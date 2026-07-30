Guerre en Iran : vers une "campagne aérienne punitive", le nouveau plan de Trump et des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont annoncé ce jeudi avoir achevé une "lourde série" de bombardements sur l'Iran, en représailles à des attaques au Moyen-Orient. Désormais, Donald Trump dispose d'un plan pour mener une "campagne aérienne punitive" de deux semaines contre Téhéran.

L'essentiel

La guerre entre les États-Unis et l’Iran relancée. Donald Trump avait promis de "frapper fort", c'est désormais chose faite : "des dizaines" de cibles iraniennes ont été attaquées par les Etats-Unis cette nuit. Washington a annoncé ce jeudi 30 juillet avoir achevé une "lourde série" de bombardements sur l'Iran en représailles à des attaques contre leurs forces au Moyen-Orient. L'armée américaine a "frappé des dizaines de cibles du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) en Iran, notamment des centres de commandement militaires, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtières, ainsi que des capacités maritimes", écrit le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

relancée. Donald Trump avait promis de "frapper fort", c'est désormais chose faite : "des dizaines" de cibles iraniennes ont été attaquées par les Etats-Unis cette nuit. Washington a annoncé ce jeudi 30 juillet avoir achevé une "lourde série" de bombardements sur l'Iran en représailles à des attaques contre leurs forces au Moyen-Orient. L'armée américaine a "frappé des dizaines de cibles du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) en Iran, notamment des centres de commandement militaires, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtières, ainsi que des capacités maritimes", écrit le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). L'Iran , par l'intermédiaire de médias officiels, fait état ce jeudi d'attaques dans les provinces méridionales du Khuzestan et d'Hormozgan. Selon l'agence Fars, qui cite l'Université des sciences médicales d'Hormozgan, trois personnes ont été tuées à Qeshm : un couple et leur enfant de 2 ans.

, par l'intermédiaire de médias officiels, fait état ce jeudi d'attaques dans les provinces méridionales du Khuzestan et d'Hormozgan. Selon l'agence Fars, qui cite l'Université des sciences médicales d'Hormozgan, trois personnes ont été tuées à Qeshm : un couple et leur enfant de 2 ans. Deux prochaines semaines de guerre ? Selon les informations du Wall Street Journal, le commandant du Centcom, Brad Cooper, aurait préparé un plan pour lancer une "campagne aérienne punitive" contre l'Iran, qui pourrait durer environ deux semaines. Le journal américain révèle également que les frappes américaines seraient d'une ampleur plus importante que les opérations de représailles des dernières semaines, avec notamment davantage de cibles et une zone géographique étendue, citant un responsable étasunien.

Selon les informations du Wall Street Journal, le commandant du Centcom, Brad Cooper, aurait préparé un plan pour lancer une "campagne aérienne punitive" contre l'Iran, qui pourrait durer environ deux semaines. Le journal américain révèle également que les frappes américaines seraient d'une ampleur plus importante que les opérations de représailles des dernières semaines, avec notamment davantage de cibles et une zone géographique étendue, citant un responsable étasunien. Le détroit d’Ormuz est toujours au cœur des tensions régionales. Un navire qatarien de gaz a traversé le bras de mer avec l'autorisation de l'Iran, affirme l'agence Fars, une première depuis trois semaines. L'Iran avait bloqué le passage commercial le 7 juillet après la reprise des hostilités, dénonçant la violation du mémorandum par les Etats-Unis. Le navire en question a emprunté la route définie par l'Iran "et se dirige sans encombre vers les eaux internationales", précise le média iranien.

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09:38 - Le plan américain sur deux semaines pour intensifier ses frappes en Iran D'après les informations du Wall Street Journal, le commandant du Centcom, Brad Cooper, aurait préparé un plan pour lancer une "campagne aérienne punitive" contre l'Iran, qui pourrait durer environ deux semaines. Le journal américain révèle également que les frappes américaines seraient d'une ampleur plus importante que les opérations de représailles des dernières semaines, avec notamment davantage de cibles et une zone géographique étendue, citant un responsable étasunien.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

Des négociations et un accord précaire entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis, assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026, prévoyant la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Le texte, signé par Donald Trump à Versailles, devait faire l'objet d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. La reprise des hostilités à partir du 7 juillet 2026, après de nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, a mis à mal ce protocole.