Guerre en Iran : ce que Trump a derrière la tête

Le président américain n'a pas fixé de date butoir pour que l'Iran fasse une proposition en vue de nouveaux pourparlers. Selon plusieurs spécialistes, Donald Trump est acculé face à l'Iran et embourbé dans un conflit dont le dénouement tarde à venir. Malgré son souhait de ne pas perdre la face, "il n'y a pas de porte de sortie".

L'essentiel

"Le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran", a-t-elle déclaré, précisant que, "en définitive, le calendrier sera imposé" par le chef de l'Etat. Ce dernier a aussi jugé " possible" que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours.

Le président américain Donald Trump n'a pas fixé de date butoir pour que l'Iran fasse une proposition, a déclaré ce mercredi, la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt. "Le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran", a-t-elle déclaré, précisant que, "en définitive, le calendrier sera imposé" par le chef de l'Etat. Ce dernier a aussi jugé " possible" que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours.

En direct

10:11 - Le Congrès américain doit se prononcer sur le futur de l'intervention américaine en Iran Le congrès américain doit désormais se prononcer sur la suite de la guerre en Iran et impactera donc les choix de Donald Trump. S'il donne son feu vert, elle peut se poursuivre. "Si le congrès dit non, cette loi lui donne encore 30 jours pour retirer les troupes ou cesser l’emploi de la force", explique Steven Ekovich, professeur de politique et d’histoire à l’université américaine de Paris dans les colonnes du Parisien. Trump respectera-t-il cette loi ? Justement, il a "annoncé qu’il estime que cette législation n’est pas constitutionnelle", poursuit Steven Ekovich. Voilà pourquoi, selon lui, le président des USA pourrait ne pas avoir peur de déclencher une "crise constitutionnelle".

09:57 - La guerre en Iran pourrait brouiller les relations entre Trump et Pékin Les 14 et 15 mai prochains, Donald Trump a prévu une visite d'Etat en Chine. Un déplacement déjà prévu en mars mais bouleversé par la guerre avec l'Iran, il a donc dû être reporté, ce qui place le président des Etats-Unis dans une position inconfortable, incapable de régler ce conflit comme il l'aurait espéré, du moins, plus rapidement. Dès le début du conflit, Pékin a affirmé son hostilité aux affrontements. Et pour cause : la moitié des importations de brut en Chine proviennent du Moyen-Orient et transite par le détroit d'Ormuz. Depuis les relations se sont tendues entre Pékin et Washington. "J’ai été un peu surpris. Je pensais avoir un accord avec le président Xi, mais ce n’est pas grave, c’est comme ça en temps de guerre" a récemment déclaré Trump, laissant entendre que la Chine avait récemment aidé l’Iran à renflouer son stock d’armement.

09:48 - "Donald Trump va dans le mur" Donald Trump souhaite mettre fin au conflit, et vite, sans pour autant perdre la face et tenir un de ses arguments de campagne : pas d'intervention militaire durable à l'étranger. D'autant plus que le 4 juillet prochain, les Etats-Unis célébreront le 250e anniversaire de leur déclaration d’indépendance. Et être en guerre, "ça gâche les commémorations", considère Steven Ekovich, professeur de politique et d’histoire à l’université américaine de Paris, dans Le Parisien. "Surtout si cette guerre se confirme comme étant une sorte de bourbier, ou en tout cas une guerre qui n’est pas gagnée", précise Julien Zarifian, professeur en histoire des Etats-Unis à l’université de Poitiers. Mais à ce stade, la seule solution est de "prolonger le cessez-le-feu parce qu’il n’y a pas de porte de sortie", juge le premier cité. "Donald Trump va dans le mur. Il va dans le mur sur tous les côtés. Est-ce qu’il panique ? Certains disent qu’il n’est pas capable de paniquer. Mais il est au moins mal à l’aise et en colère", estime-t-il.

08:47 - 31 navires ont rebroussé chemin, le blocus américain se poursuit à Ormuz Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CentCom) affirme que les forces américaines ont "ordonné à 31 navires de faire demi-tour ou de regagner leur port dans le cadre du blocus américain contre l’Iran", depuis le 13 avril dernier. "La majorité des navires se sont conformés aux instructions américaines", dit-il, ajoutant que "la plupart des navires qui ont fait demi-tour étaient des pétroliers".

08:03 - De nouveaux pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis d'ici vendredi soir ? Interrogé par le New York Times sur une reprise d'ici demain des discussions entre l'Iran et les Etats-Unis, Donald Trump a simplement répondu "c'est possible", a-t-il écrit à une journaliste qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines "36 à 72 heures", donc d'ici vendredi. La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a, elle, déclaré que "le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran", précisant que, "en définitive, le calendrier sera imposé" par Donald Trump.