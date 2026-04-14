Patrick Bruel : il "m'a volé ma première fois", quatre nouvelles accusations d'agressions sexuelles contre le chanteur

Patrick Bruel est visé par quatre nouvelles accusations de viol ou d'agression sexuelle de femmes ayant témoigné dans Elle le 13 avril. En un mois, douze accusatrices ont pointé des violences de la part du chanteur.

Les accusations contre Patrick Bruel se multiplient. Après les témoignages de huit femmes accusant le chanteur français de violences sexuelles publiés dans les colonnes de Médiapart le 18 mars 2026, quatre nouvelles accusations ont été révélées par le magazine Elle le lundi 13 avril, dont deux ayant fait l'objet de plainte.

Parmi les plaignantes, Ophélie Fafjner a témoigné à visage découvert. Cette dernière dénonce des faits qui remonteraient en 2015 après un tournage de clip pour la troupe des Enfoirés dans lequel elle est figurante. "Je ne sais pas vraiment qui est Patrick Bruel, je voulais surtout croiser Pascal Obispo pour lui faire écouter mes chansons" relate la plaignante qui dit être approchée par l'interprète de Casser la voix et échanger des messages avec lui sur Facebook. Le chanteur lui aurait proposé de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il aurait agressé sexuellement la jeune femme alors âgée de seulement 19 ans.

"Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans Elle évoquant une expérience traumatisante, marquée par la peur, la sidération et un sentiment d'emprise lié à la notoriété de l'artiste. La jeune femme a déposé plainte en 2021 pour viol et agression sexuelle, mais l'affaire a été classée sans suite. Elle a cependant été transmise au parquet de Saint-Malo pour un réexamen après le dépôt d'une plainte pour viol contre Patrick Bruel par une autre plaignante en 2024 et les révélations de Médiapart.

La seconde plainte révélée par le magazine féminin a été déposée par une journaliste qui a témoigné anonymement et a dénoncé une agression dans la chambre d'hôtel du chanteur où elle se serait "retrouvée en un quart de seconde au sol, sur la moquette". "J'ai senti ses mains partout sur mon corps", relate-t-elle.

17 femmes ont porté des accusations contre Patrick Bruel

Patrick Bruel, visé par douze accusations depuis mars 2026, nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés font savoir ses avocats. Les conseils affirment que le chanteur n'a jamais forcé des relations sexuelles non consentie et contestent la véracité des récits en pointant l'ancienneté des faits et l'absence de preuves matérielles. Pour l'heure, le chanteur est présumé innocent.

Les faits reprochés à Patrick Bruel se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019, voire plus tard. Au moins quatre plaintes ont été déposées : une pour tentative de viol et agression sexuelle lors du festival du Film français à Acapulco au Mexique en novembre 1997 déposée par Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance depuis 2019 ; une pour viol visant des faits qui auraient eu lieu lors du festival du Film Britannique de Dinard en octobre 2012 faite par une plaignante anonyme ; une pour viol dans une propriété du chanteur en 2015 déposée par Ophélie Fafjer en 2021 et réexaminée ; et une déposée en 2024 pour des faits non rendus publics.

Patrick Bruel avait déjà été accusé par cinq femmes en 2019 dans l'affaire dite des "massages", portant sur des faits ayant eu lieu en 2008, 2011 et 2019. Les enquêtes pour agression et harcèlement sexuel qui s'en étaient suivies avaient été classées sans suite en décembre 2020, "en l'absence d'élément permettant de caractériser une infraction pénale". Cinq ans et demi après ces premières accusations, les deux nouvelles plaintes et les témoignages rapportés ce mercredi devraient donner lieu à de nouvelles investigations.

Une agression sexuelle sur une mineure évoquée

Parmi les témoignages recueillis contre Patrick Bruel par Médiapart et publiés en mars 2026, l'un concerne une mineure. Cette femme, qui avait quinze ans en 1992, était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. Elle témoigne auprès de Médiapart : "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde."

Une autre plaignante a témoigné à visage découvert, il s'agit de Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance depuis 2019. Elle a déposé plainte le 12 mars pour tentative de viol et agression sexuelle concernant des faits qui auraient eu lieu novembre 1997, lors du festival du Film français à Acapulco au Mexique. Dans Médiapart, elle raconte avoir croisé Patrick Bruel à 26 ans, quand elle travaillait comme assistante chez Unifrance. Elle relate : "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps".

Une autre femme évoque auprès du magazine un rapport qu'elle qualifie de "consenti mais non désiré" à l'été 1999, suivi d'un viol présumé en 2000 au domicile du chanteur. Patrick Bruel aurait réclamé une relation sexuelle et lui aurait imposé une fellation alors qu'elle aurait signifié qu'elle n'avait "pas du tout envie" de relation intime. Le chanteur, interrogé sur cet événement, évoque de son côté une relation "épisodique et pleinement consentie" et "dément absolument l'existence de la scène".

Une styliste de 26 ans témoigne également d'un baiser forcé et de mains posées sur ses parties intimes en 2003, dans la loge du théâtre Le Limier à Paris. L'avocat de Patrick Bruel affirme que son client réfute "toute accusation de viol" et toutes "les allégations de violence, de brutalité, ou de contrainte". Il assure également "n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel". Lire l'article Daniela Elstner : qui est la directrice d'Unifrance, qui brise le silence et accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle ?

Deux accusations contre Patrick Bruel en Belgique

Il n'y a pas qu'en France que Patrick Bruel fait l'objet d'accusations. En Belgique, deux attachées de presse travaillant dans le milieu du cinéma pointent le comportement du chanteur et ont témoigné auprès de Médiapart après s'être exprimée sur le RTBF. L'une d'elles, Karine Viseur, avait déjà porté plainte pour agression sexuelle en 2010 contre Patrick Bruel avant de retirer sa plainte. Elle a renouvelé sa plainte le 24 mars après les premières révélations du magazine.