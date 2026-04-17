Guerre en Iran : une trêve impossible entre Israël et le Liban ? L'Europe se mêle du blocage du détroit d'Ormuz
Le cessez-le-feu entré en vigueur hier soir entre Israël et le Liban a déjà été violé de part et d'autre et la communauté internationale appelle à son respect. En parallèle, Donald Trump évoque des avancés dans les négociations avec l'Iran sur le nucléaire et l'Europe s'empare du sujet du détroit d'Ormuz.
- La guerre en Iran se poursuit, mais est entrée dans la phase des négociations. "Il y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord" a déclaré Donald Trump alors que des discussions sont en cours en vue d'une deuxième session de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran. Les deux pays se sont dits plutôt "optimistes" jeudi.
- Les Etats-Unis et l'Iran auraient fait des progrès en vue d'un accord sur le nucléaire iranien selon le président américain qui a indiqué que Téhéran avait accepté de céder son uranium enrichi aux Etats-Unis. Une information non confirmée par l'Iran. Le nucléaire iranien fait partie, avec le détroit d'Ormuz, des points de blocage dans les négociations.
- D'autres négociations entre Israël et le Liban ont eu lieu et ont about à un cessez-le-feu de 10 jours entré en vigueur le jeudi 16 avril à 23 heures. Mais quelques heures après le début de la trêve, le Liban accuse l'Etat hébreu de violation du cessez-le-feu après des "actes d'agression" et le Hezbollah a annoncé avoir frappé l'armée israélienne en représailles.
- La fragilisation de la trêve entre Israël et le Liban seulement quelques heures après le cessez-le-feu inquiète l'ONU qui appelle "tous les acteurs à respecter pleinement" la trêve qui "ouvrira la voie à des négociations". Emmanuel Macron a aussi apporté son soutien au cessez-le-feu et a exprimé sa "préoccupation qu’il puisse d’ores et déjà être fragilisé par la poursuite d’opérations militaires".
- Alors que le détroit d'Ormuz est bloqué depuis le début de la guerre en Iran, Emmanuel Macron et Keir Starmer préside une réunion des pays volontaires pour organiser et prendre part à une mission de sécurisation de la navigation dans le détroit d’Ormuz, après un cessez-le-feu durable. La réunion se tient à l'Elysée et doit rassembler une trentaine de pays en visioconférence.
10:01 - Trump affirme que l'Iran a accepté de remettre son uranium enrichie aux Etats-Unis
Des discussions sont toujours en cours entre le Pakistan, les Etats-Unis et l'Iran en vue de l'organisation d'une nouvelle salve de négociations même si aucune date n'est fixée pour l'heure. Certains échanges porteraient déjà sur le contenu d'un accord à en croire le président américain. Donald Trump a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi, l'une des exigences des États-Unis pour trouver un accord avec Téhéran. "Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire", a-t-il affirmé à la presse ajoutant qu'il "y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord." L'Iran n'a pas confirmé cette information.
09:44 - La France appelle au respect du cessez-le-feu entre Israël et le Liban
Emmanuel Macron "apporte tout (s)on soutien au cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël" comme il l'a indiqué sur X, mais le président français a aussi exprimé sa "préoccupation" que la trêve "puisse d’ores et déjà être fragilisée par la poursuite d’opérations militaires". "Je demande la sécurité pour les populations civiles des deux côtés de la frontière entre le Liban et Israël", a ajouté le chef de l'Etat estimant que "le Hezbollah doit renoncer aux armes" et qu'"Israël doit respecter la souveraineté libanaise et arrêter la guerre".
Le gouvernement français s'aligne sur la position d'Emmanuel Macron. Le ministre des Armées, Catherine Vautrin a appelé à ce que "tout soit fait pour que le cessez-le-feu soit respecté" entre Israël et le Liban au micro de TF ce vendredi matin. "Il ne faut pas oublier le cessez-le-feu, il faut au contraire tout faire pour que le cessez-le-feu soit respecté", a-t-elle déclaré la ministre.
09:40 - Le cessez-le-feu libano-israélien violé en seulement quelques heures
Le cessez-le-feu est entré en vigueur hier soir à 23 heures (heure de Paris) et aurait été violé seulement quelques heures plus tard. L'armée libanaise a dénoncé des "actes d'agression" et des bombardements de la part de Tsahal, l'armée israélienne. En représailles, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué des soldats israéliens.
16/04/26 - 23:05 - Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a officiellement débuté
FIN DU DIRECT - Il doit durer dix jours et être respecté par le Hezbollah libanais. Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a officiellement débuté ce jeudi soir à 23 heures, heure de Paris, malgré un regain de tensions une heure plus tôt entre l'État hébreu et le Hezbollah.
16/04/26 - 22:47 - Regain de tensions entre Israël et le Hezbollah, peu avant le début du cessez-le-feu
Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, et avec le Hezbollah selon Donald Trump, doit débuter à 23 heures, heure de Paris, aux alentours de 22 heures, l'armée israélienne a fait savoir qu'elle frappait "actuellement des lanceurs à partir desquels le Hezbollah a tiré des roquettes vers le nord d’Israël il y a peu de temps".
16/04/26 - 22:11 - Une visioconférence sur le détroit d'Ormuz coprésidée vendredi par Emmanuel Macron
Dès mardi, le palais de l'Élysée a annoncé qu'une "trentaine de participants" sera présente à la visioconférence sur le détroit d'Ormuz, coprésidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Son objectif ? "Construire une proposition crédible [pour mettre en place une mission de sécurisation du détroit d’Ormuz ndlr.] qui est au fond celle d’une troisième voie entre la pression maximale pratiquée précédemment par les États-Unis sur l’Iran et la reprise de la guerre", a fait savoir l'Élysée. Alors que des participants "européens, moyen-orientaux, asiatiques et même latino-américains" sont attendus, les États-Unis n'ont, de fait, pas été conviés.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frappes d'Israël et des États-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a reçu le soutien du Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu de deux semaines est en vigueur depuis le 8 avril. Si des négociations directes ont eu lieu le week-end du 11 et 12 avril au Pakistan, elles n'ont pas abouti à un accord.