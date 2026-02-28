Greenpeace condamné : la survie de l'ONG menacée après un procès et une amende record

Condamnée vendredi 27 février à verser la somme de 345 millions de dollars au groupe pétrolier Energy Transfer, l'ONG Greenpeace a été jugée et mise en cause pour son rôle dans la perturbation de la construction d'un oléoduc entre 2016 et 2017.

Greenpeace risque gros à la suite d'un procès : l'association environnementale a été condamnée à verser 345 millions de dollars de dommages et intérêts à l'exploitant d'un oléoduc. Un juge de l'État américain du Dakota du Nord a acté la condamnation de la célèbre ONG Greenpeace, selon TF1 info. Cette dernière s'était opposée entre 2016 et 2017 à la construction d'un oléoduc d'un groupe pétrolier. Au cours du procès, Greenpeace avait assuré, à plusieurs reprises, ne pas pouvoir payer une telle somme. L'ONG a aussi exprimé son intention de faire appel.

Le jugement est inédit dans l'histoire des ONG qui luttent en faveur de l'environnement. Aussi, il va jusqu'à menacer l'existence même de la célèbre organisation. L'ONG dénonce une volonté de la part de l'organisation pétrolière de la "faire taire" en la ruinant. "C'est un jugement dévastateur" non "seulement pour Greenpeace, mais aussi pour le mouvement environnemental mondial", alerte Michael Gerrard, professeur de droit à l'université Columbia et spécialiste des actions de justice climatique.

L'accusation de la compagnie pétrolière

De son côté, la compagnie pétrolière et gazière Energy Transfer accuse l'ONG Greenpeace d'avoir joué un rôle déterminant dans de grandes manifestations en 2016 et 2017 contre la construction d'un oléoduc. L'ONG, ainsi que des représentants autochtones impliqués dans le mouvement de contestation, ont réfuté ces accusations.

À l'époque, la tribu autochtone Sioux de Standing Rock, des groupes écologistes parmi lesquels Greenpeace, et des milliers de manifestants avaient essayé d'empêcher la construction d'un tronçon de l'oléoduc qui devait traverser, selon les Sioux, des sites sacrés. Leurs sources d'eau potable étaient également menacées. Les manifestations n'étaient pas parvenues à leur fin.

Greenpeace échappe à une amende plus lourde

Dans la décision de justice rendue vendredi 27 février, trois entités de Greenpeace sont reconnues responsables de la majorité des accusations portées par le groupe Energy Transfer. En mars 2025, un premier jury avait condamné l'ONG environnementale à verser une somme de plus de 665 millions de dollars. Mais la somme a été réduite ce vendredi par la justice ; elle reste tout de même colossale.

Pour tenter de se sortir de ce mauvais pas, Greenpeace a annoncé poursuivre l'entreprise pétrolière aux Pays-Bas. Il s'agit du pays où réside le siège international du groupe Energy Transfer. En invoquant une législation européenne anti-procédures abusives, l'ONG souhaite obtenir une indemnisation des coûts engagés dans les batailles devant la justice.