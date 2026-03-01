Ali Khamenei : fils de famille pauvre, admirateur de Victor Hugo et fidèle de Khomeini... Qui est le guide suprême de l'Iran ?

L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran dont Donald Trump a annoncé la mort samedi, incarnait depuis des décennies la République islamique. Qui est celui qui a régné sur l'Iran pendant 37 ans ?

"Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'Histoire, est mort." C'est ce qu'a affirmé le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social ce samedi 28 février 2026, à l'issue d'une journée d'attaques sans précédent des Etats-Unis et d'Israël contre la République islamique. L'Iran n'a pas confirmé l'information, mais l'annonce du son décès d'Ali Khamenei dans l'attaque menée conjointement par les deux alliés a été accueillie par des scènes de liesse à Téhéran et ailleurs dans le pays.

Musique, klaxons et applaudissements : des Iraniens ont manifesté leur joie après l'annonce de Donald Trump, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées par l'AFP. Selon une chaîne israélienne, une photo de la dépouille de l'ayatollah Khamenei a été montrée à Trump ainsi qu'au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Arborant le turban noir des "seyyed", les descendants du prophète Mahomet, une barbe blanche touffue et des lunettes, Ali Khamenei était, à 86 ans, le doyen des chefs d'Etat du Moyen-Orient. En tant que guide suprême, et donc chef du système théocratique iranien, il avait quasiment un pouvoir absolu sur les questions religieuses, politiques et militaires. Ses portraits étaient omniprésents dans les lieux publics et la question de sa succession n'avait jamais été soulevée publiquement.

Ali Khamenei a pris la suite de l'ayatollah Khomeini en 1989

En juin 1989, Ali Khamenei allait avoir 50 ans lorsqu'il a été nommé guide suprême à la suite du décès de l'ayatollah Rouhollah Khomeini, le fondateur de la République islamique. Son accession s'était déroulée sans heurts, Khamenei ayant assis son pouvoir en occupant la présidence du pays durant huit années, marquées par une guerre dévastatrice avec l'Irak (1980-1988). Ses fréquentes visites en treillis sur le front avaient alors largement contribué à façonner son image.

KHAMENEI.IR/AFP / Par Sébastien RICCI © -

Les trois décennies de l'ayatollah Khamenei en tant que guide suprême ont été marquées par une succession de crises et de contestations. En 2009, "le Mouvement vert" lors de la réélection jugée frauduleuse du président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad. En 2022, le mouvement "Femmes, Vie, Liberté", déclenché après la mort en détention de la jeune Mahsa Amini, arrêtée pour un voile supposément mal ajusté.

Dernièrement, Ali Khamenei avait qualifié de tentative de "coup d'Etat" les manifestations monstres du mois de janvier contre le pouvoir et le marasme économique. Rapide à fustiger des "complots", ourdis selon lui par des "ennemis", notamment les Etats-Unis et Israël, Khamenei avait qualifié les protestations de "séditions", justifiant leur répression. La République islamique a régulièrement été épinglée par des ONG et l'ONU pour de nombreuses violations des droits humains.

Ali Khamenei : une vie sans faste

Fils d'un imam, Ali Khamenei est né, selon son site officiel, le 19 avril 1939 dans une famille azérie pauvre de Machhad, dans le nord-est de l'Iran, la deuxième ville du pays. Il a étudié dans les principaux centres de l'islam chiite : Najaf en Irak et Qom en Iran. Son activisme politique contre le chah, Reza Pahlavi, soutenu par les Etats-Unis, lui a valu de passer une grande partie des années 1960 et 1970 en prison.

Ali Khamenei sera d'abord un fidèle de Khomeini, dont il avait suivi les enseignements depuis 1958. Il en sera récompensée en 1980, lorsqu'il se verra confier le rôle-clé de diriger les prières du vendredi à Téhéran. L'année suivante, il sera élu président. Quelques mois plus tôt, il avait survécu à une tentative d'assassinat qui a laissé sa main droite en partie paralysée. Ali Khamenei a ensuite très rarement voyagé hors d'Iran. Président, il avait fait un déplacement remarqué aux Etats-Unis pour un discours à la tribune de l'ONU en 1987.

Grand orateur et connu pour mener une vie sans faste, Khamenei habitait une résidence relativement modeste dans le centre de Téhéran. Il s'était réfugié dans un lieu secret lors de la campagne de frappes lancée en juin 2025 par Israël pour anéantir le programme nucléaire iranien. Il était placé sous haute protection et ses apparitions publiques n'étaient plus diffusées en direct depuis cette guerre des 12 jours.

Ali Khamenei condamné par sa rhétorique martiale

Au pouvoir, Ali Khamenei a transformé la maison du guide, qui ne comptait qu'une poignée de personnes sous son prédécesseur, en une institution équivalant à un Etat dans l'Etat. Il a chapeauté six présidents, aux orientations politiques différentes, comme les modérés Mohammad Khatami et Hassan Rohani, ou les conservateurs Mahmoud Ahmadinejad et Ebrahim Raïssi.

Sous sa direction, le corps des Gardiens de la Révolution a étendu son emprise sur le pays, son économie et a accru son influence au-delà des frontières de l'Iran, notamment au Liban, en Irak et en Syrie. Mais cet "axe de la résistance" a volé en éclats sous les coups d'Israël à la suite de l'attaque lancée par le Hamas en octobre 2023.

En 2018, Khamenei avait décrit Israël comme une "tumeur maligne" au Moyen-Orient qui devait être "retirée". Quelques années plus tôt, il avait qualifié de "mythe" l'extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Coutumier d'une rhétorique martiale, il avait menacé mi-février de couler le porte-avions américain USS Abraham Lincoln déployé dans le Golfe, assurant que Donald Trump ne réussirait pas à détruire la République islamique.

Sous Khamenei, l'Iran a plongé dans le marasme économique, affaibli par les sanctions internationales - malgré un léger rebond dans les années 1990 et surtout l'accord international de 2015 pour encadrer le programme nucléaire iranien.

Ali Khamenei, un passionné de littérature et de Victor Hugo

Féru de littérature, Ali Khamenei était un admirateur de Victor Hugo et de son roman "Les Misérables", un livre "prodigieux" sur "la bonté, l'affection et l'amour", selon ses termes. C'était aussi un amateur de poésie, une passion transmise par sa mère à qui il vouait une grande admiration. Avant la Révolution, il avait notamment traduit des recueils de l'arabe et composé des poèmes.

En 2019, une photo publiée par son bureau avait fait sensation : elle montrait Ali Khamenei à la Foire du livre de Téhéran souriant alors qu'il parcourait une collection d'Ahmad Shamlou, un poète iranien marxiste abhorré par la République islamique. Khamenei avait six enfants dont un seul, Mojtaba, 56 ans, jouit d'une position publique. Sans fonction officielle, ce religieux a été considéré par certains experts comme un possible successeur de son père, qui avait toutefois démenti ce scénario.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © (2026) Agence France-Presse