Guerre en Iran : un haut lieu de la marine iranienne visé, Téhéran réplique en ciblant Amazon

Des frappes américaines ont visé ce vendredi le quartier général de la marine des Gardiens de la Révolution qui n'ont pas tardé à répliquer, en détruisant un centre de données Amazon à Bahreïn.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit ce vendredi 24 juillet 2026. L’armée américaine a lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran pour la 13e nuit consécutive. Certaines ont visé le quartier général de la marine des Gardiens de la Révolution dans le nord de l'Iran, sans faire de victimes, selon les autorités locales citées par l'agence de presse Irna. Certains équipements sont endommagés. Hier, Donald Trump a dit envisager de manière sérieuse de reprendre des opérations militaires majeures en Iran, avec des frappes plus violentes encore que celles observées lors de l'opération "Epic Fury".

se poursuit ce vendredi 24 juillet 2026. L’armée américaine a lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran pour la 13e nuit consécutive. Certaines ont visé le quartier général de la marine des Gardiens de la Révolution dans le nord de l'Iran, sans faire de victimes, selon les autorités locales citées par l'agence de presse Irna. Certains équipements sont endommagés. Hier, Donald Trump a dit envisager de manière sérieuse de reprendre des opérations militaires majeures en Iran, avec des frappes plus violentes encore que celles observées lors de l'opération "Epic Fury". Téhéran frappera tous les intérêts américains et de leurs alliés au Proche-Orient si cette menace est mise à exécution, a répondu le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya. Ce vendredi, les forces armées iraniennes "ont pris pour cible et détruit le bâtiment du centre de données de la société américaine Amazon à Bahreïn, qui joue un rôle majeur dans la collecte d’informations pour l’armée américaine", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué relayé par la télévision d’État. Ni le groupe Amazon, géant du e-commerce, ni les autorités de Bahreïn n’ont à ce stade commenté.

frappera tous les intérêts américains et de leurs alliés au Proche-Orient si cette menace est mise à exécution, a répondu le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya. Ce vendredi, les forces armées iraniennes "ont pris pour cible et détruit le bâtiment du centre de données de la société américaine Amazon à Bahreïn, qui joue un rôle majeur dans la collecte d’informations pour l’armée américaine", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué relayé par la télévision d’État. Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. L es Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir stoppé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz hier. "Après l’explosion et l’embrasement de l’un d’eux, les deux autres ont rapidement fait demi-tour et sont repartis", assure l’armée idéologique de l’Iran. Le détroit d’Ormuz restera "totalement fermé tant que les Etats-Unis poursuivront leurs actes malfaisants dans la région", concluent-ils.

En direct

13:42 - Tout pays "aidant" les Etats-Unis sera tenu pour responsable par Téhéran Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré, après une nouvelle nuit de bombardements américains, que tout pays "participant, coopérant ou aidant" les Etats-Unis serait tenu pour responsable par Téhéran. "Toute participation, coopération ou assistance à la commission d'une agression contre l'Iran engagera la responsabilité internationale des parties concernées", a déclaré Abbas Araghchi, ajoutant que l'Iran "se réservait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la légitime défense". 12:56 - Les Gardiens de la Révolution affirment avoir détruit un centre de données Amazon à Bahreïn Les Gardiens de la Révolution ont affirmé ce vendredi avoir détruit à Bahreïn un centre de données du géant Amazon, lors de frappes de représailles aux bombardements américains. Les forces armées iraniennes "ont pris pour cible et détruit le bâtiment du centre de données de la société américaine Amazon à Bahreïn, qui joue un rôle majeur dans la collecte d’informations pour l’armée américaine", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué relayé par la télévision d’État. Ni le groupe Amazon, géant du e-commerce, ni les autorités de Bahreïn n’ont à ce stade commenté. L’Iran dit considérer comme cible légitime toute installation au Moyen-Orient mise à disposition de l’armée américaine pour frapper son territoire. Mercredi lors de précédentes frappes sur Bahreïn, les forces iraniennes avaient déjà revendiqué une attaque contre un centre Amazon, qui n’a pas été confirmée. 12:31 - Le QG de la marine des Gardiens de la Révolution visé Des frappes américaines ont visé le quartier général de la marine des Gardiens de la Révolution dans le nord de l'Iran, sans faire de victimes, selon les autorités locales citées par l'agence de presse Irna. "Ce matin, le quartier général des forces navales du Corps des Gardiens de la Révolution à Zibakenar a été visé par des projectiles de l'ennemi américain, endommageant certains équipements", a déclaré un responsable provincial, Ali Bagheri. Zibakenar, ville balnéaire de la Caspienne, est situé à environ 350 kilomètres de Téhéran.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.