Guerre en Iran : un navire touché par un "projectile inconnu" dans le détroit d'Ormuz, des négociations démenties par Téhéran...

Donald Trump a annoncé une reprise des négociations avec l'Iran lundi 3 août, ce que conteste Téhéran, qui affirme ne dialoguer qu'avec Oman en vue de sécuriser le détroit d'Ormuz, où un navire a été touché par un "projectile inconnu" dans la nuit du 3 au 4 août.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran amorce-t-elle une désescalade ? C'est ce que semblait annoncer Donald Trump, qui a indiqué la reprise de négociations avec Téhéran, après avoir suspendu une attaque avec Israël au profit de négociations rapides. Le président américain a finalement brutalement durci le ton lundi 3 août en qualifiant les dirigeants iraniens d'"incroyablement fourbes". Exigeant désormais un accord préalable ou une "reddition sans condition" avant tout nouvel échange diplomatique, cette volte-face rallume les craintes d'un basculement du conflit dans une nouvelle phase stratégique, maintenant une tension maximale dans la zone névralgique du détroit d’Ormuz.

amorce-t-elle une désescalade ? C'est ce que semblait annoncer Donald Trump, qui a indiqué la reprise de négociations avec Téhéran, après avoir suspendu une attaque avec Israël au profit de négociations rapides. Le président américain a finalement brutalement durci le ton lundi 3 août en qualifiant les dirigeants iraniens d'"incroyablement fourbes". Exigeant désormais un accord préalable ou une "reddition sans condition" avant tout nouvel échange diplomatique, cette volte-face rallume les craintes d'un basculement du conflit dans une nouvelle phase stratégique, maintenant une tension maximale dans la zone névralgique du détroit d’Ormuz. L'Iran a frontalement contredit les récentes affirmations de Donald Trump, assurant par la voix d'Esmaeil Baghaei, porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, qu'aucune négociation n'était "actuellement" en cours avec Washington. Réaffirmant l'absence totale de pourparlers directs avec la Maison-Blanche, le représentant diplomatique a précisé que Téhéran concentrait plutôt ses échanges avec Oman dans l'unique but de sécuriser le passage maritime stratégique du détroit d’Ormuz.

a frontalement contredit les récentes affirmations de Donald Trump, assurant par la voix d'Esmaeil Baghaei, porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, qu'aucune négociation n'était "actuellement" en cours avec Washington. Réaffirmant l'absence totale de pourparlers directs avec la Maison-Blanche, le représentant diplomatique a précisé que Téhéran concentrait plutôt ses échanges avec Oman dans l'unique but de sécuriser le passage maritime stratégique du détroit d’Ormuz. Dans le détroit d'Ormuz un cargo a été touché par un "projectile inconnu" dans la nuit du 3 au 4 août, poussant l'agence britannique UKMTO à appeler les navires à la prudence

En direct

15:03 - Vers un accord pour rouvrir le détruit d'Ormuz mercredi ? Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a annoncé mardi qu'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu d'ici mercredi avec l'Iran, selon la Libre Belgique. S'exprimant sur la chaîne CNBC, le haut responsable s'est montré optimiste quant aux discussions en cours avec Téhéran, estimant qu'une issue favorable était envisageable très rapidement pour rétablir la circulation dans cette voie maritime stratégique.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.