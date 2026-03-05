Les images de la guerre au Moyen-Orient : des bombardements en Iran, en Israël et au Liban

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Sc&egrave;ne de destruction &agrave; T&eacute;h&eacute;ran
4 mars 2026. Le conflit qui embrase le Moyen-Orient est destructeur et meurtrier. Les images témoignent de l'ampleur de l'intervention israélo-américaine. De très nombreux sites aux mains des organisations terroristes du Hezbollah et du régime des mollahs ont été détruits.
© Hassan Ammar/AP/SIPA (publiée le 05/03/2026)
Fabien Dabert