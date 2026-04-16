Guerre en Iran : vers un "accord" Téhéran-Washington ? Un frein majeur persiste
Alors que les dirigeants israélien et libanais vont discuter dans la journée selon la présidence américaine, Washington semble confiante quant à la résolution du conflit avec l'Iran et la perspective d'un accord dans le cadre de la deuxième série de pourparlers avec l'Iran prévue au Pakistan. Toutefois, une ombre au tableau demeure.
- La guerre au Moyen-Orient se poursuit ce jeudi 16 avril. Donald Trump jugerait "bienvenue la fin des hostilités" au Liban mais un tel accord ne fait pas partie des négociations avec l'Iran, a déclaré mercredi un haut responsable américain au lendemain des premiers pourparlers directs entre Israël et le Liban.
- Les dirigeants d’Israël et du Liban vont se parler ce jeudi, a affirmé mercredi soir le président des Etats-Unis. "On essaie de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans. Ça va se faire demain. Super !", a écrit Donald Trump sur Truth Social. Une information à prendre avec des pincettes : ce jeudi, une source officielle libanaise contactée par l'AFP livre une toute autre version : "Nous ne sommes pas au courant d’un contact prévu avec la partie israélienne et nous n’en avons pas été informés par les canaux officiels", déclare-t-elle.
- Pendant ce temps, l'escalade entre Washington et Téhéran se poursuit. L'armée américaine a annoncé hier avoir empêché dix navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 48 heures du blocus imposé. De son côté, le conseiller militaire du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a menacéhier de couler les navires américains si ceux-ci tentaient de faire la "police" dans le détroit d'Ormuz.
- Malgré les incessantes menaces, des "discussions" ont lieu en vue d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran, de nouveau au Pakistan, a déclaré la Maison-Blanche, après l'échec d'un premier round le week-end passé à Islamabad. "Nous sommes optimistes quant à la perspective d'un accord", a-t-elle ajouté, alors que le médiateur pakistanais a été accueilli en Iran mercredi. En revanche, un frein principal demeure : le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a indiqué ce jeudi qu’aucune date n’avait été fixée pour la prochaine série de négociations.
- Ces déclarations vont dans le sens des derniers mots prononcés par Donald Trump sur une potentielle fin du conflit. La guerre est "presque finie", assurait-il mardi, précisant que les autorités iraniennes "veulent vraiment parvenir à un accord". "Quelque chose pourrait se produire dans les deux prochains jours", affirmait le locataire de la Maison-Blanche.
11:21 - Aucune date fixée pour de futures négociations entre Téhéran et Washington
Alors que des "discussions" ont lieu en vue d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran, de nouveau au Pakistan, selon la Maison-Blanche, le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a indiqué ce jeudi 16 avril qu’aucune date n’avait été fixée pour la prochaine série de négociations entre les etats-Unis et l’Iran, après l'échec d'un premier round le week-end passé à Islamabad.
10:34 - Benyamin Netanyahou et le président du Liban vont s’appeler aujourd’hui
Benyamin Netanyahou va s'entretenir aujourd'hui et pour la première fois avec le président libanais, Joseph Aoun "après tant d’années durant lesquelles le dialogue entre les deux pays avait été complètement rompu", annonce Gila Gamliel, ministre de l’Innovation, des Sciences et de la Technologie. "Nous espérons que cette initiative conduira à terme à la prospérité et à l’épanouissement du Liban en tant qu’État", précise-t-elle. Il s'agit d'un entretien téléphonique.
08:50 - Washington renforce ses sanctions contre le secteur pétrolier iranien
Les Etats-Unis annoncent renforcer leurs sanctions contre le secteur pétrolier iranien. "Le Trésor mène une action énergique dans le cadre de l’opération 'Fureur économique' en ciblant les élites du régime, telles que la famille Shamkhani, qui tentent de s’enrichir aux dépens du peuple iranien', a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, cité dans un communiqué. Washington prend "des mesures pour limiter de manière décisive la capacité de l’Iran à générer des revenus alors que ce dernier tente de prendre le détroit d’Ormuz en otage", précise le département d’Etat dans un second communiqué de presse.
08:43 - Les messages radio diffusés par la Marine américaine aux navires essayant de forcer le blocus
L'armée américaine a annoncé hier avoir empêché dix navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 48 heures du blocus imposé. Ce jeudi, BFMTV dévoile certains messages radio envoyés par l’armée américaine aux navires tentant de forcer le blocus naval. "Ici la Marine des Etats-Unis. Blocus maritime des ports et des côtes iraniennes en vigueur. Tous les navires doivent immédiatement regagner le port ou interrompre toute route vers l’Iran", peut-on entendre. "Ne tentez pas de franchir le blocus. Les navires seront arraisonnés, interceptés et saisis. Faites demi-tour. En cas de non-respect, la force sera utilisée", prévient Washington dans un message.
08:32 - Le Liban "n’est pas au courant" d’un nouveau contact avec Israël
Mercredi soir, le président des Etats-Unis, Donald Trump, assurait que le Liban et Israël allaient se parler ce jeudi. "Ça va se faire demain, super", écrivait même le locataire de la Maison-Blanche sur sa plateforme Truth Social. Mais ce jeudi, une source officielle libanaise contactée par l'AFP livre une toute autre version : "Nous ne sommes pas au courant d’un contact prévu avec la partie israélienne et nous n’en avons pas été informés par les canaux officiels", dit-elle, jetant un froid sur ce qui était présenté comme la "fin des hostilités" par Washington.
08:22 - Le conseiller militaire de Khamenei menace de couler les navires américains
"M. Trump veut faire la police dans le détroit d’Ormuz. Est-ce vraiment votre travail ? Est-ce le travail d’une armée puissante comme celle des Etats-Unis ?", a déclaré le conseiller militaire du Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. "Vos navires seront coulés par nos premiers missiles et c’est un danger pour les militaires américains. Ils peuvent vraiment être atteints par nos missiles et nous pouvons les détruire", a-t-il poursuivi. Ce dernier fait partie des personnages du régime les plus favorables à la guerre. Il estime que ce serait "bien" si les Etats-Unis lançaient une invasion terrestre. "Nous prendrions des milliers d’otages, et après nous obtiendrions un milliard de dollars pour chacun d’eux", conclut-il.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frappes d'Israël et des États-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a reçu le soutien du Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu de deux semaines est en vigueur depuis le 8 avril. Si des négociations directes ont eu lieu le week-end du 11 et 12 avril au Pakistan, elles n'ont pas abouti à un accord.