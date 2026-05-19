Patrick Bruel accusé de viols : 13 plaintes étudiées et d'autres à venir promet une avocate de victimes

Patrick Bruel est accusé d'agressions sexuelles et de viols par plusieurs femmes, dont huit ayant déposé ou redéposé plainte contre lui. Des enquêtes ont été ouvertes et le parquet de Nanterre a décidé de rouvrir d'anciennes affaires impliquant le chanteur.

L'essentiel

Patrick Bruel est accusé d'agressions sexuelles et de viols par plusieurs femmes. Une trentaine de femmes ont témoigné dans la presse depuis les premières révélations faites par Mediapart le 18 mars 2026.

8 plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel - 6 en France et la dernière en Belgique. Le parquet de Nanterre a par ailleurs décidé de rouvrir une plainte classée sans suite en 2022 ainsi que les dossiers liés à l'affaire des masseuses classée en 2020. "Nous allons déposer de nouvelles plaintes pour viol contre monsieur Patrick Bruel", a prévenu l'avocate Corinne Herrmann sur France Inter ce mardi 19 mai.

Toutes les plaintes françaises déposées auprès de différents parquets vont être "regroupées" au parquet de Nanterre qui "est compétent en raison du lieu de domicile du mis en cause" a fait savoir la procureure de Paris le 17 mai.

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit dans un message posté sur Instagram le dimanche 17 mai.

En direct

09:21 - Patrick Bruel accusé de violences sexuelles et bientôt de diffamation ? Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et dans le cas de Flavie Flament qui l'accuse de viol, il assure avoir eu une "brève relation" ou encore une "relation épisodique", selon les termes utilisés par ses avocats, consentie. Ce que dément fermement la journaliste et animatrice dans un entretien accordé à Médiapart : "Je n'ai jamais entretenu une relation, quelle qu’elle soit d’ailleurs, avec Patrick Bruel, jamais". Ce que confirme son avocate, Me Corinne Herrmann sur Franceinfo : "Il n'y a jamais eu de relation entre Patrick Bruel et Flavie Flament". L'avocate n'a d'ailleurs pas exclu de "donner lieu à des procédures en diffamation" concernant certains éléments de la défense du chanteur. 08:58 - 13 plaintes déposées contre Patrick Bruel pour violences sexuelles Patrick Bruel fait l'objet de plaintes pour violences sexuelles déposées par 13 femmes différentes. Six de ces plaintes ont été déposées depuis le mois de mars (cinq en France et une en Belgique) et les sept autres sont d'anciennes plaintes déposées entre 2019 et 2021 et classées sans suite en 2020 et en 2022. Six des sept plaintes sont liées à l'affaire dite "des masseuses" ayant éclaté en 2020 et deux des plaignantes à l'origine d'accusations dans cette affaire ont renouvelé leur plainte contre Patrick Bruel entre le 12 et le 13 mai, avant que la justice décide de rouvrir la totalité de l'affaire. En savoir plus Flavie Flament : nouvelle prise de parole contre Patrick Bruel, elle dénonce un mensonge

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Affaire Patrick Bruel : "Je l'ai vu", nouveau témoignage d'une Miss France sur le comportement du chanteur 08:42 - L'avocate de Flavie Flament promet le dépôt de "nouvelles plaintes pour viol contre Patrick Bruel" "Nous allons déposer de nouvelles plaintes pour viol contre monsieur Patrick Bruel." Me Corinne Herrmann, une des avocates de Flavie Flament a affirmé sur France Inter ce mardi matin que de "nouvelles plaignantes [...] sont entrées en contact avec nous en tant qu'avocat pour qu'on construise leur plainte", a-t-elle expliqué assurant que ces "plaintes pour viol contre Patrick Bruel" sont déposées "dans les jours qui viennent". 18/05/26 - 23:37 - Face à la réouverture de certaines enquêtes, l'entourage de Patrick Bruel plutôt serein ? FIN DU DIRECT - Toujours dans les colonnes du Figaro, l'entourage de Patrick Bruel insiste sur le fait que les premières enquêtes, qui ont eu lieu en 2020 et 2022 - avaient conduit au classement sans suite de différentes plaintes avant que le parquet ne décide de réouvrir des enquêtes ce lundi -, n’avaient, à l'époque, "pas été prises à la légère". "48 heures de garde à vue, une analyse de la téléphonie, des perquisitions... L’enquête a été faite sérieusement et le résultat était déterminant", insiste-t-on. 18/05/26 - 23:06 - L'une des plaignantes a-t-elle tenté de soutirer de l'argent à Patrick Bruel ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'entourage de Patrick Bruel dans les colonnes du Figaro. En échange de son silence, elle aurait demandé "une importante somme d'argent", affirme-t-on. Alors qu'il n'a pas porté plainte contre celle-ci à l'époque, Patrick Bruel se réserverait désormais "la possibilité de le faire", apprend-on. 18/05/26 - 22:32 - Que sait-on de la plainte déposée contre Patrick Bruel en Belgique ? Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête judiciaire après l'enregistrement d'une plainte fin mars par une attachée de presse belge. Elle s'appelle Karine Viseur. Elle était âgée de 38 ans à l'époque des faits qu'elle dénonce, qui se seraient produits en 2010 dans les locaux de la RTBF. Elle dénonce une agression sexuelle survenue dans le cadre de son travail. Alors qu'elle passait la journée avec Patrick Bruel pour la promotion de Comme les cinq doigts de la main, elle affirme avoir été "coincée" par le chanteur dans une salle de maquillage. Elle décrit alors une "déferlante de caresses", "poitrine contre poitrine". Toujours selon ses dires, la suite se serait déroulée dans des toilettes où il l'aurait forcée à entrer puis enfermée. "Il essaye de m’embrasser de force. Il se frotte à moi. Il me caresse, il passe sous ma robe", raconte-t-elle. Elle aurait trouvé le courage de sortir du silence que lorsque d'autres femmes ont commencé à parler. 18/05/26 - 21:38 - "Le récit de Patrick Bruel est clair et n’a pas varié depuis l’enquête", insistent ses avocats Interrogés par 20 Minutes, les avocats de Patrick Bruel sont revenus sur la réouverture de l'enquête contre le chanteur portant sur les accusations de viol d'Ophélie Fajfer, trois ans après le classement sans suite de la plainte. "La justice s’est prononcée sur ces allégations après une enquête complète, au cours de laquelle Patrick Bruel a été entendu et confronté", ont rappelé Mes Céline Lasek et Christophe Ingrain. "À l’issue de ces investigations, la justice a décidé un classement sans suite de cette plainte. C’est la conclusion des enquêteurs et des magistrats sur ce sujet. Elle est claire", ont-ils insisté, arguant par ailleurs que "le récit de Patrick Bruel est clair et n’a pas varié depuis l’enquête". 18/05/26 - 21:06 - "Elle est très croyante. Elle n’avait jamais eu de relation intime", révèle l'avocate d'Ophélie Fajfer La réouverture de l'enquête concernant Ophélie Fajfer, annoncée ce lundi par le parquet de Nanterre, est un véritable "soulagement" pour cette dernière, rapporte à 20 Minutes son avocate. "Quand il y a eu le classement sans suite, elle s’est effondrée psychiquement au point de tenter de mettre fin à ses jours dans une église", explique le conseil, qui insiste sur le fait que sa cliente était d'autant plus traumatisée par les faits qu'elle dénonce qu'"elle est chrétienne et très croyante. Elle n’avait jamais eu de relation intime, pas même un baiser. Elle souhaitait garder sa virginité pour son mari". C'est aujourd'hui avec courage qu'elle appréhende cette nouvelle phase d'investigations. "Elle est droite dans ses bottes. Elle sait ce qu’elle a vécu. Elle est déterminée et maintenant, c’est à la justice de faire son travail", explique son avocate. 18/05/26 - 20:45 - "Un besoin de libération, pour elle, et pour toutes les autres" Dans les colonnes du Figaro, Me Jade Dousselin, avocate de Daniela Elstner, qui accuse Patrick Bruel de tentative de viol en 1997, est revenue sur la démarche de sa cliente. "Sa démarche est aujourd’hui moins une volonté de condamnation judiciaire qu’un besoin de libération, pour elle, et pour toutes les autres", a-t-elle insisté alors que le parquet de Paris s'est dessaisi au profit de celui de Nanterre. 18/05/26 - 20:09 - Au moins 12 plaintes déposées contre Patrick Bruel Selon le décompte et les informations de BFMTV, il y a à ce jour 12 plaintes qui visent Patrick Bruel. Dans le détail, il s'agit de : 3 plaintes pour viol à Paris datant de 1997, 2000 et 2009,

6 plaintes pour viol, tentative de viol et exhibition sexuelle dans la procédure dite des "masseuses" - classée sans suite fin 2020, mais que le parquet de Nanterre va rouvrir intégralement -,

1 plainte pour viol sur Ophélie Fajfer à L'Isle-sur-la-Sorgue en 2015,

1 plainte pour viol sur Flavie Flament à Paris en 1991,

1 plainte pour viol à Saint-Malo en septembre 2024. 18/05/26 - 19:08 - "Ceux qui nous connaissent [..] n'ont jamais perçu entre nous autre chose qu'une complicité" Dans son post Instagram publié dimanche, le chanteur Patrick Bruel est revenu sur la plainte déposée contre lui par Flavie Flament. Affirmant que leur relation "ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise", qu'il n'y a eut, selon lui, "ni viol, ni drogue" et qu'il ne l'a "jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'", Patrick Bruel l'assure : leur entourage non plus n'a rien vu des accusations dont il fait aujourd'hui l'objet. "Ceux qui nous connaissaient alors, ceux qui nous ont connus depuis, ceux qui nous ont vus nous retrouver au fil des années sur des plateaux comme dans la vie, n'ont jamais perçu entre nous autre chose qu'une complicité née de souvenirs communs", estime-t-il. 18/05/26 - 18:06 - Deux masseuses ont porté plainte contre Patrick Bruel le même jour que Flavie Flament Trois femmes ont déposé plainte contre Patrick Bruel le mercredi 13 mai : Flavie Flament ainsi que deux masseuses qui avaient déjà menée cette procédure en 2019 et 2020 mais avaient vu leur plainte classées sans suite. Encouragées par les témoignages contre le chanteur et accompagnées par la Fondation des femmes, les deux accusatrices ont renouvelé leur plainte. Le première dénonce une agression sexuelle qui serait survenue dans un hôtel-spa de Perpignan en 2019. "Tout au long du massage, il souhaitait des prestations sexuelles. Plus particulièrement des massages au niveau de son anus, il le disait clairement", rapporte-t-elle à La Dépêche. La seconde dénonce des faits remontant à 2010, selon elle le chanteur aurait tenté de la forcer à lui faire une fellation. 18/05/26 - 17:31 - Une ex-reine de beauté témoigne contre Patrick Bruel Entre le 18 mars et le 15 mai 2026, plusieurs femmes ont témoigné contre Patrick Bruel. Parmi elles, une ancienne reine de beauté s'est exprimée auprès de Médiapart le 7 mai, il s'agit de Florima Treiber, ex-mannequin et ancienne Miss Alsace en 2007. Elle dit être tombée sur le chanteur pendant la cérémonie des Molières 2028. Selon elle, Patrick Bruel lui aurait proposé d’aller boire un verre, mais au lieu de l’emmener "dans un bar", il l’aurait fait monter "chez lui". L’ancienne reine de beauté a assuré que l’artiste lui aurait soudainement "sauté dessus", sans qu’elle "comprenne ce qu’il se passait". 18/05/26 - 17:08 - 10 plaintes "au moins" étudiées par la parquet BFMTV rapporte qu'"au moins dix plaintes visant Patrick Bruel sont étudiées par le parquet de Nanterre", et ajoute que le parquet "a été destinataire de trois enquêtes judiciaires parisiennes pour des faits datant de 1997, 2000 et 2008 dénoncés par trois femmes", mais aussi de "deux plaintes émanant de deux femmes pour agression sexuelle et viol le 13 mai". Les six plaintes déposées dans le cadre de l'affaire des masseuses sont aussi réexaminées, assure BFMTV. 18/05/26 - 16:52 - Le comportement de Patrick Bruel pointé du doigt une ancienne Miss France Après les accusations formulées par Flavie Flament contre Patrick Bruel, plusieurs personnalités féminines ont réagi. C'est le cas de Valérie Bègue, Miss France 2008, qui dit croire toutes les plaignantes après avoir pu observer le comportement du chanteur lors de son élection. "Il était président du jury lors de mon élection. Je l’ai vu. Je n’ai absolument aucun doute. Je crois toutes les femmes qui ont eu le courage de parler. Et j’encourage les autres", a-t-elle écrit sur en commentaire sous la publication d'Andréa Bescond. LIRE PLUS

Ce qu'il faut savoir

L'affaire Patrick Bruel a débuté le 18 mars avec la publication par Mediapart du huit témoignages de femmes accusant le chanteur de violences sexuelles. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Quatre autres témoignages ont été publiés dans les colonnes de ELLE le 14 avril. Le même jour, deux attachées de presse belge ont également témoigné auprès de la RTBF et de Mediapart. Les accusations concernant Patrick Bruel ont de nouveau fait beaucoup de bruit le 15 mai avec l'annonce du dépôt de plainte de Flavie Flament.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel en France et en Belgique et une partie d'entres elles ont donné lieu à des enquêtes. Le parquet de Nanterre a également décidé de rouvrir plusieurs enquêtes déposées entre 2019 et 2020 dans l'affaire dite "des masseuses" et qui avaient été classées sans suite en 2020. On fait le point sur les différentes procédures visant le chanteur.

L'affaire Flavie Flament (1991)

La journaliste et animatrice Flavie Flament a annoncé avoir déposé plainte pour viol et accuse Patrick Bruel d'avoir abusé d'elle en 1991 à l'issue d'un shooting alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui quasiment le double de son âge. Dans sa plainte, elle raconte s'être rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, avoir fait un black-out après avoir bu du thé servi par le chanteur et s'être réveillée alors que ce dernier lui remettait son pantalon : "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", rapporte-t-elle à Mediapart. Patrick Bruel l'aurait ensuite déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint Lazare". La plainte déposée le mercredi 13 mai n'avait pas été notifiée au parquet de Paris le dimanche 18 mai a indiqué la procureure sur RTL.

L'affaire Daniela Elstern (1997)

La directrice général d'Unifrance, Daniela Elstern, a déposé plainte auprès du parquet de Paris concernant une "tentative de viol" et une "agression sexuelle" en marge du festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997. A l'époque, elle avait 26 ans et travaillait déjà pour l'Unifrance. "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps", a-t-elle déclaré auprès de Mediapart. Une enquête est en cours.

L'affaire Monaco (2000)

Une journaliste culturelle, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a déposé plainte pour une tentative de viol qui aurait eu lieu en juillet 2000 à Monaco dans une suite d'hôtel après une rencontre fortuite avec le chanteur. Une enquête est en cours.

L'affaire de Metz (2008 ou 2009)

Une femme a déposé plainte pour des violences sexuelles qui auraient commises à Patrick Bruel et seraient survenue à Metz en 2008 selon les informations de France Info. BFMTV évoque l'année 2009. Les faits dénoncés ne sont pas précisés, c'est une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

L'affaire Karine Viseur en Belgique (2010)

L'attachée de presse belge Karine Viseur a déposé plainte pour "atteinte à l'intégrité sexuelle" à Bruxelles. Elle dénonce une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Elle renouvelle la plainte qu'elle avait déjà déposé pour agression sexuelle en 2010 avant de la retirer. Une enquête a été ouverte par la justice belge.

L'affaire Saint-Malo (2012)

Une femme a déposé plainte à Saint-Malo pour dénoncer un viol qui aurait eu lieu en 2012 au Festival du film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury. Une enquête est en cours.

L'affaire Ophélie Fajfer (2015)

Ophélie Fajfer a déposé plainte pour viol et agression sexuelle auprès du parquet de Nanterre en 2021 pour des faites qui remonteraient à 2015. Elle raconte avoir rencontré le chanteur sur le tournage d'un clip des Enfoirés lorsqu'elle avait 19 ans et souhaitait faire écouter ses chansons à des artistes. Le chanteur lui aurait proposé de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressée sexuellement. "Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans ELLE. Après avoir été classée sans suite en 2022, la plainte a été réexaminée et entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre a indiqué l'avocate de la plaignante le 18 mai sur BFMTV.

L'affaire des masseuses (années 2000 à 2020 et rouverte en 2026)

Entre 2019 et 2020 six femmes avaient porté plainte contre le chanteur pour dénoncer des violences sexuelles. Quatre d'entre elles avaient révélé avoir été victime d'agression, d'exhibition sexuelle et de tentative de viol entre 2008 et 2019, tandis que deux autres avaient porté plainte pour viol pour des faits étalés entre 2000 et 2010. Alors que toutes les plaintes avaient été classées sans suite en 2020 car "l'infraction était insuffisamment caractérisée", le parquet de Nanterre a prévu de rouvrir l'affaire selon BFMTV. A noter que deux de ces plaignantes ont déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits le 12 mai avec l'aide de la Fondation des femmes.

Des violences sexuelles sur mineures rapportées dans certains témoignages

Deux des accusations visant Patrick Bruel concernent des faits à l'encontre de jeunes femmes mineures. C'est le cas de Flavie Flament qui avait 16 ans au moment des faits présumés. Mais une autre accusatrice ne s'étant pas signalée à la police a indiqué à Mediapart avoir été agressée sexuellement en 1992 alors qu'elle avait 15 ans et était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde", a-t-elle déclaré.

Les faits rapportés dans certaines plaintes contre Patrick Bruel risquent de dépasser les délais de prescriptions prévues (10 ans pour une agression sexuelle, 30 ans pour viol et 30 ans à compter de la majorité de la victime dans le cas de faits commis sur une personne mineure). "Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", a toutefois rappelé Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de Flavie Flament, sur BFMTV. L'avocate estime que les "dénonciations en série" contre Patrick Bruel pourraient écarter la prescription. Dans l'affaire des accusations de violences sexuelles visant Patrick Poivre d'Arvor, la cour d'appel de Versailles avant estimé que "l’instruction pouvait se poursuivre même pour des faits prescrits" rappelle Public Sénat.

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le chanteur qui s'est longtemps exprimé par la voix de ses avocats a pris la parole lui-même le dimanche 17 mai sur Instagram. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur le réseau social. Mis en cause, l'artiste bénéficie de la présomption d'innocence.

Le chanteur de 66 ans a parfois répondu à certaines accusations. Dans le cas de la plainte de Flavie Flament, il a évoqué une "brève histoire" qui n'a été "ni violente, ni contrainte, ni sournoise". "Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'." Il a également évoqué la différence d'âge reconnaissant que cela "puisse faire réagir". Patrick Bruel a également réagi aux accusations d'Ophélie Fajfer concédant un baiser, mais assurant ne pas avoir poursuivi face au refus de la jeune femme. Pour d'autres accusations, il évoque des relations "pleinement consenties" ou "dément absolument l'existence des scènes" rapportées.