Patrick Bruel : sa tournée d'été annulée, ses dates parisiennes également supprimées

Visé par une dizaine de plaintes pour viols et agressions sexuelles, Patrick Bruel s'est résolu à annuler sa tournée des festivals prévue cet été. Pour autant, celui qui s'est confié à ses proches sur la suite de sa carrière ne renonce pas à toute sa tournée non plus.

Coup de tonnerre dans la médiatique affaire Patrick Bruel. Alors que le chanteur refusait de céder à la pression et d'annuler sa tournée anniversaire, RTL révèle que celui qui se défend des accusations de violences sexuelles portées par une trentaine de femmes contre lui a finalement décidé d'annuler une partie de ses concerts. Concrètement, Patrick Bruel a annulé vendredi 29 mai sa tournée des festivals d'été. Sont concernés une douzaine de rendez-vous, notamment en Suisse, en Belgique et en France.

"Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l‘organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension", indique dans son communiqué la société de production de Patrick Bruel. "Dans un souci d’apaisement et de responsabilité, Patrick Bruel prend la décision, en accord avec les organisateurs de festivals, d’annuler les concerts prévus de juin à septembre [...] Nous prenons cette décision pour le public, et pour les festivals", argue-t-il. RTL croit également savoir que les concerts de Patrick Bruel prévus du 16 au 18 juin prochain au Cirque d'hiver Bouglione à Paris sont également annulés.

Ce qu'il a dit à ses proches est une déflagration

"Je sais que je suis mort professionnellement", a répété Patrick Bruel la semaine dernière à quelques fidèles, selon les informations de Paris Match. Des propos qui flirtent avec l'inéluctable pour la star de la chanson française. S'il persiste et signe concernant son innocence, "la vérité", indique un intime du chanteur, "c'est que les juges écoutent les deux parties, mais qu'en l'absence de preuve les affaires sont systématiquement classées sans suite. Mais le mal est fait", peut-on lire.

Le fils de Patrick Bruel, Oscar, fait aussi les frais des déboires de son père. "Patrick ne voulait pas qu'il soit interrogé sur les affaires en cours", révèlent nos confrères, alors que ce dernier est actuellement en France pour promouvoir son premier livre "La Cité intérieure", déjà disponible. Dans le milieu musical, l'embarras prédomine. Nolwenn Leroy, Zazie, Julien Clerc, Bénabar, Christophe Maé, Ycare... Les camarades de Patrick Bruel dans le troupe des Enfoirés ne "l'attaquent pas frontalement, mais personne n'est dupe", indique Paris Match, mercredi 27 mai. "Ce qui arrive à Patrick aurait pu lui arriver depuis bien longtemps", estime même l'un d'eux.

Patrick Bruel prend également ses distances avec les Enfoirés

Vendredi 29 mai, on apprenait d'ailleurs que Patrick Bruel ne participerait pas aux enregistrements du prochain spectacle de la troupe. Selon Mediapart, le chanteur aurait décidé, en concertation avec la production, qu'un retrait serait préférable pour ne pas "perturber le message caritatif des Restos du cœur".

L'affaire a également pris une nouvelle tournure lors d'une représentation de Patrick Bruel au Théâtre Édouard-VII, à Paris, le 27 mai. Trois militantes du collectif féministe "Nous Toutes" se sont levées au milieu du public, effigie de Patrick Bruel sur la tête, estampillées sur le front du chanteur en lettres noires sur fond rouge "violeur". Les militantes ont, semble-t-il, été rapidement évacuées, relaie Le Parisien. Les faits se seraient produits en tout début de spectacle. Celui-ci a pu reprendre une fois l'évacuation terminée.

Patrick Bruel écarté du Paléo Festival en Suisse

Les organisateurs du Paléo Festival en Suisse ont annoncé lundi 25 mai que Patrick Bruel ne serait plus invité sur leurs scènes. La décision a été prise à la suite du témoignage d'une ancienne bénévole du festival dans l'émission Sept à Huit dimanche 24 mai sur TF1. Cette dernière raconte avoir été masseuse bénévole lors de l'édition 2019 du festival et avoir alors été confrontée à des comportements inappropriés de Patrick Bruel. Selon elle, Patrick Bruel serait resté nu lors d'une séance. Il lui aurait ensuite demandé de le masser "au niveau du pubis", comme le rapportent les journalistes de TF1.

Dans la foulée, le Paléo Festival a fait une déclaration sur Instagram. "Nous croyons et soutenons notre bénévole. Nous nous exprimons aujourd'hui à ce sujet avec son accord. Le respect et la sécurité de notre communauté ne sont pas négociables. Il va de soi que nous n'inviterons plus Patrick Bruel à Paléo."

La bénévole avait porté plainte contre Patrick Bruel peu après le faits, mais elle avait fini par la retirer à la suite d'un accord financier conclu avec le chanteur français. Une somme de plusieurs milliers d'euros avait été versée à une association d'aide aux femmes immigrées. Cette information a été confirmée par l’avocat de Patrick Bruel aux équipes de Sept à Huit.

L'affaire Patrick Bruel a débuté le 18 mars avec la publication par Mediapart du huit témoignages de femmes accusant le chanteur de violences sexuelles. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Quatre autres témoignages ont été publiés dans les colonnes de ELLE le 14 avril. Le même jour, deux attachées de presse belge ont également témoigné auprès de la RTBF et de Mediapart. Les accusations concernant Patrick Bruel ont de nouveau fait beaucoup de bruit le 15 mai avec l'annonce du dépôt de plainte de Flavie Flament.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel en France et en Belgique et une partie d'entres elles ont donné lieu à des enquêtes. Le parquet de Nanterre a également décidé de rouvrir plusieurs enquêtes déposées entre 2019 et 2020 dans l'affaire dite "des masseuses" et qui avaient été classées sans suite en 2020. On fait le point sur les différentes procédures visant le chanteur.

La journaliste et animatrice Flavie Flament a annoncé avoir déposé plainte pour viol et accuse Patrick Bruel d'avoir abusé d'elle en 1991 à l'issue d'un shooting alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 31 ans. Dans sa plainte, elle raconte s'être rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, avoir fait un black-out après avoir bu du thé servi par le chanteur et s'être réveillée alors que ce dernier lui remettait son pantalon : "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", rapporte-t-elle à Mediapart. Patrick Bruel l'aurait ensuite déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint Lazare". La plainte déposée le mercredi 13 mai n'avait pas été notifiée au parquet de Paris le dimanche 18 mai a indiqué la procureure sur RTL.

L'affaire Daniela Elstern (1997)

La directrice général d'Unifrance, Daniela Elstern, a déposé plainte auprès du parquet de Paris concernant une "tentative de viol" et une "agression sexuelle" en marge du festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997. A l'époque, elle avait 26 ans et travaillait déjà pour l'Unifrance. "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps", a-t-elle déclaré auprès de Mediapart. Une enquête est en cours.

L'affaire Monaco (2000)

Une journaliste culturelle, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a déposé plainte pour une tentative de viol qui aurait eu lieu en juillet 2000 à Monaco dans une suite d'hôtel après une rencontre professionnelle. Elle a indiqué au magazine ELLE avoir été plaquée au sol "[les] mains [du chanteur] partout sur [son] corps", et avoir dû "lutter physiquement" pour "s'en sortir", dénonçant un "truc sale, glauque". Une enquête est en cours.

L'affaire de Metz (2008 ou 2009)

Une femme a déposé plainte pour des violences sexuelles qui auraient commises à Patrick Bruel et seraient survenue à Metz en 2008 selon les informations de France Info. BFMTV évoque l'année 2009. Les faits dénoncés ne sont pas précisés, c'est une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

L'affaire Karine Viseur en Belgique (2010)

L'attachée de presse belge Karine Viseur a déposé plainte pour "atteinte à l'intégrité sexuelle" à Bruxelles. Elle dénonce une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Après une drague "lourde" et "répétée" de Patrick Bruel, la situation aurait dégénéré dans les couloirs selon l'attachée de presse : "Il se rapproche, il me tient par les hanches, on arrive à la salle de maquillage et là commence… La déferlante [...] Je le retrouve accolé derrière moi. Il m'enchaîne avec ses bras qui passent à l'avant de mon corps", raconte-t-elle à RTL. Elle décrit des "caresses" dont certains faites "sous [sa] robe". "Il s'ensuit de nouveau des attouchements. Il essaie de m'embrasser de force. Il se frotte à moi. Il me caresse" dans les toilettes où elle aurait été retenue de force avant de réussir à s'échapper. Jeudi 21 mai, au micro de BFMTV, elle assure prendre la parole pour "donner du soutien aux autres femmes". "J'étais sa cible depuis le matin de son arrivée, assure-t-elle. J'ai dit non plusieurs fois (...) J'ai mis 15 ans à parler, je croyais que j'étais seule. Je ne suis pas seule", dit-elle. Une enquête a été ouverte par la justice belge.

L'affaire Saint-Malo (2012)

Une femme a déposé plainte à Saint-Malo pour dénoncer un viol qui aurait eu lieu en 2012 au Festival du film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury. Une enquête est en cours.

L'affaire Ophélie Fajfer (2015)

Ophélie Fajfer a déposé plainte pour viol et agression sexuelle auprès du parquet de Nanterre en 2021 pour des faites qui remonteraient à 2015. Elle raconte avoir rencontré le chanteur sur le tournage d'un clip des Enfoirés lorsqu'elle avait 19 ans et souhaitait faire écouter ses chansons à des artistes. Le chanteur lui aurait proposé de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressée sexuellement. "Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans ELLE. Après avoir été classée sans suite en 2022, la plainte a été réexaminée et entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre a indiqué l'avocate de la plaignante le 18 mai sur BFMTV.

L'affaire des masseuses (années 2000 à 2020 et rouverte en 2026)

Entre 2019 et 2020 six femmes avaient porté plainte contre le chanteur pour dénoncer des violences sexuelles. Quatre d'entre elles avaient révélé avoir été victime d'agression, d'exhibition sexuelle et de tentative de viol entre 2008 et 2019, tandis que deux autres avaient porté plainte pour viol pour des faits étalés entre 2000 et 2010. Alors que toutes les plaintes avaient été classées sans suite en 2020 car "l'infraction était insuffisamment caractérisée", le parquet de Nanterre a prévu de rouvrir l'affaire selon BFMTV. A noter que deux de ces plaignantes ont déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits le 12 mai avec l'aide de la Fondation des femmes.

Des violences sexuelles sur mineures rapportées dans certains témoignages

Deux des accusations visant Patrick Bruel concernent des faits à l'encontre de jeunes femmes mineures. C'est le cas de Flavie Flament qui avait 16 ans au moment des faits présumés. Mais une autre accusatrice ne s'étant pas signalée à la police a indiqué à Mediapart avoir été agressée sexuellement en 1992 alors qu'elle avait 15 ans et était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde", a-t-elle déclaré.

Les faits rapportés dans certaines plaintes contre Patrick Bruel risquent de dépasser les délais de prescriptions prévues (10 ans pour une agression sexuelle, 30 ans pour viol et 30 ans à compter de la majorité de la victime dans le cas de faits commis sur une personne mineure). "Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", a toutefois rappelé Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de Flavie Flament, sur BFMTV. L'avocate estime que les "dénonciations en série" contre Patrick Bruel pourraient écarter la prescription. Dans l'affaire des accusations de violences sexuelles visant Patrick Poivre d'Arvor, la cour d'appel de Versailles avant estimé que "l’instruction pouvait se poursuivre même pour des faits prescrits" rappelle Public Sénat.

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le chanteur qui s'est longtemps exprimé par la voix de ses avocats a pris la parole lui-même le dimanche 17 mai sur Instagram. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", a-t-il écrit sur le réseau social. Mis en cause, l'artiste bénéficie de la présomption d'innocence.

Le chanteur de 67 ans a parfois répondu à certaines accusations. Dans le cas de la plainte de Flavie Flament, il a évoqué une "brève histoire" qui n'a été "ni violente, ni contrainte, ni sournoise". "Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'." Il a également évoqué la différence d'âge reconnaissant que cela "puisse faire réagir". Patrick Bruel a également réagi aux accusations d'Ophélie Fajfer concédant un baiser, mais assurant ne pas avoir poursuivi face au refus de la jeune femme. Pour d'autres accusations, il évoque des relations "pleinement consenties" ou "dément absolument l'existence des scènes" rapportées.

La défense de Patrick Bruel est cependant jugée "fébrile" par certaines accusatrices, notamment par Flavie Flament qui a réagi aux dires du chanteur et de ses avocats sur RTL le vendredi 22 mail. La journaliste et animatrice pointe le fait que depuis ses révélations les versions du chanteur sur sa relation avec elle "varient" : "D’abord une relation épisodique, puis une relation sur plusieurs années, puis des vacances ensemble pendant des années…" Selon Flavie Flament, ces "versions ne font que dénoter la fébrilité" de la défense du comédien. "Quand on détient la vérité, on ne change jamais de version et on ne va jamais dans la surenchère" précise-t-elle sur RTL.

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