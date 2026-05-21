Patrick Bruel accusé de viol : nouvelles plaintes et malaise en tournée... Ce qui attend le chanteur

Patrick Bruel est accusé de viols et d'agressions par plusieurs femmes, dont Flavie Flament. Les maires de plusieurs villes ont déjà appelé le chanteur et les organisateurs à ne pas maintenir les concerts, faisant planer de gros doutes sur sa tournée.

L'essentiel

Patrick Bruel est accusé d'agressions sexuelles et de viols par plusieurs femmes. Une trentaine de femmes ont témoigné dans la presse depuis les premières révélations faites par Mediapart le 18 mars 2026.

et de viols par plusieurs femmes. Une trentaine de femmes ont témoigné dans la presse depuis les premières révélations faites par Mediapart le 18 mars 2026. La justice prend les témoignages au sérieux . 8 plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel - 6 en France et la dernière en Belgique. Le parquet de Nanterre a par ailleurs décidé de rouvrir une plainte classée sans suite en 2022 ainsi que les dossiers liés à l'affaire des masseuses classée en 2020. "Nous allons déposer de nouvelles plaintes pour viol contre monsieur Patrick Bruel", a prévenu l'avocate Corinne Herrmann le 19 mai. Toutes les plaintes françaises déposées auprès de différents parquets vont être "regroupées" au parquet de Nanterre. Plusieurs enquêtes sont déjà en cours.

. 8 plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel - 6 en France et la dernière en Belgique. Le parquet de Nanterre a par ailleurs décidé de rouvrir une plainte classée sans suite en 2022 ainsi que les dossiers liés à l'affaire des masseuses classée en 2020. "Nous allons déposer de nouvelles plaintes pour viol contre monsieur Patrick Bruel", a prévenu l'avocate Corinne Herrmann le 19 mai. Toutes les plaintes françaises déposées auprès de différents parquets vont être "regroupées" au parquet de Nanterre. Plusieurs enquêtes sont déjà en cours. Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés . "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur Instagram le 17 mai. Face aux accusations de Flavie Flament, Patrick Bruel et ses avocats évoquent une "relation épisodique et consentie" s'étant "étalée sur plusieurs années". Me Christophe Ingrain a décrit "deux personnes qui s'apprécient et peuvent de temps en temps avoir des relations sexuelles lorsqu'elles se rencontrent" sur BFMTV.

. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur Instagram le 17 mai. Face aux accusations de Flavie Flament, Patrick Bruel et ses avocats évoquent une "relation épisodique et consentie" s'étant "étalée sur plusieurs années". Me Christophe Ingrain a décrit "deux personnes qui s'apprécient et peuvent de temps en temps avoir des relations sexuelles lorsqu'elles se rencontrent" sur BFMTV. Des concerts annulés. Les accusations contre Patrick Bruel ont eu de premières répercussions sur sa tournée Alors Regarde. Trois dates ont été annulées au Québec, a-t-on appris mardi soir. Les maires de Nancy, Brest et Marseille ont aussi appelé le chanteur et les organisateurs à ne pas maintenir les concerts. Patrick Bruel doit débuter une tournée anniversaire dans plusieurs grandes villes françaises avec une première date le 16 juin à Paris.

Les accusations contre Patrick Bruel ont eu de premières répercussions sur sa tournée Alors Regarde. Trois dates ont été annulées au Québec, a-t-on appris mardi soir. Les maires de Nancy, Brest et Marseille ont aussi appelé le chanteur et les organisateurs à ne pas maintenir les concerts. première Les politiques s'emparent de l'affaire. Ce jeudi 21 mai, la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes/hommes Aurore Bergé estime que c'est au chanteur de "décider s'il souhaite être sur scène" sur RTL, alors que les appels à l'annulation de ses concerts se multiplient. Le maire de Paris a souhaité publiquement ce mercredi que Patrick Bruel "annule de lui-même" ses concerts dans la capitale.

En direct

11:14 - Zemmour estime que ce serait "scandaleux" si Bruel ne peut plus travailler Le patron de Reconquête! et probable candidat à l'élection présidentielle, Eric Zemmour, juge ce jeudi qu'il serait "scandaleux" que Patrick Bruel, visé par quatre plaintes pour viol en France, soit contraint d'annuler sa tournée de concerts. "La sérénité de la justice, ça doit lui permettre de travailler jusqu'au bout", estime-t-il sur Franceinfo. "La justice, ça veut dire une procédure, ça veut dire un procès, ça veut dire un procès équitable avec des défenseurs, avec des accusateurs, avec un juge qui normalement est impartial, ça demande du temps (...) On ne jette pas un homme comme ça avec des accusations dont on ne sait pas si elles sont exactes ou pas", conclut-il. 10:20 - Au théâtre, un certain malaise palpable autour de Patrick Bruel Au théâtre Édouard VII où il joue actuellement avec Stéphane Freiss et Marine Delterme, dans Deuxième partie, une pièce de Samuel Benchetrit, l'époux de Vanessa Paradis, certains signes de tension apparaissent autour de Patrick Bruel, selon les informations du journal Le Parisien. Au moment de saluer, à la fin de la pièce, les spectateurs ne se lèvent plus pour applaudir l'acteur comme c'était le cas, lors des premières représentations, révèle le quotidien. "Il semble fatigué, le visage bouffi, marqué", apprend-on. "Je ne l'ai pas senti super à l'aise aussi, et il a mauvaise mine", confie une spectatrice. "Là on vient de fêter la 100e, d'habitude on va au restaurant, mais on est restés ici. Entre nous, on a bu un coup, pas plus", ajoute la directrice de la salle. En savoir plus Flavie Flament : nouvelle prise de parole contre Patrick Bruel, elle dénonce un mensonge

Affaire Bruel-Flament : un adulte de 32 ans peut-il coucher avec une adolescente de 16 ans ?

Affaire Patrick Bruel : "Je l'ai vu", nouveau témoignage d'une Miss France sur le comportement du chanteur 10:03 - Cette avocate assure avoir reçu "énormément de témoignages et demandes de dépôts de plainte" Me Jade Dousselin, avocate d'une des plaignantes contre Patrick Bruel, a déclaré ce jeudi 21 mai sur BFMTV, avoir reçu "énormément de témoignages et demandes de dépôts de plainte" à l'égard du chanteur qui n'ont pas encore été rendus publics. "J'ai été récipiendaire d'énormément de témoignages et de demandes de dépôts de plainte", a-t-elle indiqué. 09:11 - "J'étais sa cible depuis le matin de son arrivée", le témoignage de Karine Viseur, une des plaignantes Après sa plainte contre Patrick Bruel, Karine Viseur a pris la parole pour "donner du soutien aux autres femmes". L'attachée de presse belge a porté plainte contre le chanteur pour agression sexuelle. Les faits remontent à 2010, lors de la promotion d'un de ses films en Belgique. La justice belge a ouvert une enquête, ce qui est "un énorme soulagement" pour Karine Viseur. "En une fraction de seconde il m'attrape par le poignet et m'attire dans la toilette qu'il ferme à clé (...) Il m'adosse contre la porte donc je ne sais pas l'ouvrir. Il essaye de m'embrasser", raconte-t-elle au micro de BFMTV. Karine Viseur se souvient de "ses lèvres dans (son) cou" et de "ses mains qui caressent (ses) jambes", remontant "sous (sa) jupe". "J'étais sa cible depuis le matin de son arrivée, assure-t-elle. J'ai dit non plusieurs fois". "J'ai mis 15 ans à parler, je croyais que j'étais seule. Je ne suis pas seule", dit-elle. Elle juge enfin "honorables" les initiatives de certains maires de France, ayant appelé à à l'annulation des concerts de Patrick Bruel, notamment à Paris, Brest, Marseille ou encore Forest en Belgique. 09:05 - C'est à lui "décider s'il souhaite être sur scène", estime la ministre Aurore Bergé La ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes/hommes Aurore Bergé estime que c'est à Patrick Bruel, accusés de viols et d'agressions sexuelles, de "décider s'il souhaite être sur scène" alors que les appels à l'annulation de ses concerts se multiplient. Sur RTL, elle déclare "comprendre l'émoi de celles et ceux qui considèrent que ce serait inapproprié, qui n'ont pas envie de s'y rendre. Mais ça c'est une liberté individuelle d'y aller ou pas", a-t-elle insisté. "Il y a des accusations qui sont portées contre lui, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a une information judiciaire qui est ouverte, mais il n'y a pas de condamnation", poursuit-elle. "Si j'appelle solennellement Patrick Bruel à annuler ces concerts, vous imaginez bien l'interprétation immédiate qui en sera faite: il n'y a plus de présomption d'innocence", a expliqué Aurore Bergé, ce jeudi 21 mai. 20/05/26 - 23:46 - Le troublant témoignage de la chanteuse Nina Goern FIN DU DIRECT - Membre du duo Cats on Trees, celle qui fut jurée de The Voice Belgique lors de la saison 5 est revenue sur la plateforme Threads sur un souvenir pour le moins étonnant d'une collaboration avec Patrick Bruel. "Nous chantions avec Patrick Bruel et Bénabar dans une émission de télévision. Nous reprenions un morceau des Innocents", a-t-elle tout d'abord contextualisé, avant de se remémorer : "On arrive tôt le matin pour les répétitions. Et là, discrètement, un mot circule dans mon équipe, glissé à voix basse mais très clairement : 'Interdiction formelle de laisser Nina seule avec lui'." Et de conclure : "Ce réflexe de vigilance, cette stratégie discrète pour éviter qu'une situation dérape en disait déjà tellement long… Soutien inconditionnel aux victimes." 20/05/26 - 22:53 - Patrick Bruel n'a pas été entendu depuis l'ouverture des enquêtes pour violences sexuelles Plusieurs enquêtes ont été ouvertes après les plaintes déposées contre Patrick Bruel l'accusant de violences sexuelles. Le chanteur n'a cependant pas encore été entendu pour les enquêteurs dans ces nouvelles affaires a fait savoir son avocat, Me Christophe Ingrain, sur le plateau de TBT9 hier soir. 20/05/26 - 21:48 - "On le sait depuis des années.. Qu’il aille se faire soigner !" réagit Lio Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, la chanteuse Lio a réagi à l'affaire Patrick Bruel. "On le sait depuis des années... Qu’il aille se faire soigner !", a-t-elle lancé en référence aux accusations d'agressions sexuelles et de viol dont il fait l'objet. Et d'ajouter : "Il faut lui apprendre à rentrer son sexe, je suis désolée, il a un problème." 20/05/26 - 20:59 - Trois maires appellent à l'annulation des concerts de Patrick Bruel Les maires de Paris, Marseille et de Brest ont appelé Patrick Bruel a annuler ses concerts prévus dans leur ville ces prochains mois. Après la déclaration d'Emmanuel Grégoire sur France 2 et les propos de Benoît Payan rapporté par RMC, l'édile brestois Stéphane Roudaut a estimé que le chanteur "devrait avoir la décence, sans délai, de se mettre en retrait le temps que les affaires qui le visent soient jugées". Le maire de la ville bretonne a précisé ne pas avoir le pouvoir d'annuler lui-même le concert prévu le 11 novembre. "La présomption d’innocence est un principe cardinal de notre droit. Elle protège Patrick Bruel et nul ne saurait s’en affranchir. Mais ce principe n’a jamais commandé le silence des consciences. La gravité des faits dénoncés, leur nombre, leur convergence appellent une réponse à la hauteur : celle du retrait. Ce que la loi n’impose pas, la dignité l’exige", a-t-il déclaré dans un communiqué rapporté par le Télégramme. 20/05/26 - 19:51 - "Il est évident que j'irai pas assister" à un concert de Bruel : la présidente de l'Assemblée prend position La présidente de l'Assemblée nationale a pris position concernant le maintien des concerts de Patrick Bruel. Si elle n'a pas appelé l'artiste à se retirer indiquant que "c’est à lui de le décider", Yaël Braun-Pivet à fait savoir sur France Inter qu'à titre personnel "il est évident qu'[elle n'ira] pas assister à tel ou tel concert” de Patrick Bruel. L'élue a estimé que "ce que l’on entend" dans les accusations de violences sexuelles visant le chanteur "est très grave”. 20/05/26 - 18:40 - Patrick Bruel maintenu à l'affiche du théâtre Edouard VII jusqu'en juin A l'affiche d'une pièce de théâtre au Edouard VII depuis janvier, Patrick Bruel devrait continuer de jouer jusqu'à la fin de la représentation prévue pour durer jusqu'au 7 juin. Le chanteur ne faut pas se retirer de la pièce pour des raisons contractuelles a indiqué une source proche du dossier au Figaro. "Pour ce projet, la salle doit être pleine tous les soirs afin d’assurer une rentabilité financière. Si demain Patrick Bruel décidait d’arrêter, il devrait payer tout le monde (la production, les comédiens...) jusqu’à la dernière date", explique cette dernière. 20/05/26 - 17:26 - Le maire de Marseille demande à Patrick Bruel de déprogrammer son concert au Dôme Après le maire de Paris, c'est celui de Marseille qui invite Patrick Bruel à se mettre en retrait de la scène pendant la durée des enquêtes ouvertes contre lui après des accusations de violences sexuelles. Le chanteur qui doit se produire au Dôme de Marseille le 30 octobre prochain n'est plus le bienvenu pour la mairie qui appelle l'artiste à se déprogrammer lui-même "au vu de la gravité des accusations portées à [son] encontre par de nombreuses femmes" rapporte RMC. Benoît Payan dit demander une suspension du concert "par respect pour la parole des victimes qui doivent être entendues et de [la] présomption d’innocence" de Patrick Bruel "le temps que la Justice fasse sereinement son travail". 20/05/26 - 16:28 - Les concerts de Patrick Bruel impossible à annuler ? Les appels à l'annulation des concerts de Patrick Bruel se multiplient et les premiers effets sont visibles puisque trois dates du chanteur prévues au Canada ont été annulées par l'agence Gestev mardi soir. En revanche, toutes les scènes de Patrick Bruel en France sont pour l'heure maintenue que ce soit pour sa tournée anniversaire ou pour les festivals de l'été. Des directeurs de festivales indépendants ont évoqué un coût financier trop important à assumer en cas de déprogrammation du chanteur, d'autres évoquent le contrat qui les lie à l'artiste comme le producteur du festival au Château de l’Empéri, à Salon-de-Provence. L'organisation "n’a aucune marge de manœuvre et ne peut pas dénoncer le contrat qui la lie au producteur", ont indiqué les équipes municipales à 20 Minutes. Une réponse similaire a été donnée au média par le Cirque d'Hiver qui accueillera prochainement un concert de Patrick Bruel : "Il faut voir avec son producteur… nous, on se réfère à la loi, quand un contrat est signé, il ne peut pas être rompu. On respecte la loi. Ils ont loué le bâtiment." 20/05/26 - 15:40 - "J’ai le droit de penser qu’il est innocent" : Patrick Bruel affiche complet au théâtre Depuis janvier et jusqu'au 7 juin, Patrick Bruel est à l'affiche de la pièce Deuxième partie au théâtre Édouard VII dans le 9e arrondissement de Paris. La pièce, qui affiche régulièrement complet, n'a pas vu son audience s'essouffler après les accusations visant le chanteur et comédien. Plusieurs spectateurs venus voir la pièce continuent de soutenir Patrick Bruel comme un couple de sexagénaire entendu par Le Figaro : "J’ai le droit de penser qu’il est innocent, plusieurs poursuites ont déjà été classées sans suite". Le couple qui concède que Patrick Bruel est connu comme une "dragueur", ne croit pas aux accusations : "Je pense qu’il n’avait pas besoin de droguer les femmes pour les avoir dans son lit", estime l'homme tandis que sa femme se souvient qu'à l'époque "les femmes se mettaient nues devant la porte des stars comme lui". Le couple n'est pas le seul, une autre spectatrice soupçonne les accusatrices de Patrick Bruel de rechercher un peu de lumière ou des "compensations financières". 20/05/26 - 12:28 - Patrick Bruel "n’est coupable de rien" : ces fans qui ne croient pas aux accusations visant le chanteur Si certains fans entendent et accordent du crédit aux accusations de violences sexuelles visant Patrick Bruel, d'autres préfère ne pas y porter attention comme cette fan de Côte d'Or qui "compte bien aller" au concert du chanteur prévu en octobre au zénith de Dijon. "Je n’ai pas de cas de conscience car, pour l’instant, il n’est coupable de rien. Ses musiques m’ont toujours apporté du bien-être et tous ces témoignages ne changent rien. Patrick m’accompagne depuis tellement longtemps que j’aurais vraiment du mal à ne plus l’écouter… Ce serait impossible", explique-t-elle au Dauphiné Libéré. Certains fans vont même plus en loin en jetant du discrédit sur les accusations des plaignantes, un homme qualifie ces dernières "d'opportunistes qui espèrent obtenir une confortable somme d’argent", tandis qu'une autre fan juge "un peu facile de coucher avec la star et [de] revenir des années après en disant 'j’étais mineure', etc", sans tenir compte de le domination que le chanteur aurait pu exercer de par son âge ou sa notoriété. Auprès du Dauphiné toujours, un septuagénaire va jusqu'à soupçonné Flavie Flament d'être une "animatrice sur le déclin" en quête d'un "quart d'heure de gloire. LIRE PLUS

Ce qu'il faut savoir

L'affaire Patrick Bruel a débuté le 18 mars avec la publication par Mediapart du huit témoignages de femmes accusant le chanteur de violences sexuelles. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Quatre autres témoignages ont été publiés dans les colonnes de ELLE le 14 avril. Le même jour, deux attachées de presse belge ont également témoigné auprès de la RTBF et de Mediapart. Les accusations concernant Patrick Bruel ont de nouveau fait beaucoup de bruit le 15 mai avec l'annonce du dépôt de plainte de Flavie Flament.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel en France et en Belgique et une partie d'entres elles ont donné lieu à des enquêtes. Le parquet de Nanterre a également décidé de rouvrir plusieurs enquêtes déposées entre 2019 et 2020 dans l'affaire dite "des masseuses" et qui avaient été classées sans suite en 2020. On fait le point sur les différentes procédures visant le chanteur.

La journaliste et animatrice Flavie Flament a annoncé avoir déposé plainte pour viol et accuse Patrick Bruel d'avoir abusé d'elle en 1991 à l'issue d'un shooting alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 31 ans. Dans sa plainte, elle raconte s'être rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, avoir fait un black-out après avoir bu du thé servi par le chanteur et s'être réveillée alors que ce dernier lui remettait son pantalon : "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", rapporte-t-elle à Mediapart. Patrick Bruel l'aurait ensuite déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint Lazare". La plainte déposée le mercredi 13 mai n'avait pas été notifiée au parquet de Paris le dimanche 18 mai a indiqué la procureure sur RTL.

L'affaire Daniela Elstern (1997)

La directrice général d'Unifrance, Daniela Elstern, a déposé plainte auprès du parquet de Paris concernant une "tentative de viol" et une "agression sexuelle" en marge du festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997. A l'époque, elle avait 26 ans et travaillait déjà pour l'Unifrance. "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps", a-t-elle déclaré auprès de Mediapart. Une enquête est en cours.

L'affaire Monaco (2000)

Une journaliste culturelle, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a déposé plainte pour une tentative de viol qui aurait eu lieu en juillet 2000 à Monaco dans une suite d'hôtel après une rencontre professionnelle. Elle a indiqué au magazine ELLE avoir été plaquée au sol "[les] mains [du chanteur] partout sur [son] corps", et avoir dû "lutter physiquement" pour "s'en sortir", dénonçant un "truc sale, glauque". Une enquête est en cours.

L'affaire de Metz (2008 ou 2009)

Une femme a déposé plainte pour des violences sexuelles qui auraient commises à Patrick Bruel et seraient survenue à Metz en 2008 selon les informations de France Info. BFMTV évoque l'année 2009. Les faits dénoncés ne sont pas précisés, c'est une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

L'affaire Karine Viseur en Belgique (2010)

L'attachée de presse belge Karine Viseur a déposé plainte pour "atteinte à l'intégrité sexuelle" à Bruxelles. Elle dénonce une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Après une drague "lourde" et "répétée" de Patrick Bruel, la situation aurait dégénéré dans les couloirs selon l'attachée de presse : "Il se rapproche, il me tient par les hanches, on arrive à la salle de maquillage et là commence… La déferlante [...] Je le retrouve accolé derrière moi. Il m'enchaîne avec ses bras qui passent à l'avant de mon corps", raconte-t-elle à RTL. Elle décrit des "caresses" dont certains faites "sous [sa] robe". "Il s'ensuit de nouveau des attouchements. Il essaie de m'embrasser de force. Il se frotte à moi. Il me caresse" dans les toilettes où elle aurait été retenue de force avant de réussir à s'échapper. Jeudi 21 mai, au micro de BFMTV, elle assure prendre la parole pour "donner du soutien aux autres femmes". "J'étais sa cible depuis le matin de son arrivée, assure-t-elle. J'ai dit non plusieurs fois (...) J'ai mis 15 ans à parler, je croyais que j'étais seule. Je ne suis pas seule", dit-elle. Une enquête a été ouverte par la justice belge.

L'affaire Saint-Malo (2012)

Une femme a déposé plainte à Saint-Malo pour dénoncer un viol qui aurait eu lieu en 2012 au Festival du film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury. Une enquête est en cours.

L'affaire Ophélie Fajfer (2015)

Ophélie Fajfer a déposé plainte pour viol et agression sexuelle auprès du parquet de Nanterre en 2021 pour des faites qui remonteraient à 2015. Elle raconte avoir rencontré le chanteur sur le tournage d'un clip des Enfoirés lorsqu'elle avait 19 ans et souhaitait faire écouter ses chansons à des artistes. Le chanteur lui aurait proposé de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressée sexuellement. "Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans ELLE. Après avoir été classée sans suite en 2022, la plainte a été réexaminée et entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre a indiqué l'avocate de la plaignante le 18 mai sur BFMTV.

L'affaire des masseuses (années 2000 à 2020 et rouverte en 2026)

Entre 2019 et 2020 six femmes avaient porté plainte contre le chanteur pour dénoncer des violences sexuelles. Quatre d'entre elles avaient révélé avoir été victime d'agression, d'exhibition sexuelle et de tentative de viol entre 2008 et 2019, tandis que deux autres avaient porté plainte pour viol pour des faits étalés entre 2000 et 2010. Alors que toutes les plaintes avaient été classées sans suite en 2020 car "l'infraction était insuffisamment caractérisée", le parquet de Nanterre a prévu de rouvrir l'affaire selon BFMTV. A noter que deux de ces plaignantes ont déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits le 12 mai avec l'aide de la Fondation des femmes.

Des violences sexuelles sur mineures rapportées dans certains témoignages

Deux des accusations visant Patrick Bruel concernent des faits à l'encontre de jeunes femmes mineures. C'est le cas de Flavie Flament qui avait 16 ans au moment des faits présumés. Mais une autre accusatrice ne s'étant pas signalée à la police a indiqué à Mediapart avoir été agressée sexuellement en 1992 alors qu'elle avait 15 ans et était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde", a-t-elle déclaré.

Les faits rapportés dans certaines plaintes contre Patrick Bruel risquent de dépasser les délais de prescriptions prévues (10 ans pour une agression sexuelle, 30 ans pour viol et 30 ans à compter de la majorité de la victime dans le cas de faits commis sur une personne mineure). "Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", a toutefois rappelé Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de Flavie Flament, sur BFMTV. L'avocate estime que les "dénonciations en série" contre Patrick Bruel pourraient écarter la prescription. Dans l'affaire des accusations de violences sexuelles visant Patrick Poivre d'Arvor, la cour d'appel de Versailles avant estimé que "l’instruction pouvait se poursuivre même pour des faits prescrits" rappelle Public Sénat.

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le chanteur qui s'est longtemps exprimé par la voix de ses avocats a pris la parole lui-même le dimanche 17 mai sur Instagram. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur le réseau social. Mis en cause, l'artiste bénéficie de la présomption d'innocence.

Le chanteur de 67 ans a parfois répondu à certaines accusations. Dans le cas de la plainte de Flavie Flament, il a évoqué une "brève histoire" qui n'a été "ni violente, ni contrainte, ni sournoise". "Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'." Il a également évoqué la différence d'âge reconnaissant que cela "puisse faire réagir". Patrick Bruel a également réagi aux accusations d'Ophélie Fajfer concédant un baiser, mais assurant ne pas avoir poursuivi face au refus de la jeune femme. Pour d'autres accusations, il évoque des relations "pleinement consenties" ou "dément absolument l'existence des scènes" rapportées.