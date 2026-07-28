Patrick Bruel : deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle, il répond

Patrick Bruel est visé par deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle, déposées les 16 et 23 juillet 2026. Des procédures qui apparaissent après sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire.

Deux nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur Patrick Bruel les 16 et 23 juillet derniers, selon les informations de Mediapart. Des plaintes déposées directement auprès des policiers chargés de l'enquête, malgré des faits a priori prescrits. La première plaignante dénonce des faits de "viol" en 1994. La seconde, elle, a porté plainte le 23 juillet pour une "agression sexuelle" survenue en marge du tournage d'un film en 2005. Patrick Bruel - présumé innocent - assure qu'il répondra "de ces accusations, qu'il conteste fermement, dans le seul cadre pertinent et adapté : la justice, si elle est saisie de ces faits", ont fait savoir ses avocats dans les colonnes du journal.

La première plaignante, âgée de 19 ans au moment des faits présumés, travaillait à la réception d'un hôtel de Toulouse (Haute-Garonne) fréquenté par Patrick Bruel. Elle aurait été violée dans une chambre de l'établissement après être venue lui rendre un pull. L'artiste l'aurait "forcée" à lui faire "une fellation". La seconde, une actrice américano-écossaise, âgée de 28 ans au moment des faits présumés, dit avoir rencontré Patrick Bruel en 2005 sur le tournage du film "Ô Jérusalem", en Grèce. Elle l'accuse de l'avoir embrassée par surprise et d'avoir insisté. Elle se souvient d'un épisode dans un sauna avec des membres de l'équipe. Tous étaient en maillot, sauf lui, "seul en face, nu, prenant ses aises". Ces nouvelles plaintes font suite aux deux plaintes déposées le vendredi 13 juin dernier. L'une pour tentative de viol et d'agression sexuelle qui se serait déroulée en octobre 2007, l'autre pour un viol et une agression sexuelle datant de mai 2012, selon Mediapart.

Patrick Bruel mis en examen dans quatre affaires

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel mercredi 10 juin. Les juges ont refusé la détention provisoire requise par le procureur. Patrick Bruel a tout de même été placé sous contrôle judiciaire. Son avocate, Me Fanny Colin, indiquait au micro de franceinfo qu'il "conteste les faits et entend démontrer son innocence".

Patrick Bruel est mis en examen dans quatre affaires : un viol à Neuilly-sur-Seine en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019. Le chanteur est également placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers : un viol en Bretagne en 2012, un viol dans le sud de la France en 2015, des tentatives de viol en 2010 et 2011 en région parisienne et du harcèlement sexuel en 2019 à Nyon, en Suisse.

Le chanteur est également sous contrôle judiciaire. Ce dernier prévoit une interdiction de quitter le territoire national, de rentrer en contact avec les victimes et leurs familles, et de fréquenter des salons de massage. Patrick Bruel doit aussi remettre son passeport au greffe, justifier de soins psychologiques et fournir un cautionnement de 500 000 Euros. Il a toujours le droit, s'il le souhaite, d'exercer son métier et de donner des concerts.

Bruel entendu 48h sur les accusations de viol et agressions sexuelles

Le chanteur de 67 ans avait été placé en garde à vue le lundi 8 juin 2026 dans le cadre d’une enquête pour violences sexuelles présumées. La procédure, qui avait été prolongée pour 24 heures, a pris fin mercredi 10 juin. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire.

Visé par plusieurs accusations de violences sexuelles et une dizaine de plaintes, Patrick Bruel a été interrogé lors de sa garde à vue sur des "faits qui concernent à ce stade 13 victimes", a indiqué le parquet, mais il a dû répondre surtout à trois accusations en particulier.

La garde à vue de Patrick Bruel et sa mise en examen interviennent alors que deux nouvelles plaintes pour viol ont été déposées contre l'artiste auprès du doyen des juges d’instruction de Nanterre les 27 mai et 3 juin. Selon les informations de Mediapart, les accusatrices sont l'ancienne Miss Alsace, Florima Treiber, et une kinésithérapeute ayant rencontré Patrick Bruel après un concert de ce dernier à Grenoble. Les faits reprochés par ces femmes remontent respectivement à 2008 et 2000. "Deux autres plaintes vont aussi être déposées la semaine prochaine pour des faits de viols", a fait savoir l'avocate Corinne Herrmann, qui représente plusieurs victimes dont Flavie Flament, auprès de BFMTV et Franceinfo.

Garde à vue de Patrick Bruel : ce que lui a demandé la police était ciblé

Les questions des enquêteurs à destination de Patrick Bruel ont été circonscrites et ciblées. L'objectif de la garde à vue était de questionner le chanteur "à la suite de la dénonciation par trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol commis en 1997, 2000 et 2001". Dans le détail, il a été interrogé "sur l'ensemble des faits qui concernent à ce stade 13 victimes", précise le parquet de Nanterre dans un communiqué. Il a donné sa version des faits sur ces cas précis et répondre à ces trois accusations.

Sont concernées : la plainte de Daniela Elstner pour tentative de viol et agression sexuelle en 1997 à Acapulco, celle d'une journaliste culturelle pour une tentative de viol en 2000 à Monaco, d'une salariée du label de Patrick Bruel pour deux agressions sexuelles, en 2002 et 2003, la plainte déposée à Metz pour des faits datant de 2008 et celle pour un viol en 2012 lors d'un festival de cinéma à Dinard (transférée du parquet de Saint-Malo vers celui de Nanterre). À ce stade, Patrick Bruel reste présumé innocent. "S'est ajoutée une dénonciation officielle émanant des autorités belges le 1er juin 2026 et portant sur des faits de viol et agression sexuelle commis en 2010 à Bruxelles, imputés par Patrick Bruel par une femme alors âgée de 40 ans", indique le parquet de Nanterre chargée de l'enquête.

Au total, Patrick Bruel est visé par une dizaine de plaintes de femmes l'accusant d'agressions sexuelles et de viols, mais ce sont au moins trente témoignages qui ont été recueillis par la presse depuis les premières révélations de Médiapart en mars dernier. Et depuis les langues se délient. Des personnalités publiques, des petites mains présentes en coulisses et même des anonymes racontent avoir été victimes ou témoins de comportements inappropriés de Patrick Bruel. "Tout le métier est au courant depuis toujours qu'il a un problème avec les femmes", affirmait une ancienne professeure de la Star Academy souhaitant rester anonyme à Franceinfo, mercredi 3 juin.

L'affaire Patrick Bruel a débuté le 18 mars avec la publication par Mediapart du huit témoignages de femmes accusant le chanteur de violences sexuelles. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Quatre autres témoignages ont été publiés dans les colonnes de ELLE le 14 avril. Le même jour, deux attachées de presse belge ont également témoigné auprès de la RTBF et de Mediapart. Les accusations concernant Patrick Bruel ont de nouveau fait beaucoup de bruit le 15 mai avec l'annonce du dépôt de plainte de Flavie Flament.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel en France et en Belgique et une partie d'entres elles ont donné lieu à des enquêtes. Le parquet de Nanterre a également décidé de rouvrir plusieurs enquêtes déposées entre 2019 et 2020 dans l'affaire dite "des masseuses" et qui avaient été classées sans suite en 2020. Deux femmes ont également porté plainte contre Patrick Bruel les 16 et 23 juillet 2026. La première plaignante dénonce des faits de "viol" en 1994. La seconde, elle, a porté plainte pour une "agression sexuelle" survenue en marge du tournage d'un film en 2005. Ces plaintes ont vocation, selon l'avocate des deux plaignantes, Iris Biehler, à être transmises aux juges d'instruction déjà saisis de plusieurs accusations visant le chanteur. Elles mettent en lumière "ses agissements, répétés sur de nombreuses années", estime-t-elle chez Mediapart. On fait le point sur les différentes procédures visant le chanteur.

La journaliste et animatrice Flavie Flament a annoncé avoir déposé plainte pour viol et accuse Patrick Bruel d'avoir abusé d'elle en 1991 à l'issue d'un shooting alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 31 ans. Dans sa plainte, elle raconte s'être rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, avoir fait un black-out après avoir bu du thé servi par le chanteur et s'être réveillée alors que ce dernier lui remettait son pantalon : "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", rapporte-t-elle à Mediapart. Patrick Bruel l'aurait ensuite déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint Lazare". La plainte déposée le mercredi 13 mai n'avait pas été notifiée au parquet de Paris le dimanche 18 mai a indiqué la procureure sur RTL.

L'affaire Daniela Elstern (1997)

La directrice général d'Unifrance, Daniela Elstern, a déposé plainte auprès du parquet de Paris concernant une "tentative de viol" et une "agression sexuelle" en marge du festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997. A l'époque, elle avait 26 ans et travaillait déjà pour l'Unifrance. "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps", a-t-elle déclaré auprès de Mediapart. Une enquête est en cours.

L'affaire Monaco (2000)

Une journaliste culturelle, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a déposé plainte pour une tentative de viol qui aurait eu lieu en juillet 2000 à Monaco dans une suite d'hôtel après une rencontre professionnelle. Elle a indiqué au magazine ELLE avoir été plaquée au sol "[les] mains [du chanteur] partout sur [son] corps", et avoir dû "lutter physiquement" pour "s'en sortir", dénonçant un "truc sale, glauque". Une enquête est en cours.

L'affaire Florima Treiber (2008)

Ex-miss Alsace et ayant participé à Miss France 2007, Florima Treiber, aujourd’hui âgée de 39 ans, affirme attendre que "la justice reconnaisse ce que j’ai et ce que l’on a vécu", après avoir déposé plainte contre Patrick Bruel pour viol le 27 mai dernier. Selon elle, après le concours de Miss France en 2007, Patrick Bruel serait venu la voir en coulisses pour lui demander ses coordonnées. "Je voulais percer dans le mannequinat, je me suis dit : c’est génial, il a vu mon potentiel sur scène, il croit en moi", explique-t-elle dans les colonnes de Mediapart. Ensuite, le chanteur l’aurait invitée un mois plus tard à un concert des Enfoirés à Strasbourg (Bas-Rhin) et tous deux se seraient recroisés le 28 avril 2008 à la cérémonie des Molières où elle était hôtesse. Patrick Bruel lui aurait ensuite proposé "d’aller boire un verre après la cérémonie", mais l’aurait conduite "chez lui" et "pas du tout dans un bar". Une fois dans son appartement, il lui aurait "sauté dessus". Patrick Bruel dément ces faits. Cette plainte doit être examinée par le parquet de Nanterre.

L'affaire de Metz (2008 ou 2009)

Une femme a déposé plainte pour des violences sexuelles qui auraient commises à Patrick Bruel et seraient survenue à Metz en 2008 selon les informations de France Info. BFMTV évoque l'année 2009. Les faits dénoncés ne sont pas précisés, c'est une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

L'affaire Karine Viseur en Belgique (2010)

L'attachée de presse belge Karine Viseur a déposé plainte pour "atteinte à l'intégrité sexuelle" à Bruxelles. Elle dénonce une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Après une drague "lourde" et "répétée" de Patrick Bruel, la situation aurait dégénéré dans les couloirs selon l'attachée de presse : "Il se rapproche, il me tient par les hanches, on arrive à la salle de maquillage et là commence… La déferlante [...] Je le retrouve accolé derrière moi. Il m'enchaîne avec ses bras qui passent à l'avant de mon corps", raconte-t-elle à RTL. Elle décrit des "caresses" dont certains faites "sous [sa] robe". "Il s'ensuit de nouveau des attouchements. Il essaie de m'embrasser de force. Il se frotte à moi. Il me caresse" dans les toilettes où elle aurait été retenue de force avant de réussir à s'échapper. Jeudi 21 mai, au micro de BFMTV, elle assure prendre la parole pour "donner du soutien aux autres femmes". "J'étais sa cible depuis le matin de son arrivée, assure-t-elle. J'ai dit non plusieurs fois (...) J'ai mis 15 ans à parler, je croyais que j'étais seule. Je ne suis pas seule", dit-elle. Une enquête a été ouverte par la justice belge.

L'affaire Saint-Malo (2012)

Une femme a déposé plainte à Saint-Malo pour dénoncer un viol qui aurait eu lieu en 2012 au Festival du film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury. Une enquête est en cours.

L'affaire Ophélie Fajfer (2015)

Ophélie Fajfer a déposé plainte pour viol et agression sexuelle auprès du parquet de Nanterre en 2021 pour des faites qui remonteraient à 2015. Elle raconte avoir rencontré le chanteur sur le tournage d'un clip des Enfoirés lorsqu'elle avait 19 ans et souhaitait faire écouter ses chansons à des artistes. Le chanteur lui aurait proposé de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressée sexuellement. "Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans ELLE. Après avoir été classée sans suite en 2022, la plainte a été réexaminée et entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre a indiqué l'avocate de la plaignante le 18 mai sur BFMTV.

L'affaire des masseuses (années 2000 à 2020 et rouverte en 2026)

Entre 2019 et 2020 six femmes avaient porté plainte contre le chanteur pour dénoncer des violences sexuelles. Quatre d'entre elles avaient révélé avoir été victime d'agression, d'exhibition sexuelle et de tentative de viol entre 2008 et 2019, tandis que deux autres avaient porté plainte pour viol pour des faits étalés entre 2000 et 2010. Alors que toutes les plaintes avaient été classées sans suite en 2020 car "l'infraction était insuffisamment caractérisée", le parquet de Nanterre a prévu de rouvrir l'affaire selon BFMTV. A noter que deux de ces plaignantes ont déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits le 12 mai avec l'aide de la Fondation des femmes.

De plus, Séverine, kinésithérapeute a également porté plainte pour viol contre Patrick Bruel le 3 juin dernier, selon les informations de Mediapart révélées le lundi 8 juin. Les faits auraient eu lieu le 23 mai 2000 après un concert du chanteur à Grenoble, c'est ici que les deux auraient fait connaissance. Il lui aurait demandé un "massage" avant de l'inviter dans sa chambre, elle indique qu'il aurait "fermé à clef". "Je me suis demandé ce que je faisais là, mais je suis restée professionnelle. J’exerce un métier de la santé, le massage n’a aucune connotation sexuelle", raconte-t-elle auprès de Mediapart. "Patrick Bruel m’a violée, à la suite d’un massage", assure-t-elle. Elle dit avoir "enfoui ce moment au plus profond d’(elle), rongée par l’incompréhension, la honte et la culpabilité".

Les faits reprochés à Patrick Bruel sont-ils prescrits ?

Les faits rapportés dans certaines plaintes contre Patrick Bruel dépassent les délais de prescriptions prévus (10 ans pour une agression sexuelle, 30 ans pour viol et 30 ans à compter de la majorité de la victime dans le cas de faits commis sur une personne mineure). C'est notamment le cas de la plainte de Flavie Flament qui dénonce un viol qui remonterait à 35 ans. Ce n'est cependant pas le cas de toutes les plaintes, celle déposée en 2021 par Ophélie Fafjner et dénonçant des faits de 2015 n'est pas concernée par la prescription. La prise en compte de ces plaintes pourrait permettre aux autres affaires d'être également étudiées grâce à l'argument de sérialité. Ce principe de sérialité permet à une affaire prescrite de ne plus l'être si l'auteur présumé des faits est mis en cause pour des faits de même nature et non-prescrits.

"Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", a rappelé Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de Flavie Flament, sur BFMTV. L'avocate estime que les "dénonciations en série" contre Patrick Bruel pourraient écarter la prescription. Par ailleurs, la cour d'appel de Versailles avait estimé au moment de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor que "l’instruction pouvait se poursuivre même pour des faits prescrits" rappelle Public Sénat.

De nombreuses femmes mises en garde contre Patrick Bruel

Face à la réputation de Patrick Bruel, qualifié à l'époque d'"ingérable, hyper lourd, chaud", mais aujourd'hui de "prédateur", plusieurs témoignages indiquent que consigne était donnée de mettre en garde les jeunes femmes travaillant avec le chanteur en coulisses. "Fais gaffe : c'est Bruel que tu vas maquiller" dit avoir été prévenue une maquilleuse en 1996 auprès de Franceinfo. Un homme ayant travaillé sur la dernière tournée de Patrick Bruel en 2024 confirme au même média l'existence de cette consigne : "Ne jamais laisser une femme seule avec lui dans sa loge". Il assure que "c'était pareil sur les Enfoirés".

Et effectivement, plusieurs récits d'anciens bénévoles des spectacles caritatifs rapportés par Médiapart indiquent qu'un brief était fait pour mettre en garde les jeunes femmes contre "un chanteur aux mains baladeuses". Les responsables des bénévoles aurait spécifiquement nommé Patrick Bruel lors de petits comités entre bénévoles féminines : "Elle nous a mises en garde, en disant de ne pas trop s’approcher de lui, qu’elle était parfois obligée de le recadrer", raconte une ancienne bénévole. Ils sont plusieurs à affirmer avoir mis en garde de jeunes bénévoles contre le comportement de Patrick Bruel : Médiapart cite "deux hommes de l'équipe des Enfoirés", "un assistant réalisateur", "une ex-régisseuse adjointe" ayant travaillé avec la troupe pendant 12 ans ou encore "une ancienne employée de TF1 Production" ayant travaillé sur les tournées des Enfoirés pendant 18 ans.

Certains témoignages relayés par France Télévisions ou obtenus par Médiapart auprès d'anciens bénévoles des Enfoirés tentent d'expliquer pourquoi personne n'a brisé l'omerta plus tôt. "Patrick Bruel est vendeur et fait vivre beaucoup de gens. Je pense que beaucoup, autour de lui, ont préféré fermer les yeux", analyse un ancien technicien des Enfoirés à Franceinfo. Selon lui "le monde du spectacle musical est un tout petit milieu" et on risque d'être "blacklisté" si on parle, surtout dans un environnement "très patriarcal" où "les décideurs sont majoritairement des hommes".

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le chanteur qui s'est longtemps exprimé par la voix de ses avocats a pris la parole lui-même le dimanche 17 mai sur Instagram. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur le réseau social. Mis en cause, l'artiste bénéficie de la présomption d'innocence.

Le chanteur de 67 ans a parfois répondu à certaines accusations. Dans le cas de la plainte de Flavie Flament, il a évoqué une "brève histoire" qui n'a été "ni violente, ni contrainte, ni sournoise". "Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'." Il a également évoqué la différence d'âge reconnaissant que cela "puisse faire réagir". Patrick Bruel a également réagi aux accusations d'Ophélie Fajfer concédant un baiser, mais assurant ne pas avoir poursuivi face au refus de la jeune femme. Pour d'autres accusations, il évoque des relations "pleinement consenties" ou "dément absolument l'existence des scènes" rapportées.