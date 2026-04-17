Guerre en Iran : une trêve impossible entre Israël et le Liban ? L'Europe se mêle du blocage du détroit d'Ormuz

Le cessez-le-feu entré en vigueur hier soir entre Israël et le Liban a déjà été violé de part et d'autre et la communauté internationale appelle à son respect. En parallèle, Donald Trump évoque des avancés dans les négociations avec l'Iran sur le nucléaire et l'Europe s'empare du sujet du détroit d'Ormuz.

L'essentiel

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10:01 - Trump affirme que l'Iran a accepté de remettre son uranium enrichie aux Etats-Unis Des discussions sont toujours en cours entre le Pakistan, les Etats-Unis et l'Iran en vue de l'organisation d'une nouvelle salve de négociations même si aucune date n'est fixée pour l'heure. Certains échanges porteraient déjà sur le contenu d'un accord à en croire le président américain. Donald Trump a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi, l'une des exigences des États-Unis pour trouver un accord avec Téhéran. "Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire", a-t-il affirmé à la presse ajoutant qu'il "y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord." L'Iran n'a pas confirmé cette information.

09:44 - La France appelle au respect du cessez-le-feu entre Israël et le Liban Emmanuel Macron "apporte tout (s)on soutien au cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël" comme il l'a indiqué sur X, mais le président français a aussi exprimé sa "préoccupation" que la trêve "puisse d’ores et déjà être fragilisée par la poursuite d’opérations militaires". "Je demande la sécurité pour les populations civiles des deux côtés de la frontière entre le Liban et Israël", a ajouté le chef de l'Etat estimant que "le Hezbollah doit renoncer aux armes" et qu'"Israël doit respecter la souveraineté libanaise et arrêter la guerre". Le gouvernement français s'aligne sur la position d'Emmanuel Macron. Le ministre des Armées, Catherine Vautrin a appelé à ce que "tout soit fait pour que le cessez-le-feu soit respecté" entre Israël et le Liban au micro de TF ce vendredi matin. "Il ne faut pas oublier le cessez-le-feu, il faut au contraire tout faire pour que le cessez-le-feu soit respecté", a-t-elle déclaré la ministre.

09:40 - Le cessez-le-feu libano-israélien violé en seulement quelques heures Le cessez-le-feu est entré en vigueur hier soir à 23 heures (heure de Paris) et aurait été violé seulement quelques heures plus tard. L'armée libanaise a dénoncé des "actes d'agression" et des bombardements de la part de Tsahal, l'armée israélienne. En représailles, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué des soldats israéliens.



16/04/26 - 23:05 - Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a officiellement débuté FIN DU DIRECT - Il doit durer dix jours et être respecté par le Hezbollah libanais. Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a officiellement débuté ce jeudi soir à 23 heures, heure de Paris, malgré un regain de tensions une heure plus tôt entre l'État hébreu et le Hezbollah.

16/04/26 - 22:47 - Regain de tensions entre Israël et le Hezbollah, peu avant le début du cessez-le-feu Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, et avec le Hezbollah selon Donald Trump, doit débuter à 23 heures, heure de Paris, aux alentours de 22 heures, l'armée israélienne a fait savoir qu'elle frappait "actuellement des lanceurs à partir desquels le Hezbollah a tiré des roquettes vers le nord d’Israël il y a peu de temps".