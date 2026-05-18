Affaire Patrick Bruel : une concession du chanteur, ce qu'on sait des accusations de violences sexuelles

Patrick Bruel est accusé d'agressions sexuelles et de viols par plusieurs femmes, dont sept ayant déposé plainte contre lui. Le chanteur nie fermement les faits qui lui sont reprochés et a réagi à certaines accusations. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

L'essentiel

Patrick Bruel est accusé d'agressions sexuelles et de viols par plusieurs femmes. Les témoignages d'une quinzaine de femmes ont été publiés dans la presse depuis le premières révélations faites par Médiapart le 18 mars 2026.

Au moins sept plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel. La dernière en date est celle de Flavie Flament qui, le vendredi 15 mai, a publiquement accusé le chanteur de l'avoir violée en 1991 alors qu'elle avait 16 ans et lui 32 ans.

Quatre de ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes ouvertes par le parquet de Saint-Malo, celui de Nanterre, celui de Paris et la justice belge. La procureur de la République de Paris a cependant déclaré le dimanche 17 mai sur RTL que toutes les affaires devraient, a priori, être "regroupées" au parquet de Nanterre qui "est compétent en raison du lieu de domicile du mis en cause".

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui son reprochés. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit dans un message posté sur Instagram le dimanche 17 mai.

Le chanteur a spécifiquement réagi aux accusations de Flavie Flament évoquant une "brève histoire [...] ni violente, ni contrainte". Il a simplement concédé une différence d'âge importante et dit comprendre que cela "puisse faire réagir".

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13:45 - "Tu dégoûtes" : Patrick Bruel épinglé par une actrice Les accusations de Flavie Flament et la réaction de Patrick Bruel font réagir. Sur Instagram, la réalisatrice et actrice connue pour militer contre les violences faites aux femmes, Andréa Bescond, a posté une publication dans laquelle elle dénonce la défense du chanteur et l'écart d'âge qu'il avait avec Flavie Flament au moment supposé des faits. "Tu prétends que tu as eu une 'relation épisodique consentie' avec Flavie. Tu dis ça sans même avoir honte d'avoir été un adulte qui pense normal d'avoir des relations sexuelles avec une adolescente', écrit-elle répétant à plusieurs reprises : "Elle avait 16 ans, tu en avais 32." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par andrea_bescond (@andrea_bescond) 13:13 - Patrick Bruel concède "une différence d'âge" avec Flavie Flament pouvant "faire réagir" Patrick Bruel, qui présente les faits reprochés par Flavie Flament comme une relation consentie entre eux deux, dit comprendre que la différence d'âge "puisse faire réagir". Le chanteur et l'animatrice ont une quinzaine d'années d'écart, cela signifie qu'en 1991 - date des faits dénoncés par Flavie Flament - la jeune femme avait 16 ans et était donc mineure, tandis que l'artiste avait 32 ans. 12:52 - "Cette histoire est fausse" : Patrick Bruel nie les accusations de Flavie Flament Accusé publiquement de viol par Flavie Flament vendredi, Patrick Bruel est sorti du silence dimanche soir. Dans un message publié sur Instagram il a indiqué avoir rencontré l'animatrice "dans les années 90" et avoir eu "une brève histoire" avec elle. "Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'" affirme-t-il dans son message. Le chanteur dément le viol dénoncé par Flavie Flament et dit ne pas comprendre "pourquoi, soudainement, aujourd'hui, Flavie Flament raconte une histoire différente et sordide". "Je sais simplement que cette histoire est fausse", ajoute-t-il.

Ce qu'il faut savoir

L'affaire Patrick Bruel a débuté le 18 mars avec la publication par Médiapart du huit témoignages de femmes accusant le chanteur de violences sexuelles. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Quatre autres témoignages ont été publiés dans les colonnes de ELLE le 14 avril. Le même jour, deux attachées de presse belge ont également témoigné auprès de la RTBF et de Médiapart. Les accusations concernant Patrick Bruel ont de nouveau fait beaucoup de bruit le 15 mai avec l'annonce du dépôt de plainte de Flavie Flament.

Au total, sept des accusatrices ont déposé plainte contre Patrick Bruel et pour l'heure quatre de ces procédures ont donné lieu à des enquêtes judiciaires. Voici le détail des plaintes et des enquêtes visant le chanteur :

Une femme a déposé plainte à Saint-Malo pour dénoncer un viol qui aurait eu lieu en 2012 au Festival du film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury. Une enquête est en cours.

La directrice général d'Unifrance, Daniela Elstern, a déposé plainte auprès du parquet de Paris concernant une "tentative de viol" et une "agression sexuelle" en marge du festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997. A l'époque, elle avait 26 ans et travaillait déjà pour l'Unifrance. "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps", a-t-elle déclaré auprès de Médiapart. Une enquête est en cours.

Une femme prénommée Ophélie Fajfer a déposé plainte pour viol et agression sexuelle auprès du parquet de Nanterre en 2021 pour des faites qui remonteraient à 2015. Elle raconte avoir rencontré le chanteur sur le tournage d'un clip des Enfoirés lorsqu'elle avait 19 ans et souhaitait faire écouter ses chansons à des artistes. Le chanteur lui aurait proposé de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressée sexuellement. "Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans ELLE. Après avoir été classée sans suite en 2022, la plainte a été réexaminée et entraîné l'ouverture d'une enquête a indiqué l'avocate de la plaignante le 18 mai sur BFMTV.

L'attachée de presse belge Karine Viseur a déposé plainte pour "atteinte à l'intégrité sexuelle" à Bruxelles. Elle dénonce une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Elle renouvelle la plainte qu'elle avait déjà déposé pour agression sexuelle en 2010 avant de la retirer. Une enquête a été ouverte par la justice belge.

L'animatrice Flavie Flament a annoncé avoir déposé plainte pour viol et accuse Patrick Bruel d'avoir abusé d'elle en 1991 à l'issue d'un shooting alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui quasiment le double de son âge. Dans sa plainte, elle raconte s'être rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, avoir fait un black-out après avoir bu du thé servi par le chanteur et s'être réveillée alors que ce dernier lui remettait son pantalon : "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", rapporte-t-elle à Médiapart. Patrick Bruel l'aurait ensuite déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint Lazare". La plainte déposée le mercredi 13 mai n'avait pas été notifiée au parquet de Paris le dimanche 18 mai a indiqué la procureure sur RTL.

Deux autres femmes ont déposé plainte le mercredi 13 mai "pour agression sexuelle et pour tentative de viol" contre Patrick Bruel auprès du parquet de Nanterre d'après la Fondation des femmes. Ces deux femmes avaient déjà porté plainte en 2019 et 2020 et demandent désormais l'ouverture d'une information judiciaire précise France Télévisions.

Des violences sexuelles sur mineures rapportées dans certains témoignages

D'autres témoignages de femmes n'ayant pas porté plainte ont été publiés dans la presse. Certaines de ces accusations portent sur des rapports sexuels que Patrick Bruel aurait eu avec des jeunes femmes mineures. C'est le cas de Flavie Flament qui avait 16 ans au moment des faits présumés. Mais une autre accusatrice ne s'étant pas signalée à la police a indiqué à Médiapart avoir été agressée sexuellement en 1992 alors qu'elle avait 15 ans et était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde", a-t-elle déclaré.

Les faits rapportés dans certaines plaintes contre Patrick Bruel risquent de dépasser les délais de prescriptions prévues (10 ans pour une agression sexuelle, 30 ans pour viol et 30 ans à compter de la majorité de la victime dans le cas de faits commis sur une personne mineure). "Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", a toutefois rappelé Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de Flavie Flament, sur BFMTV. L'avocate estime que les "dénonciations en série" contre Patrick Bruel pourraient écarter la prescription. Dans l'affaire des accusations de violences sexuelles visant Patrick Poivre d'Arvor, la cour d'appel de Versailles avant estimé que "l’instruction pouvait se poursuivre même pour des faits prescrits" rappelle Public Sénat.

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le chanteur qui s'est longtemps exprimé par la voix de ses avocats a pris la parole lui-même le dimanche 17 mai sur Instagram. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur le réseau social. Mis en cause, l'artiste bénéficie de la présomption d'innocence.

Le chanteur de 66 ans a parfois répondu à certaines accusations. Dans le cas de la plainte de Flavie Flament, il a évoqué une "brève histoire" qui n'a été "ni violente, ni contrainte, ni sournoise". "Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'." Il a également évoqué la différence d'âge reconnaissant que cela "puisse faire réagir". Patrick Bruel a également réagi aux accusations d'Ophélie Fajfer concédant un baiser, mais assurant ne pas avoir poursuivi face au refus de la jeune femme. Pour d'autres accusations, il évoque des relations "pleinement consenties" ou "dément absolument l'existence des scènes" rapportées.

Patrick Bruel avait déjà été accusé par cinq femmes en 2019 dans l'affaire dite des "massages", portant sur des faits ayant eu lieu en 2008, 2011 et 2019. Les enquêtes pour agression et harcèlement sexuel qui s'en étaient suivies avaient été classées sans suite en décembre 2020, "en l'absence d'élément permettant de caractériser une infraction pénale".