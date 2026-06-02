Affaire Patrick Bruel : nouveaux témoignages contre lui, d'autres chanteurs s'expriment

Visé par plusieurs plaintes pour agression sexuelle et viol, Patrick Bruel est dépeint comme un prédateur sexuel dans de nouveaux témoignages recueillis par Médiapart auprès d'anciens bénévoles de la troupe des Enfoirés.

L'affaire Patrick Bruel n'en finit plus. Une vingtaine de nouveaux témoignages dépeignant le chanteur comme un prédateur sexuel ont été recueillis par Médiapart le lundi 1er juin et ces récits viennent pour beaucoup des coulisses des spectacles des Enfoirés. Cette fois il n'est pas question d'agressions sexuelles ou de viols comme pour la dizaine de plaintes déposées contre le chanteur, mais de situations dans lesquelles des jeunes femmes, intermittentes ou bénévoles, auraient été approchées par Patrick Bruel et aussitôt mises en garde ou éloignées du chanteur.

Plusieurs anciennes bénévoles des Enfoirés assurent auprès de Médiapart avoir été briefées sur les comportements de certains artistes, dont Patrick Bruel, par leur responsable citée à de multiples reprises et dans différentes situations. Cette dernière les prévenait des "comportements problématiques envers les femmes" et autres "mains baladeuses" et les invitait à signaler tout événement à la production. La responsable aurait spécifiquement nommé Patrick Bruel lors de petits comités entre bénévoles féminines : "Elle nous a mises en garde, en disant de ne pas trop s’approcher de lui, qu’elle était parfois obligée de le recadrer", raconte une ancienne bénévole.

La même responsable aurait également missionné certaines personnes de chaperonner les bénévoles lorsqu'elle voyait Patrick Bruel s'en approcher. C'est ce que relate une ancienne salariée à qui la supérieure hiérarchique aurait demandé de "faire en sorte que personne ne reparte avec personne" face à une scène entre Patrick Bruel, Pascal Obispo et une "très jeune femme venue avec un groupe d’artistes amateur·es invité·es sur le tournage du clip de l’année" écrit le média d'investigation.

Ils sont plusieurs à affirmer avoir mis en garde de jeunes bénévoles contre le comportement de Patrick Bruel : Médiapart cite "deux hommes de l'équipe des Enfoirés", "un assistant réalisateur", "une ex-régisseuse adjointe" ayant travaillé avec la troupe pendant 12 ans ou encore "une ancienne employée de TF1 Production" ayant travaillé sur les tournées des Enfoirés pendant 18 ans. "Je te préviens ce mec est dangereux", affirme avoir dit un des deux premiers hommes à une jeune bénévole au sujet de Patrick Bruel ajoutant avoir usé du mot "prédateur".

Des chanteurs des Enfoirés réagissent aux accusations contre Patrick Bruel

Ces témoignages évoquant des faits remontants à différentes éditions des Enfoirés, notamment jusqu'en 2012 et 2007, indiquent que la réputation de Patrick Bruel était bien connue en coulisses depuis de nombreuses années. Il faut dire que le chanteur a participé à 33 éditions du spectacle depuis 1993 et détient le record de participation. Mais il ne sera pas de la partie pour l'édition 2027, l'organisation ayant annoncé sa mise à l'écart pour 2027 après les accusations de violences sexuelles. Plusieurs artistes, membres de la troupe des Enfoirés, ont réagi. La chanteuse Zazie a dit croire les plaignantes "trop nombreuses pour que ce soit un truc à mettre sous le tapis" sur Europe 1.

Auprès de Médiapart, le rappeur MC Solaar qui a participé 23 fois aux salue la décision des organisateurs : "Je pense que Les Enfoirés ont pris la bonne décision, ils ont pris leurs responsabilités". L'artiste ajoute cependant n'avoir "jamais assisté à aucun comportement problématique" de Patrick Bruel. Egalement joint, Pascal Obispo a refusé de commenter l'affaire affirmant ne pas avoir été au courant au cours de ses 16 participations aux concerts caritatifs : "Moi je n’ai jamais rien entendu de tout ça, je ne savais pas. C’est un peu étouffant tout ça".

L'affaire Patrick Bruel a débuté le 18 mars avec la publication par Mediapart du huit témoignages de femmes accusant le chanteur de violences sexuelles. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Quatre autres témoignages ont été publiés dans les colonnes de ELLE le 14 avril. Le même jour, deux attachées de presse belge ont également témoigné auprès de la RTBF et de Mediapart. Les accusations concernant Patrick Bruel ont de nouveau fait beaucoup de bruit le 15 mai avec l'annonce du dépôt de plainte de Flavie Flament.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel en France et en Belgique et une partie d'entres elles ont donné lieu à des enquêtes. Le parquet de Nanterre a également décidé de rouvrir plusieurs enquêtes déposées entre 2019 et 2020 dans l'affaire dite "des masseuses" et qui avaient été classées sans suite en 2020. On fait le point sur les différentes procédures visant le chanteur.

La journaliste et animatrice Flavie Flament a annoncé avoir déposé plainte pour viol et accuse Patrick Bruel d'avoir abusé d'elle en 1991 à l'issue d'un shooting alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 31 ans. Dans sa plainte, elle raconte s'être rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, avoir fait un black-out après avoir bu du thé servi par le chanteur et s'être réveillée alors que ce dernier lui remettait son pantalon : "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", rapporte-t-elle à Mediapart. Patrick Bruel l'aurait ensuite déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint Lazare". La plainte déposée le mercredi 13 mai n'avait pas été notifiée au parquet de Paris le dimanche 18 mai a indiqué la procureure sur RTL.

L'affaire Daniela Elstern (1997)

La directrice général d'Unifrance, Daniela Elstern, a déposé plainte auprès du parquet de Paris concernant une "tentative de viol" et une "agression sexuelle" en marge du festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997. A l'époque, elle avait 26 ans et travaillait déjà pour l'Unifrance. "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps", a-t-elle déclaré auprès de Mediapart. Une enquête est en cours.

L'affaire Monaco (2000)

Une journaliste culturelle, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a déposé plainte pour une tentative de viol qui aurait eu lieu en juillet 2000 à Monaco dans une suite d'hôtel après une rencontre professionnelle. Elle a indiqué au magazine ELLE avoir été plaquée au sol "[les] mains [du chanteur] partout sur [son] corps", et avoir dû "lutter physiquement" pour "s'en sortir", dénonçant un "truc sale, glauque". Une enquête est en cours.

L'affaire de Metz (2008 ou 2009)

Une femme a déposé plainte pour des violences sexuelles qui auraient commises à Patrick Bruel et seraient survenue à Metz en 2008 selon les informations de France Info. BFMTV évoque l'année 2009. Les faits dénoncés ne sont pas précisés, c'est une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

L'affaire Karine Viseur en Belgique (2010)

L'attachée de presse belge Karine Viseur a déposé plainte pour "atteinte à l'intégrité sexuelle" à Bruxelles. Elle dénonce une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Après une drague "lourde" et "répétée" de Patrick Bruel, la situation aurait dégénéré dans les couloirs selon l'attachée de presse : "Il se rapproche, il me tient par les hanches, on arrive à la salle de maquillage et là commence… La déferlante [...] Je le retrouve accolé derrière moi. Il m'enchaîne avec ses bras qui passent à l'avant de mon corps", raconte-t-elle à RTL. Elle décrit des "caresses" dont certains faites "sous [sa] robe". "Il s'ensuit de nouveau des attouchements. Il essaie de m'embrasser de force. Il se frotte à moi. Il me caresse" dans les toilettes où elle aurait été retenue de force avant de réussir à s'échapper. Jeudi 21 mai, au micro de BFMTV, elle assure prendre la parole pour "donner du soutien aux autres femmes". "J'étais sa cible depuis le matin de son arrivée, assure-t-elle. J'ai dit non plusieurs fois (...) J'ai mis 15 ans à parler, je croyais que j'étais seule. Je ne suis pas seule", dit-elle. Une enquête a été ouverte par la justice belge.

L'affaire Saint-Malo (2012)

Une femme a déposé plainte à Saint-Malo pour dénoncer un viol qui aurait eu lieu en 2012 au Festival du film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury. Une enquête est en cours.

L'affaire Ophélie Fajfer (2015)

Ophélie Fajfer a déposé plainte pour viol et agression sexuelle auprès du parquet de Nanterre en 2021 pour des faites qui remonteraient à 2015. Elle raconte avoir rencontré le chanteur sur le tournage d'un clip des Enfoirés lorsqu'elle avait 19 ans et souhaitait faire écouter ses chansons à des artistes. Le chanteur lui aurait proposé de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressée sexuellement. "Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans ELLE. Après avoir été classée sans suite en 2022, la plainte a été réexaminée et entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre a indiqué l'avocate de la plaignante le 18 mai sur BFMTV.

L'affaire des masseuses (années 2000 à 2020 et rouverte en 2026)

Entre 2019 et 2020 six femmes avaient porté plainte contre le chanteur pour dénoncer des violences sexuelles. Quatre d'entre elles avaient révélé avoir été victime d'agression, d'exhibition sexuelle et de tentative de viol entre 2008 et 2019, tandis que deux autres avaient porté plainte pour viol pour des faits étalés entre 2000 et 2010. Alors que toutes les plaintes avaient été classées sans suite en 2020 car "l'infraction était insuffisamment caractérisée", le parquet de Nanterre a prévu de rouvrir l'affaire selon BFMTV. A noter que deux de ces plaignantes ont déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits le 12 mai avec l'aide de la Fondation des femmes.

Les faits reprochés à Patrick Bruel sont-ils prescrits ?

Les faits rapportés dans certaines plaintes contre Patrick Bruel dépassent les délais de prescriptions prévus (10 ans pour une agression sexuelle, 30 ans pour viol et 30 ans à compter de la majorité de la victime dans le cas de faits commis sur une personne mineure). C'est notamment le cas de la plainte de Flavie Flament qui dénonce un viol qui remonterait à 35 ans. Ce n'est cependant pas le cas de toutes les plaintes, celle déposée en 2021 par Ophélie Fafjner et dénonçant des faits de 2015 n'est pas concernée par la prescription. La prise en compte de ces plaintes pourrait permettre aux autres affaires d'être également étudiées grâce à l'argument de sérialité. Ce principe de sérialité permet à une affaire prescrite de ne plus l'être si l'auteur présumé des faits est mis en cause pour des faits de même nature et non-prescrits.

"Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", a rappelé Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de Flavie Flament, sur BFMTV. L'avocate estime que les "dénonciations en série" contre Patrick Bruel pourraient écarter la prescription. Par ailleurs, la cour d'appel de Versailles avait estimé au moment de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor que "l’instruction pouvait se poursuivre même pour des faits prescrits" rappelle Public Sénat.

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le chanteur qui s'est longtemps exprimé par la voix de ses avocats a pris la parole lui-même le dimanche 17 mai sur Instagram. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur le réseau social. Mis en cause, l'artiste bénéficie de la présomption d'innocence.

Le chanteur de 67 ans a parfois répondu à certaines accusations. Dans le cas de la plainte de Flavie Flament, il a évoqué une "brève histoire" qui n'a été "ni violente, ni contrainte, ni sournoise". "Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'." Il a également évoqué la différence d'âge reconnaissant que cela "puisse faire réagir". Patrick Bruel a également réagi aux accusations d'Ophélie Fajfer concédant un baiser, mais assurant ne pas avoir poursuivi face au refus de la jeune femme. Pour d'autres accusations, il évoque des relations "pleinement consenties" ou "dément absolument l'existence des scènes" rapportées.

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