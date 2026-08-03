Guerre en Iran : un tournant dans le conflit ce lundi ? Trump confiant, Ormuz verrouillé

Donald Trump a annoncé une reprise des négociations ce lundi avec l'Iran, après avoir suspendu les bombardements américains sur la République islamique. Ce que dément formellement Téhéran.

L'essentiel

La guerre entre les Etats-Unis et l’Iran entre-t-elle dans une nouvelle phase à partir de ce lundi 3 août ? Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l’Iran débuteraient lundi après-midi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu’un accord soit rapidement conclu. " Bien sûr qu’ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l’ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme (...) Ce que l’on fait maintenant, c’est parler avec eux sous la forme d’une négociation", a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One.

entre-t-elle dans une nouvelle phase à partir de ce lundi 3 août ? Bien sûr qu’ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l’ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme (...) Ce que l’on fait maintenant, c’est parler avec eux sous la forme d’une négociation", a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One. L'Iran a déclaré par l'intermédiaire de son porte-parole du ministère des affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, ne mener "actuellement" aucune négociation avec Washington, contredisant totalement la version de Donald Trump. "Nous ne négocions pas avec les Etats-Unis en ce moment. Nous négocions avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d’Ormuz", a-t-il affirmé.

a déclaré par l'intermédiaire de son porte-parole du ministère des affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, ne mener "actuellement" aucune négociation avec Washington, contredisant totalement la version de Donald Trump. "Nous ne négocions pas avec les Etats-Unis en ce moment. Nous négocions avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d’Ormuz", a-t-il affirmé. Dans le détroit d'Ormuz, l’objectif des Iran/Oman est de définir un itinéraire garantissant la sécurité de la navigation dans le détroit − une négociation qu’il a qualifiée de strictement bilatérale entre les deux Etats riverains, d’autres acteurs pouvant, selon ses mots, y jouer un rôle "constructif ou destructeur". Un accord sur ce point constituerait une condition nécessaire, mais pas suffisante, à la réouverture du détroit, tempère-t-il. Les discussions concernant les Etats-Unis dépendront justement de l’évolution de la situation. À ce stade, Téhéran n'autorise qu'un seul itinéraire le long de ses côtes.

En direct

17:31 - Donald Trump accuse les dirigeants iraniens d’être "incroyablement fourbes" Donald Trump a de nouveau durci le ton envers Téhéran ce lundi. Le président américain a affirmé que "rien ne passe vers l’Iran, à moins que nous le voulions", ajoutant qu’aucune aide ou échange ne serait possible tant qu’un accord n’aura pas été conclu ou que l’Iran ne se sera pas "rendu sans condition". Selon lui, Washington cherche "une solution à un problème" que l’Iran aurait "créé depuis des décennies". 15:56 - Une explosion près d’un pétrolier la nuit dernière à Oman Une explosion près d’un pétrolier dans la nuit de dimanche à lundi a été rapportée par l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO. "Le capitaine d’un pétrolier a reçu un rapport d’incident survenu à 20 milles nautiques au nord-est de Khasab, à Oman. Le capitaine d’un pétrolier a déclaré avoir entendu une explosion à proximité immédiate du navire. Le navire et son équipage sont sains et saufs. Les autorités mènent l’enquête", détaille UKMTO. 14:39 - Le pétrole chute de plus de 5% ce lundi Le pétrole chute ce lundi 3 août après l’annonce de nouvelles négociations entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rouvrir le détroit d’Ormuz. Vers 06H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence du marché mondial, reculait de 5,42%, à 83,18 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), cédait 6,20%, à 79,42 dollars. 11:44 - L'armée américaine demande aux troupes des idées "créatives et non conventionnelles" pour punir l'Iran La demande d'un officier supérieur du commandement militaire américain menant la guerre du président Donald Trump avec l'Iran est venue dans un courriel : des idées "créatives et non conventionnelles" pour punir l'Iran. "Nous recherchons de nouvelles façons créatives et non conventionnelles de faire pression et de punir l'Iran", a écrit un officier de la branche du renseignement du commandement central américain dans un message envoyé mercredi dernier à un large groupe d'analystes militaires, selon les informations de CNN. Ce type de demande est jugée "inhabituelle" et illustre les "options limitées" dont le président des Etats-Unis, Donald Trump, dispose pour "forcer l'Iran à conclure un accord selon ses conditions", écrit CNN ce lundi. 10:52 - Le déplacement du chef de la diplomatie iranienne n'a rien à voir avec d'éventuelles négociations Le porte-parole du ministère des affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, a déclaré que le ministre des affaires étrangères, Abbas Araghtchi, partait le jour même en pèlerinage de l’Arbaïn, l’une des plus importantes commémorations chiites au monde, mais ce déplacement est "personnel", selon les mots du porte-parole. "Tous les négociateurs iraniens se trouvent en Iran", a-t-il ajouté. 09:56 - Aucune négociation en cours avec les Etats-Unis, selon la diplomatie iranienne Le porte-parole du ministère des affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, a affirmé lundi que Téhéran ne mène "actuellement" aucune négociation avec Washington. "Nous ne négocions pas avec les Etats-Unis en ce moment. Nous négocions avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d’Ormuz", a-t-il affirmé, contredisant les propos de Donald Trump.

L’objectif des discussions avec Oman est de définir un itinéraire garantissant la sécurité de la navigation dans le détroit − une négociation qu’il a qualifiée de strictement bilatérale entre les deux Etats riverains, d’autres acteurs pouvant, selon ses mots, y jouer un rôle "constructif ou destructeur". Un accord sur ce point constituerait une condition nécessaire, mais pas suffisante, à la réouverture du détroit, tempère-t-il. Les discussions concernant les Etats-Unis dépendront de l’évolution de la situation, conclut-il. 09:35 - De nouveaux pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran ce lundi ? Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a annoncé que de nouvelles négociations avec l’Iran débuteraient ce lundi après-midi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu’un accord soit rapidement conclu. "Bien sûr qu’ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l’ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme (...) Ce que l’on fait maintenant, c’est parler avec eux sous la forme d’une négociation", a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One. La veille, Donald Trump avait annoncé renoncer à de nouvelles frappes contre l’Iran "à des niveaux (...) de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale", à condition qu’un accord soit rapidement conclu avec Téhéran, en particulier sur le détroit d’Ormuz. Dimanche, il a affirmé que la demande provenait de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l’Iran lui-même. Toutefois, ni Téhéran ni les pays médiateurs du conflit n'ont confirmé la tenue de ces discussions prévues à partir de ce lundi 3 août.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.