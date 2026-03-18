Patrick Bruel : après l'affaire des massages, quelles accusations pèsent sur le chanteur ?
Patrick Bruel fait l'objet de deux plaintes et de témoignages de huit femmes pour des faits survenus entre 1992 et 2019, selon une enquête de Mediapart publiée ce mercredi 18 mars 2026.
Patrick Bruel, figure emblématique de la chanson française depuis les années 1980, fait face à de nouvelles accusations, publiées ce mercredi dans plusieurs articles de Médiapart. Le célèbre interprète de "Casser la voix" et "Place des grands hommes" est accusé de violences sexuelles par huit femmes qui ont accepté de témoigner sur le site d'investigation. Elles mettent en cause le comportement du chanteur, aujourd'hui âgé de 64 ans, sur une période s'étalant de 1992 à 2019.
Parmi les accusatrices de Patrick Bruel, deux ont franchi le pas de porter plainte auprès de la justice. La première procédure concerne une accusation de viol, tandis que la seconde porte sur une tentative de viol. Ces accusations, que Patrick Bruel réfute catégoriquement par la voix de son avocat Christophe Ingrain, concernent des faits qui se seraient produits dans différents contextes professionnels et géographiques.
Patrick Bruel avait déjà été accusé par cinq femmes en 2019 dans l'affaire dite des "massages", portant sur des faits ayant eu lieu en 2008, 2011 et 2019. Les enquêtes pour agression et harcèlement sexuel qui s'en étaient suivies avaient été classées sans suite en décembre 2020, "en l’absence d’élément permettant de caractériser une infraction pénale". Cinq ans et demi après ces premières accusations, les deux nouvelles plaintes et les témoignages rapportés ce mercredi devraient donner lieu à de nouvelles investigations.
Parmi les accusatrices de Patrick Bruel, une cadre d'Unifrance à visage découvert
Patrick Bruel est notamment accusé par Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance depuis 2019. Cette dernière a déposé plainte le 12 mars pour tentative de viol et agression sexuelle. Les faits qu'elle dénonce remonteraient à novembre 1997, lors du festival du Film français à Acapulco au Mexique. Dans Médiapart, elle raconte avoir croisé Patrick Bruel à 26 ans, quand elle travaillait comme assistante chez Unifrance. Elle relate : "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps".
Daniela Elstner affirme que Patrick Bruel l'aurait ensuite emmenée dans sa chambre d'hôtel, d'où elle aurait réussi à s'échapper après s'être débattue et avoir hurlé. Concernant sa décision de parler aujourd'hui, elle déclare "Ce que je veux, c'est que cette fois on entende, et qu'on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas."
Une seconde plainte pour viol fait l'objet d'une enquête préliminaire au parquet de Saint-Malo. Les faits présumés seraient survenus en octobre 2012 lors du festival du Film Britannique de Dinard, dont Patrick Bruel présidait le jury. La plaignante n'a pour sa part pas souhaité s'exprimer publiquement dans le cadre de l'enquête journalistique.
Une autre plainte contre Patrick Bruel et plusieurs témoignages
Parmi les autres témoignages recueillis contre Patrick Bruel, l'un concerne une mineure. Cette femme, qui avait quinze ans en 1992, était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. Elle témoigne : "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde."
Une autre femme évoque un rapport qu'elle qualifie de "consenti mais non désiré" à l'été 1999, suivi d'un viol présumé en 2000 au domicile du chanteur. Patrick Bruel réclamant une relation sexuelle, elle affirme lui avoir signifié qu'elle n'avait "pas du tout envie", et qu'il aurait répondu que "lui si" avant d'imposer une fellation dans son entrée.
Patrick Bruel, interrogé sur cet événement, évoque une relation "épisodique et pleinement consentie" et "dément absolument l'existence de la scène".
Une styliste de 26 ans témoigne également d'un baiser forcé et de mains posées sur ses parties intimes en 2003, dans la loge du théâtre Le Limier à Paris. L'avocat de Patrick Bruel affirme que son client réfute "toute accusation de viol" et toutes "les allégations de violence, de brutalité, ou de contrainte". Il assure également "n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel".
18:31 - Les accusatrices de 2026 déjà entendues en 2019 lors de l'affaire des massages ?
Les enquêtes lancées en 2019 et visant Patrick Bruel pour agression et harcèlement sexuel avaient toutes été classées sans suite. Ce classement avait eu lieu en décembre 2020, "en l’absence d’élément permettant de caractériser une infraction pénale", avait alors fait savoir une source proche de l’enquête. Mais le Monde rapportait alors que "lors des investigations, les enquêteurs ont également entendu d’autres femmes accusant Patrick Bruel d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle ou de harcèlement sexuel, pour des faits remontant jusqu’à 2008 selon les accusatrices".
18:23 - Patrick Bruel ébranlé mais jamais vraiment inquiété par l'affaire des massages
Les cinq témoignages de "l'affaire des massages" contre Patrick Bruel avaient créé un séisme dans la presse à la rentrée 2019. S'ils ont tous été sans suite, ils ont entaché la réputation de Patrick Bruel, qui reste, depuis le début de sa carrière, l'un des chanteurs français les plus populaires. Malgré cette affaire, les dates de tournées ont continué à afficher complet, preuve que l'amour de son public est inaltérable, même en temps de trouble. Si Patrick Bruel est présumé innocent, l'affaire dévoilée désormais par Médiapart vient encore jeté le trouble sur la star et son comportement en coulisses.
18:18 - Au total cinq accusatrices sur "l'affaire des massages" de Patrick Bruel
La cinquième accusatrice de Patrick Bruel est une masseuse d'un spa de Perpignan, âgée d'une trentaine d'années à l'époque. Elle a déposé plainte contre le chanteur pour "agression sexuelle", après un massage le 7 juillet 2019, au lendemain d'un concert au festival des Déferlantes, à Argelès-sur-Mer. Selon les déclarations de cette victime présumée au Parisien, elle avait été approchée par la star dès la veille, jour du concert. Patrick Bruel lui aurait offert "un pass VIP" et lui aurait proposé "de passer dans sa loge pour boire une coupe de champagne", ce qu'elle aurait refusé. Le massage aura lieu le lendemain matin. Après les reproches de Patrick Bruel pour son absence de la veille, la masseuse dit avoir eu affaire à un client non douché et très directif. Elle dénoncera ensuite "des comportements très déplacés" du chanteur, assurant que "ce qui l'intéressait le plus, c'était le massage de ses fesses. J'ai décidé de déposer plainte après avoir pris connaissance de l'histoire de la fille d'Ajaccio".
18:02 - "Ce n'est pas Patrick Bruel la victime, c'est elle"
Un cinquième témoignage, révélé par Le Progrès le 27 septembre 2019, venait de la dirigeante d'un spa de Lyon. Originaire de la Loire, elle aurait rencontré Patrick Bruel lors d'un séjour à la montagne, dans un Club Med en 2017. Dans son témoignage, elle évoque "des avances plus ou moins voilées, demandes lourdes, allusions sexuelles". "J'étais ultra mal à l'aise. Je suis allé jusqu'à mes limites". Si cette quatrième accusatrice n'a pas porté plainte contre Patrick Bruel, elle explique au journal avoir pris la parole pour "crédibiliser le témoignage de la première jeune fille", à savoir l'esthéticienne d'Ajaccio, souvent attaquée sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas Patrick Bruel la victime, c'est elle", conclut cette quatrième victime présumée.