.

08:48 - "Ni pourparlers ni négociations", dit le ministère iranien des Affaires étrangères Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghei, dément ce mercredi 25 mars toute négociation avec les USA. "Nous avons clairement indiqué hier qu'il n'y a ni pourparlers ni négociations entre l'Iran et les États-Unis", dit-il. "Nous avons vécu une expérience catastrophique, il faut le dire, avec la diplomatie américaine. Nous avons été attaqués à deux reprises en l'espace de neuf mois, alors que nous étions en plein processus de négociation pour résoudre la question nucléaire. Il s'agit donc d'une trahison diplomatique", dénonce-t-il chez India Today.

08:30 - "Une nouvelle tromperie" ? L'Iran se méfie de la proposition de dialogue américaine "L'Iran soupçonne que la proposition de dialogue de Trump pour mettre fin à la guerre ne soit qu'une nouvelle tromperie. Des responsables iraniens ont déclaré aux pays tentant une médiation entre l'Iran et les États-Unis avoir déjà été dupés à deux reprises par le président Trump et qu'ils 'ne veulent pas l'être une nouvelle fois' lors des négociations", selon une source proche du dossier auprès du média israélien N12.

08:21 - "Le dialogue est toujours préférable à la guerre", martèle la Chine à l'Iran Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a encouragé l'Iran a discuter avec les Etats-Unis. Pendant cet échange téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, Wang Yi a déclaré espérer que les parties "saisiraient toutes les occasions et toutes les opportunités de paix pour lancer un processus de négociation au plus vite", selon un communiqué du gouvernement chinois. "Le dialogue est toujours préférable à la guerre", dit-il.

08:10 - "Les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes", déclaré un porte-parole de l'armée iranienne Alors que Donald Trump a proposé un plan de paix en 15 points à l'Iran dans la nuit, et que Téhéran semble desserrer son étreinte sur lé détroit d'Ormuz - les "navires non hostiles" peuvent désormais emprunter le détroit à condition de respecter les règles de sûreté et de sécurité, selon un communiqué transmis à l'Organisation maritime internationale (OMI) - un porte-parole de l'armée iranienne ne semble pas forcément enclin à une paix rapide. En effet, selon ce porte-parole de l'armée iranienne cité par la télévision d'Etat, les USA "négocient avec eux-mêmes", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Reuters. "Comme nous l'avons toujours dit… personne comme nous ne fera affaire avec vous. Ni maintenant, ni jamais", a notamment déclaré Ebrahim Zolfaqari, en s'adressant à Washington.

24/03/26 - 23:34 - Les navires "non-hostiles" autorisés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz FIN DU DIRECT - "Les navires non-hostiles [...] peuvent - à condition qu'ils ne participent pas à des actes d'agression contre l'Iran ni ne les soutiennent et qu'ils se conforment pleinement aux règles de sûreté et de sécurité en vigueur - bénéficier d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités compétente", indique un communiqué daté de dimanche, émis par le ministère iranien des Affaires étrangères, et transmis à l'Organisation maritime internationale (OMI), qui avait pour consigne de le diffuser.

24/03/26 - 22:48 - L'appel de l'Agence internationale de l’énergie atomique après une nouvelle frappe sur une centrale en Iran "Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, réitère son appel à la retenue maximale afin d’éviter tout risque pour la sûreté nucléaire en période de conflit", a déclaré sur X l'agence onusienne, affirmant avoir été informée par Téhéran d'une nouvelle frappe sur la centrale de Bouchehr ce mardi.