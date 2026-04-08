Guerre en Iran : Trump se résout au plan de Téhéran, un revers cuisant sur un point précis

Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz. Pour autant, plusieurs incertitudes persistent et un point précis démontre la main-mise de Téhéran sur le plan de paix.

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10:25 - L'opposition israélienne fustige l'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis Alors que l'Iran et les Etats-Unis se sont entendus sur un cessez-le-feu de deux semaines, cet accord ne fait pas l'unanimité auprès de la classe politique israélienne. Le chef de l’opposition de l'Etat hébreu, Yaïr Lapid, a durement critiqué l’accord de cessez-le-feu accusant le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, d’avoir échoué à atteindre les objectifs de la guerre. "Jamais dans toute notre histoire nous n’avons connu un tel désastre politique", a-t-il écrit sur X, déplorant qu'"Israël n’ait même pas été consulté quand des décisions concernant le fondement de [sa] sécurité nationale ont été prises".

09:27 - Emmanuel Macron estime que la situation au Liban est "critique" Le président français a réagi ce matin, depuis l'Elysée où s'est tenu une réunion de crise, au revirement de Donald Trump, qualifiant de "très bonne chose" l’annonce d’un cessez-le-feu en Iran. "Nous attendons, pour les jours et les semaines qui viennent, qu’il puisse être pleinement respecté dans toute la région et permettre que des négociations se tiennent qui, comme d’ailleurs la France le défend depuis 2018, permettent de régler de manière durable les questions nucléaires, balistiques, régionales qui ont trait à l’Iran", a-t-il dit, ajoutant : "Notre souhait est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban". Emmanuel Macron a évoqué une situation "critique" dans ce pays.

08:52 - Israël frappe le sud du Liban L'armée israélienne a de nouveau appelé les habitants de Tyr, dans le sud du Liban, à évacuer la ville. Le porte-parole de l'armée, le colonel Avichay Adraee, a lancé sur X un "avertissement urgent et répété aux habitants de la ville de Tyr, en particulier à Chbériha", les appelant à évacuer "immédiatement", peu avant qu'un média d'Etat libanais ne rapporte de nouvelles frappes israéliennes dans le sud.

08:29 - Des explosions entendues à Bahreïn malgré la trêve Des explosions ont été entendues ce matin dans la capitale du Bahreïn, Manama, selon une journaliste de l'AFP qui a vu de la fumée se dégager au dessus de la région de Sitra, qui abrite des installations pétrolières. "La Défense civile a éteint un incendie dans une installation résultant de l'agression iranienne. Aucun blessé n'a été signalé", a indiqué le ministère de l'Intérieur sur X.

08:15 - Le cessez-le-feu de deux semaines "ne concerne pas le Liban", assure Nethanyahou Pour que les tensions retombent dans la région, il faut que le cessez-le-feu soit respecté, chose qui n'est pas certaine à ce stade de la guerre, notamment au Liban. En effet, le cessez-le-feu de deux semaines "ne concerne pas le Liban", entraîné dans le conflit par le Hezbollah, a affirmé le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, sur X.

08:09 - Le secrétaire général de l’ONU "salue" le cessez-le-feu Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué la trêve de deux semaines conclue entre les Etats-Unis et l’Iran. "Le secrétaire général se félicite de l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines par les Etats-Unis et l’Iran", a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué. Le dirigeant "appelle toutes les parties au conflit actuel au Moyen-Orient à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à se conformer aux termes du cessez-le-feu afin d’ouvrir la voie à une paix durable et globale dans la région", précise-t-il.

07/04/26 - 23:31 - La santé mentale de Donald Trump plus que jamais remise en question FIN DU DIRECT - "Une civilisation entière va mourir ce soir, pour ne jamais renaître." Avec un tel ultimatum et de telles menaces émanant qui plus est du leader de l'une des plus grosses puissances mondiales, l'inquiétude est palpable ce mardi. La Maison-Blanche elle-même a été contrainte de réagir pour réfuter les spéculations selon lesquelles Donald Trump s'apprêtait à utiliser l'arme nucléaire. De quoi interroger ses détracteurs sur sa santé mentale. Rappelons qu'à 79 ans, le président des États-Unis est le plus vieil homme à avoir jamais été élu à ce poste. Et face à ses propos extrêmes ces derniers jours - "Ouvrez ce putain de détroit, bande de cinglés, ou vous irez en enfer", réclamait-il encore le matin du dimanche de Pâques - même certains de ses anciens alliés ont remis en question sa santé mentale. "Comment peut-on l'évincer grâce au 25e amendement ?" s'est interrogé le théoricien du complot Alex Jones, tandis que Tim Walz, ex-candidat démocrate à la vice-présidence, a estimé que "le président a perdu la raison", et que l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, l'a traité de "fou" et a demandé, comme de nombreux détracteurs de Donald Trump, démocrates en tête, la destitution de ce dernier.